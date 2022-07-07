https://ria.ru/20220707/oteli-1800889204.html

Названа страна Средиземноморья, где отели подорожали больше всего

Названа страна Средиземноморья, где отели подорожали больше всего - РИА Новости, 07.07.2022

Названа страна Средиземноморья, где отели подорожали больше всего

Названы средиземноморские направления, где цены на размещение в отелях в сравнении с допандемийным 2019 годом увеличились больше всего, сообщает АТОР. РИА Новости, 07.07.2022

2022-07-07T12:50

2022-07-07T12:50

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МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Названы средиземноморские направления, где цены на размещение в отелях в сравнении с допандемийным 2019 годом увеличились больше всего, сообщает АТОР.Испанская компания Mabrian Technologies, специализирующаяся на исследованиях в сфере туризма, провела мониторинг средних цен в гостиницах в восьми странах — Греции, Италии, Франции, Турции, Тунисе, Португалии, Испании и Египте. Эксперты анализировали данные бронирований на даты с 25 июля по 7 августа 2022 года в сравнении с тем же периодом 2019 года.Оказалось, что в Греции тарифы на проживание увеличились больше всего: гостиницы категории четыре и пять звезд подорожали на 63 процента (192 евро в сутки) и 110 процентов (338 евро). За три звезды туристы платят в среднем 118 евро за ночь, что на 19 процентов больше, чем три года назад.Во Франции цены на трех- и четырехзвездочные отели упали примерно на 12 процентов, до 110 и 173 евро в сутки соответственно. При этом там самые дорогие номера в пятизвездочных местах размещения — 419 евро за ночь, что на 13 процентов превысило показатель трехлетней давности.В Турции гостиницы категории три и четыре звезды подорожали на восемь процентов — до 68 и 100 евро в сутки соответственно. Зато более комфортный вариант размещения подешевел на десять процентов и стоит в среднем 154 евро за ночь.В Италии трехзвездочные отели подорожали на пять процентов (115 евро), четырехзвездочные — стоят меньше примерно на столько же (161 евро), а цены за день в пятизвездочной гостинице по-прежнему составляют 400 евро.В Испании рост стоимости составил семь процентов для мест размещения, отмеченных тремя звездами (108 евро), на пять процентов — для обладателей четырех звезд (145 евро) и на 14 процентов — для гостиниц, предлагающих сервис пяти звезд (289 евро).В Португалии не изменились цены в отелях категории три звезды (98 евро), но на десять процентов подорожало проживание в гостиницах категории четыре звезды (138 евро) и на 18 процентов — в пятизвездочных (258 евро).Заметно больше туристам приходится платить за отдых в средиземноморской части Египта: за три звезды — на четверть (65 евро), за четыре – на 41 процент (124 евро) и за пять — на 48 процентов (178 евро).Ощутимо повысились цены и в Тунисе. В сравнении с летом 2019 года номер в трехзвездочном отеле подорожал на 11 процентов (72 евро), в четырехзвездочном — на 28 процентов (118 евро), в пятизвездочном — на 27 процентов (162 евро).

https://ria.ru/20220707/puteshestviya-1800702161.html

https://ria.ru/20220609/egipet-1793620579.html

https://ria.ru/20220707/turtsiya-1800724187.html

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Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

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