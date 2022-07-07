https://ria.ru/20220707/otstavka-1800940776.html
В Госдуме считают, что за Джонсоном могут уйти и другие европейские лидеры
В Госдуме считают, что за Джонсоном могут уйти и другие европейские лидеры - РИА Новости, 07.07.2022
В Госдуме считают, что за Джонсоном могут уйти и другие европейские лидеры
Уход Бориса Джонсона с поста премьер-министра Великобритании – хороший знак для России, возможно последует отставка и других европейских лидеров, сообщила РИА... РИА Новости, 07.07.2022
2022-07-07T14:38
2022-07-07T14:38
2022-07-07T14:54
политика
россия
госдума рф
мария бутина
великобритания
борис джонсон
отставка премьер-министра великобритании
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МОСКВА, 7 июл – РИА Новости. Уход Бориса Джонсона с поста премьер-министра Великобритании – хороший знак для России, возможно последует отставка и других европейских лидеров, сообщила РИА новости член комитета ГД по международным делам Мария Бутина."Джонсона мы знаем как ярого русофоба и то, что он уходит в отставку - знак хороший… Вполне возможно, что будет и отставка и других европейских лидеров", - сказала она.
https://ria.ru/20220707/dzhonson-1800826808.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, госдума рф, мария бутина, великобритания, борис джонсон, отставка премьер-министра великобритании
14:38 07.07.2022 (обновлено: 14:54 07.07.2022)
В Госдуме считают, что за Джонсоном могут уйти и другие европейские лидеры
Депутат Бутина допустила отставку других европейских лидеров вслед за Джонсоном