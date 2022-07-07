20:31 07.07.2022 (обновлено: 20:49 07.07.2022)
Миронов предложил установить 1 июля Днем ветеранов боевых действий
Миронов на встрече с Путиным предложил установить 1 июля Днем ветеранов боевых действий
© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ / Перейти в фотобанкРуководитель фракции "Справедливая Россия" Сергей Миронов
Руководитель фракции "Справедливая Россия" Сергей Миронов. Архивное фото
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Лидер фракции Госдумы "Справедливая Россия" Сергей Миронов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным предложил установить 1 июля как День ветеранов боевых действий.
"Есть предложение, это от ветерана боевых действий я передаю, сделать все-таки 1 июля официально Днем ветерана боевых действий, чтобы эта дата была в праздничном календаре", - сказал Миронов на встрече Путина с лидерами фракций Государственной думы.
По его словам, в этот день на Поклонной горе традиционно с 2009 года собираются ветераны боевых действий.
"Это ветераны еще до Афганистана. Как мы знаем, была и Корея, был Алжир, Египет, Куба, Вьетнам, Лаос, Ангола, Эфиопия, Сирия. После Афганистана была Югославия, Грузия, республики бывшего Советского союза и Таджикистан, и Карабах, и снова Сирия, и сейчас специальная военная операция", - перечислил Миронов.