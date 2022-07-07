https://ria.ru/20220707/murmansk-1801037626.html

Мурманский губернатор заявил о необходимости комфортных условий на севере

Мурманский губернатор заявил о необходимости комфортных условий на севере - РИА Новости, 07.07.2022

Мурманский губернатор заявил о необходимости комфортных условий на севере

Мурманская область реализует множество проектов в сфере креативных индустрий, поскольку для комфортной жизни на севере недостаточно только развития... РИА Новости, 07.07.2022

2022-07-07T18:32

2022-07-07T18:32

2022-07-07T18:32

сергей кириенко

мурманская область

мурманск

роста

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МУРМАНСК, 7 июл — РИА Новости. Мурманская область реализует множество проектов в сфере креативных индустрий, поскольку для комфортной жизни на севере недостаточно только развития промышленного производства, важна и поддержка креативных технологий и практик, сообщил губернатор Андрей Чибис на Russian Creative Week в Москве."Экономика начинается с человека. И, помимо заводов, на севере должны создаваться комфортные условия для жизни. Таким образом, чтобы преодолеть отток населения, были реализованы проекты по формированию новой идентичности, запущены проекты по поддержке креативных идей молодежи и созданию условий для их реализации", - сказал Чибис, слова которого приводит министерство информационной политики.Он упомянул, что активное развитие отрасли киноиндустрии позволило рассказать об изменениях, которые претерпел регион. Для этого сегодня снято около 20 фильмов и сериалов про Мурманскую область. "Как подчеркнул в рамках пленарного заседания "Новое время — новые правила креативного сектора" первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко, стратегии Мурманской области начинаются не с расположения производительных сил, фабрик и заводов, а с идеологической концепции "На Севере – жить!" - отметили в министерстве информполитики.Губернатор Мурманской области подчеркнул, что за всеми проектами, которые реализуются для северян и гостей региона, стоит упорная работа людей и потоки инвестиций, в том числе в креативные технологии и практики."Реализованные проекты - результат системной работы и заслуги государственного управления. Кроме того, принципиально важно помогать молодежи в реализации их стремлений и проектов", - отметил Чибис и привел в пример строительство "Контейнер-холла" в микрорайоне Мурманска. Создателей проекта вдохновила на эту идею морская специфика города. Сегодня новое молодежное пространство - штаб-квартира форума молодых урбанистов "Рост", а одноименный район заиграл новыми красками.Глава региона напомнил участникам пленарного заседания про село Териберка, которое совсем недавно было погибающим, а сегодня при 200 жителях количество посещений туристами возросло до 50 тысяч в год. "Фильм "Левиафан" обратил внимание на село, оно стало популярным. Сегодня сюда направлен миллиард рублей инвестиций на 20 проектов, которые меняют среду. Мы делаем туда дорогу, проводим электроснабжение, протягиваем оптоволокно. Отрасль туризма стала развиваться и приносить реальные доходы, а северяне задумались, стоит ли уезжать с севера", - рассказал Чибис.Кроме того, губернатор отметил, что креативные индустрии для правительства Мурманской области – это и система управления, и те молодежные проекты, которые поддерживает правительство региона, что, безусловно, является и точками роста. В заключение Чибис пригласил участников пленарного заседания посетить регион.

https://ria.ru/20220620/gazifikatsiya-1796768870.html

https://ria.ru/20220629/dom-1799022395.html

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сергей кириенко, мурманская область, мурманск, роста