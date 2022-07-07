https://ria.ru/20220707/mironov-1801069293.html

Миронов предложил установить 1 июля Днем ветеранов боевых действий

Миронов предложил установить 1 июля Днем ветеранов боевых действий - РИА Новости, 07.07.2022

Миронов предложил установить 1 июля Днем ветеранов боевых действий

Лидер фракции Госдумы "Справедливая Россия" Сергей Миронов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным предложил установить 1 июля как День ветеранов боевых... РИА Новости, 07.07.2022

2022-07-07T20:31

2022-07-07T20:31

2022-07-07T20:49

общество

сергей миронов

владимир путин

афганистан

сирия

алжир (провинция)

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Лидер фракции Госдумы "Справедливая Россия" Сергей Миронов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным предложил установить 1 июля как День ветеранов боевых действий.По его словам, в этот день на Поклонной горе традиционно с 2009 года собираются ветераны боевых действий."Это ветераны еще до Афганистана. Как мы знаем, была и Корея, был Алжир, Египет, Куба, Вьетнам, Лаос, Ангола, Эфиопия, Сирия. После Афганистана была Югославия, Грузия, республики бывшего Советского союза и Таджикистан, и Карабах, и снова Сирия, и сейчас специальная военная операция", - перечислил Миронов.

https://ria.ru/20220707/mironov-1801072519.html

афганистан

сирия

алжир (провинция)

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Евгения Нефедова

общество, сергей миронов, владимир путин, афганистан, сирия, алжир (провинция), ситуация в днр и лнр