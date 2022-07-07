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Миронов предложил установить 1 июля Днем ветеранов боевых действий - РИА Новости, 07.07.2022
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Миронов предложил установить 1 июля Днем ветеранов боевых действий
Миронов предложил установить 1 июля Днем ветеранов боевых действий - РИА Новости, 07.07.2022
Миронов предложил установить 1 июля Днем ветеранов боевых действий
Лидер фракции Госдумы "Справедливая Россия" Сергей Миронов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным предложил установить 1 июля как День ветеранов боевых... РИА Новости, 07.07.2022
2022-07-07T20:31
2022-07-07T20:49
общество
сергей миронов
владимир путин
афганистан
сирия
алжир (провинция)
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Лидер фракции Госдумы "Справедливая Россия" Сергей Миронов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным предложил установить 1 июля как День ветеранов боевых действий.По его словам, в этот день на Поклонной горе традиционно с 2009 года собираются ветераны боевых действий."Это ветераны еще до Афганистана. Как мы знаем, была и Корея, был Алжир, Египет, Куба, Вьетнам, Лаос, Ангола, Эфиопия, Сирия. После Афганистана была Югославия, Грузия, республики бывшего Советского союза и Таджикистан, и Карабах, и снова Сирия, и сейчас специальная военная операция", - перечислил Миронов.
https://ria.ru/20220707/mironov-1801072519.html
афганистан
сирия
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общество, сергей миронов, владимир путин, афганистан, сирия, алжир (провинция), ситуация в днр и лнр
20:31 07.07.2022 (обновлено: 20:49 07.07.2022)
 
Миронов предложил установить 1 июля Днем ветеранов боевых действий

Миронов на встрече с Путиным предложил установить 1 июля Днем ветеранов боевых действий

© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ / Перейти в фотобанкРуководитель фракции "Справедливая Россия" Сергей Миронов
Руководитель фракции Справедливая Россия Сергей Миронов - РИА Новости, 1920, 07.07.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ
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Руководитель фракции "Справедливая Россия" Сергей Миронов. Архивное фото
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Лидер фракции Госдумы "Справедливая Россия" Сергей Миронов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным предложил установить 1 июля как День ветеранов боевых действий.
"Есть предложение, это от ветерана боевых действий я передаю, сделать все-таки 1 июля официально Днем ветерана боевых действий, чтобы эта дата была в праздничном календаре", - сказал Миронов на встрече Путина с лидерами фракций Государственной думы.
По его словам, в этот день на Поклонной горе традиционно с 2009 года собираются ветераны боевых действий.
"Это ветераны еще до Афганистана. Как мы знаем, была и Корея, был Алжир, Египет, Куба, Вьетнам, Лаос, Ангола, Эфиопия, Сирия. После Афганистана была Югославия, Грузия, республики бывшего Советского союза и Таджикистан, и Карабах, и снова Сирия, и сейчас специальная военная операция", - перечислил Миронов.
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ОбществоСергей МироновВладимир ПутинАфганистанСирияАлжир (провинция)Ситуация в ДНР и ЛНР
 
 
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