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Названа страна Средиземноморья, где отели подорожали больше всего - РИА Новости, 07.07.2022
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Туризм
https://ria.ru/20220707/oteli-1800889204.html
Названа страна Средиземноморья, где отели подорожали больше всего
Названа страна Средиземноморья, где отели подорожали больше всего - РИА Новости, 07.07.2022
Названа страна Средиземноморья, где отели подорожали больше всего
Названы средиземноморские направления, где цены на размещение в отелях в сравнении с допандемийным 2019 годом увеличились больше всего, сообщает АТОР. РИА Новости, 07.07.2022
2022-07-07T12:50
2022-07-07T13:02
туризм
туризм
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МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Названы средиземноморские направления, где цены на размещение в отелях в сравнении с допандемийным 2019 годом увеличились больше всего, сообщает АТОР.Испанская компания Mabrian Technologies, специализирующаяся на исследованиях в сфере туризма, провела мониторинг средних цен в гостиницах в восьми странах — Греции, Италии, Франции, Турции, Тунисе, Португалии, Испании и Египте. Эксперты анализировали данные бронирований на даты с 25 июля по 7 августа 2022 года в сравнении с тем же периодом 2019 года.Оказалось, что в Греции тарифы на проживание увеличились больше всего: гостиницы категории четыре и пять звезд подорожали на 63 процента (192 евро в сутки) и 110 процентов (338 евро). За три звезды туристы платят в среднем 118 евро за ночь, что на 19 процентов больше, чем три года назад.Во Франции цены на трех- и четырехзвездочные отели упали примерно на 12 процентов, до 110 и 173 евро в сутки соответственно. При этом там самые дорогие номера в пятизвездочных местах размещения — 419 евро за ночь, что на 13 процентов превысило показатель трехлетней давности.В Турции гостиницы категории три и четыре звезды подорожали на восемь процентов — до 68 и 100 евро в сутки соответственно. Зато более комфортный вариант размещения подешевел на десять процентов и стоит в среднем 154 евро за ночь.В Италии трехзвездочные отели подорожали на пять процентов (115 евро), четырехзвездочные — стоят меньше примерно на столько же (161 евро), а цены за день в пятизвездочной гостинице по-прежнему составляют 400 евро.В Испании рост стоимости составил семь процентов для мест размещения, отмеченных тремя звездами (108 евро), на пять процентов — для обладателей четырех звезд (145 евро) и на 14 процентов — для гостиниц, предлагающих сервис пяти звезд (289 евро).В Португалии не изменились цены в отелях категории три звезды (98 евро), но на десять процентов подорожало проживание в гостиницах категории четыре звезды (138 евро) и на 18 процентов — в пятизвездочных (258 евро).Заметно больше туристам приходится платить за отдых в средиземноморской части Египта: за три звезды — на четверть (65 евро), за четыре – на 41 процент (124 евро) и за пять — на 48 процентов (178 евро).Ощутимо повысились цены и в Тунисе. В сравнении с летом 2019 года номер в трехзвездочном отеле подорожал на 11 процентов (72 евро), в четырехзвездочном — на 28 процентов (118 евро), в пятизвездочном — на 27 процентов (162 евро).
https://ria.ru/20220707/puteshestviya-1800702161.html
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туризм, новости - туризм, греция, италия, франция, куда поехать в выходные, куда можно лететь, испания, египет, португалия, турция, отели, гостиницы
12:50 07.07.2022 (обновлено: 13:02 07.07.2022)
 
Названа страна Средиземноморья, где отели подорожали больше всего

АТОР: цены на отели в Греции растут быстрее, чем в других странах Средиземноморья

© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкВид бассейн и пляж отеля GHotels Pallini Beach на полуострове Кассандра в Греции
Вид бассейн и пляж отеля GHotels Pallini Beach на полуострове Кассандра в Греции - РИА Новости, 1920, 07.07.2022
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Названы средиземноморские направления, где цены на размещение в отелях в сравнении с допандемийным 2019 годом увеличились больше всего, сообщает АТОР.
Испанская компания Mabrian Technologies, специализирующаяся на исследованиях в сфере туризма, провела мониторинг средних цен в гостиницах в восьми странах — Греции, Италии, Франции, Турции, Тунисе, Португалии, Испании и Египте. Эксперты анализировали данные бронирований на даты с 25 июля по 7 августа 2022 года в сравнении с тем же периодом 2019 года.
Оказалось, что в Греции тарифы на проживание увеличились больше всего: гостиницы категории четыре и пять звезд подорожали на 63 процента (192 евро в сутки) и 110 процентов (338 евро). За три звезды туристы платят в среднем 118 евро за ночь, что на 19 процентов больше, чем три года назад.
Во Франции цены на трех- и четырехзвездочные отели упали примерно на 12 процентов, до 110 и 173 евро в сутки соответственно. При этом там самые дорогие номера в пятизвездочных местах размещения — 419 евро за ночь, что на 13 процентов превысило показатель трехлетней давности.
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В Турции гостиницы категории три и четыре звезды подорожали на восемь процентов — до 68 и 100 евро в сутки соответственно. Зато более комфортный вариант размещения подешевел на десять процентов и стоит в среднем 154 евро за ночь.
В Италии трехзвездочные отели подорожали на пять процентов (115 евро), четырехзвездочные — стоят меньше примерно на столько же (161 евро), а цены за день в пятизвездочной гостинице по-прежнему составляют 400 евро.
В Испании рост стоимости составил семь процентов для мест размещения, отмеченных тремя звездами (108 евро), на пять процентов — для обладателей четырех звезд (145 евро) и на 14 процентов — для гостиниц, предлагающих сервис пяти звезд (289 евро).
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В Португалии не изменились цены в отелях категории три звезды (98 евро), но на десять процентов подорожало проживание в гостиницах категории четыре звезды (138 евро) и на 18 процентов — в пятизвездочных (258 евро).
Заметно больше туристам приходится платить за отдых в средиземноморской части Египта: за три звезды — на четверть (65 евро), за четыре – на 41 процент (124 евро) и за пять — на 48 процентов (178 евро).
Ощутимо повысились цены и в Тунисе. В сравнении с летом 2019 года номер в трехзвездочном отеле подорожал на 11 процентов (72 евро), в четырехзвездочном — на 28 процентов (118 евро), в пятизвездочном — на 27 процентов (162 евро).
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