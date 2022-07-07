https://ria.ru/20220707/otstavka-1800940776.html

В Госдуме считают, что за Джонсоном могут уйти и другие европейские лидеры

В Госдуме считают, что за Джонсоном могут уйти и другие европейские лидеры - РИА Новости, 07.07.2022

В Госдуме считают, что за Джонсоном могут уйти и другие европейские лидеры

Уход Бориса Джонсона с поста премьер-министра Великобритании – хороший знак для России, возможно последует отставка и других европейских лидеров, сообщила РИА... РИА Новости, 07.07.2022

2022-07-07T14:38

2022-07-07T14:38

2022-07-07T14:54

политика

россия

госдума рф

мария бутина

великобритания

борис джонсон

отставка премьер-министра великобритании

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МОСКВА, 7 июл – РИА Новости. Уход Бориса Джонсона с поста премьер-министра Великобритании – хороший знак для России, возможно последует отставка и других европейских лидеров, сообщила РИА новости член комитета ГД по международным делам Мария Бутина."Джонсона мы знаем как ярого русофоба и то, что он уходит в отставку - знак хороший… Вполне возможно, что будет и отставка и других европейских лидеров", - сказала она.

https://ria.ru/20220707/dzhonson-1800826808.html

россия

великобритания

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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Кирилл Волков

политика, россия, госдума рф, мария бутина, великобритания, борис джонсон, отставка премьер-министра великобритании