https://ria.ru/20220707/otstavka-1801038300.html

"Сального поросенка" все-таки ушли в отставку

"Сального поросенка" все-таки ушли в отставку - РИА Новости, 07.07.2022

"Сального поросенка" все-таки ушли в отставку

Один из предшественников Бориса Джонсона на посту премьер-министра назвал его в свое время сальным поросенком. Намек был на то, что политик умел без мыла... РИА Новости, 07.07.2022

2022-07-07T18:56

2022-07-07T18:56

2022-07-07T18:56

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борис джонсон

великобритания

англия

евросоюз

отставка премьер-министра великобритании

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Один из предшественников Бориса Джонсона на посту премьер-министра назвал его в свое время сальным поросенком. Намек был на то, что политик умел без мыла выскользнуть из любой ловушки. На этот раз, правда, не прокатило. Джонсону расставили ловушку собственные соратники по Консервативной партии.Несколько дней подряд в отставку уходили все министры Великобритании. Джонсон упрямо назначал новых. Но те, не прослужив и пары часов, тоже покидали свой пост, высказав напоследок все, что думают о премьер-министре. Сто пятьдесят депутатов парламента от Консервативной партии выразили Джонсону недоверие. На Даунинг-стрит, 10 была отряжена целая делегация, которая потребовала от премьер-министра быстренько очистить помещение.Параллельно товарищи по партии на чем свет костерили Джонсона во всех имеющихся СМИ. Бывшие лучшие друзья переобувались в полете, изобретая все новые ругательства в адрес своего лидера. "Борис должен уйти", — таков был общий глас.Особенно обидно было то, что этот бунт на корабле возглавили фавориты молодой жены премьер-министра — Кэрри Джонсон. Риши Сунак, Саджид Джавид, Зак Голдсмит — все это люди из ближайшего окружения "королевы Кэрри", ее верные друзья и поклонники, которых она правдами и неправдами пропихнула на самый верх политического олимпа. Наконец Джонсон объявил о своей отставке.Поглядев на весь этот фарс, местные аналитики немедленно назвали его переворотом. Возникла даже версия, где и когда он был спланирован: 18 июня "крестный отец" и главный спонсор английских тори сэр Майкл Хинце закатил роскошную вечеринку для столпов Консервативной партии в своем поместье в Глостершире. Развлекала гостей Кайли Миноуг. Среди присутствовавших столпов был министр здравоохранения Саджид Джавид. Сегодня он один из претендентов на пост премьера.Сэр Майкл Хинце, на самом деле, "наш человек". Его предки бежали из России после революции, а сам Майкл родился в Харбине. Потом его семья переехала в Австралию. Свои первые миллионы Хинце сколотил в таких почтенных финансовых институтах США, как Salomon Brothers, Credit Suisse First Boston и Goldman Sachs. Сегодня он миллиардер, основатель хедж-фонда, а также член совета директоров банка Ватикана.На протяжении многих лет Хинце совершенно открыто вливал миллионы фунтов в Консервативную партию Великобритании, спонсируя Джорджа Осборна, Лайама Фокса, Терезу Мэй, Бориса Джонсона и tutti quanti. В 2013 году он был посвящен в рыцари Британской империи — не будем строить догадки о том, как помогли ему добыть титул окормляемые им политики.Английские политологи предполагают, что Хинце со товарищи спланировали июльский "переворот" именно на вечеринке с Кайли Миноуг. Позднее Джавид вместе с канцлером Казначейства Риши Сунаком подали в отставку с разницей буквально в десять минут. Остальные министры последовали за ними. Согласованность действий позволяет предположить, что сэру Хинце просто надоело проплачивать услуги мистера Джонсона и он решил прикупить себе какого-нибудь другого политика из консервативной обоймы.Для ширнармасс эту интригу закамуфлировали скандалом с вечеринками Джонсона в эпоху локдаунов, а также свежей историей про его протеже Криса Пинчера, который в пьяном виде приставал к мужчинам. Но массам было, по сути, все равно. На политических похоронах Джонсона население страны уже порвало два баяна. Мемы и видосы в соцсетях, стихийные вечеринки — Британия провожает своего лидера в стиле "земля стекловатой".Поразительно, как быстро обнулил Джонсон тот нехилый кредит доверия, который выдали ему англичане в 2019 году. Тогда он сумел продать им Brexit как спасение от всех бед. На посторонний взгляд, бесчисленные приколы, смешная прическа и нарочито простецкая риторика выглядели как топорно сделанная маска, которую нахлобучил на себя потомок немецких аристократов. Но простодушной английской публике все это зашло. Она признала Бориса за своего. Немецкая аристократия вообще удивительно точно умеет чувствовать, чего хочет английский народ, — недаром она так долго им правит.Уже в 2019 году английская экономика чувствовала себя не ахти. Джонсон наобещал добиться максимально выгодных условий Brexit, и ему поверили. Но вскоре после того, как он занял пост, грянул коронавирус. Пошли локдауны — в Англии они отличались показательной жестокостью. Малый бизнес разорялся, родители сходили с ума, запертые дома с детьми. Школы не работали, намертво закрыты были пабы, рестораны, гостиницы.Закончились локдауны — начались дефициты. Перебои с поставками, пустые полки в магазинах, "по две штуки в одни руки" и безудержный, невыносимый рост цен буквально на все. Джонсон объяснял это проблемами с логистикой после пандемии, а также разрывом торговых связей с ЕС, но еды на полках больше не становилось.И словно этого было мало, Джонсон — как бы смешно это ни звучало — полез воевать против России. Результаты известны. Санкции окончательно обвалили экономику Британии. Инфляция достигла невиданных размеров, счета за газ и электричество претендовали на победу в Книге рекордов Гиннесса. Продукты на полках появились, но купить было уже не на что.Две недели назад жители Лондона — одного из богатейших городов мира — вышли на демонстрацию, которую без преувеличения можно назвать голодным бунтом. "Я смотрю на счет за газ, и мне хочется плакать, — говорила участница марша. — А потом приходит счет за электричество, и я просто не знаю, что делать. Работаешь по 50-60 часов в неделю — и не хватает на то, чтобы оплачивать счета и аренду..."Другие участники несли плакаты с требованием сократить военные расходы. Но Джонсон продолжал вливать бюджетное бабло в Зеленского, решительно наплевав на все беды подведомственного населения.В общем, всенародное веселье по поводу его отставки вполне объяснимо. За что бы ни брался потомок Вюртембергского королевского дома, для британцев это превращалось в очередной апокалипсис. Но что ждет добрую старую Англию сегодня? "О боже мой, кто будет нами править?"Ожидается, что выборы следующего лидера Консервативной партии, который и станет премьер-министром страны, пройдут на следующей неделе. Нет, разумеется, в стране старейшей демократии народ в этом участия не примет. Руководителя страны выберут члены партии тори на своем междусобойчике.Давайте рассмотрим некоторые кандидатуры. Главных претендентов на пост премьер-министра объединяет принадлежность к политкорректным меньшинствам, а также непременный опыт работы на транснациональные корпорации или американские банки.Кандидат номер один — министр обороны Бен Уоллес, выдавший военные тайны страны Вовану и Лексусу, успешно зарабатывал в оборонной корпорации QinetiQ.Бывшая мининдел Лиз Трасс, которую соотечественники ласково прозвали бормочущей дурой, работала на такие ТНК, как Shell и Cable and Wireless.Канцлер Казначейства Риши Сунак, представляющий достопочтенную индийскую диаспору, трудился в банке Goldman Sachs. Его жена, дочь индийского миллиардера, материально помогает ему строить политическую карьеру.Экс-министр здравоохранения Саджид Джавид — представитель достопочтенной пакистанской диаспоры. По странному совпадению, он родился в Рочдейле, английском городе, где представители пакистанской мафии десятилетиями насиловали и принуждали к проституции местных белых девочек.Бывшая глава МВД Прити Пател — лицо индийской диаспоры.Надхим Захави, ставший канцлером Казначейства сразу после Сунака, — это курд из Багдада, сколотивший свое многомиллионное состояние в нефтедобывающей компании Gulf Keystone Petroleum Ltd.Невольно возникает вопрос: кто все эти люди? Что это за странный такой фининтерн? Возможно, они замечательные профессионалы. Несомненно, они все богатые люди. Но какое отношение все они имеют к доброй старой Англии и ее народу? Почему кажется, что судьбы этого народа им как-то, откровенно говоря, побоку? Такое впечатление, что им не жалко будет ни погрузить британцев в нищету, ни втянуть их в самоубийственные провокации против России.На прощание бывшие товарищи Бориса Джонсона обложили его всеми возможными ругательствами. Особенно ярко прозвучало — "таракан ядерного апокалипсиса". Возможно, именно это объясняет, почему голова премьер-министра, как выражаются англичане, "срочно потребовалась на блюде".Его глупые выходки и хамские выпады в адрес России и ее руководства были уже не просто клоунадой. Тут начинался какой-то ад в стиле стивенкинговского "Оно". Откровенное натравливание Украины на Россию, обещания дать Киеву ядерное оружие — все это выглядело чистым самоубийством. Причем не возникало сомнения, что, подставив британцев под удар, Борис Джонсон в последний момент успеет сдернуть с несчастного острова.Возможно, на этот раз основательно перепуганные элиты назначат британцам более вменяемого лидера. Хотя, глядя на расклад претендентов, невольно берут сомнения.

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авторы, борис джонсон, великобритания, англия, евросоюз, отставка премьер-министра великобритании