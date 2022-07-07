https://ria.ru/20220707/otstavka-1800870482.html

Корреспондент телеканала ITV сообщил, что Джонсон подает в отставку

Корреспондент телеканала ITV сообщил, что Джонсон подает в отставку - РИА Новости, 07.07.2022

Корреспондент телеканала ITV сообщил, что Джонсон подает в отставку

Корреспондент британского телеканала ITV заявил, что Борис Джонсон подает в отставку с поста премьер-министра Великобритании. РИА Новости, 07.07.2022

2022-07-07T11:13

2022-07-07T11:13

2022-07-07T11:27

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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Корреспондент британского телеканала ITV заявил, что Борис Джонсон подает в отставку с поста премьер-министра Великобритании."Борис Джонсон подает в отставку", - говорится в сообщении корреспондента Пола Брэнда в Twitter.Бывший замглавы британского МИД по делам Европы и США Кристофер Пинчер ранее устроил пьяный дебош в одном из лондонских клубов. Ряд политиков утверждал, что Джонсон назначил Пинчера на должность заместителя координатора парламентской фракции консерваторов, хотя знал о его небезупречном прошлом. Джонсон выступил с извинениями и признал, что, "оглядываясь назад, он поступил неправильно".Тем не менее, в связи со скандалом последовала череда отставок из-за недоверия премьеру. Менее чем за двое суток свои посты покинули около 50 сотрудников правительства, в том числе, руководители таких ключевых ведомств, как минфин и минздрав. Многие их них призвали Джонсона уйти в отставку, однако он отказывается.В мае Джонсон прошел через процедуру вотума недоверия в Консервативной партии. Тогда он сумел удержаться на своем посту, заручившись поддержкой 211 представителей партии при 148 высказавшихся против. Повторный вотум недоверия можно вынести премьеру только спустя год. Однако, по данным Sky News, комитет Консервативной партии 11 июля проведет выборы собственного руководства, которое может изменить правила о вотуме недоверия партийному лидеру.Это не первый раз, когда Джонсон оказывается под шквалом критики и перед угрозой потерять свой пост. Ранее скандал разразился вокруг вечеринок в правительственной резиденции на Даунинг-стрит во время общенационального локдауна в связи с коронавирусом. Ситуация усугубилась, когда выяснилось, что еще две вечеринки состоялись 16 апреля 2021 года - накануне похорон принца Филиппа, когда в Соединенном Королевстве еще действовали ограничения, а в стране был объявлен национальный траур. Позднее Джонсон принес извинения и заявил, что оплатил штраф, выписанный столичной полицией.

https://ria.ru/20220707/dzhonson-1800874378.html

https://ria.ru/20220707/velikobritaniya-1800873184.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, борис джонсон, великобритания, европа