https://ria.ru/20220707/medvedev-1801005909.html
Медведев призвал членов ЕР не скромничать, говоря о достижениях партии
Медведев призвал членов ЕР не скромничать, говоря о достижениях партии - РИА Новости, 07.07.2022
Медведев призвал членов ЕР не скромничать, говоря о достижениях партии
Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев призвал членов партии не скромничать, говоря о ее социально значимых достижениях, поскольку, по его словам,... РИА Новости, 07.07.2022
2022-07-07T17:07
2022-07-07T17:07
2022-07-07T17:07
политика
единая россия
госдума рф
совет федерации рф
дмитрий медведев
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев призвал членов партии не скромничать, говоря о ее социально значимых достижениях, поскольку, по его словам, нередко происходит так, что политические конкуренты ЕР приписывают себе ее заслуги.Он добавил, что "дело не просто в имидже" - партия не должна "ни в коей мере уступать свои позиции другим политическим силам", которые не стесняются приписывать себе в заслуги те решения, которые принимаются единороссами, Госдумой и Советом Федерации."Ну а наши политические конкуренты приписывают это себе... Без всякого зазрения совести. Прекрасно понимают, что если бы не поддержка правящей партии, то ничего бы не было. Говорят - это мы придумали. Бесспорные позитивные результаты, которые мы можем смело предъявлять вашим гражданам - об этом нужно всегда говорить", - сказал Медведев.Он также привел в пример ряд социально значимых изменений, которые идут под эгидой партии, в частности, к ним относится программа по капремонту школ и реализация программ по благоустройству городской среды.Медведев, кроме того, рекомендовал привлекать к социальной работе партии волонтёров и активистов, а также поощрять их инициативы, координировать содержание народной программы ЕР с национальными целями развития.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, единая россия, госдума рф, совет федерации рф, дмитрий медведев
Медведев призвал членов ЕР не скромничать, говоря о достижениях партии
Председатель ЕР Медведев призвал членов партии не скромничать, говоря о ее достижениях
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев призвал членов партии не скромничать, говоря о ее социально значимых достижениях, поскольку, по его словам, нередко происходит так, что политические конкуренты ЕР приписывают себе ее заслуги.
"Я хочу призвать всех участников этой работы, скажем прямо, здесь не скромничать, говоря о роли партии в таких проектах. Это часть политической культуры, это закономерность политической жизни. Надо, чтобы граждане нашей страны знали о работе над народной программой во всех подробностях", - сказал Медведев на заседании программной комиссии "Единой России".
Он добавил, что "дело не просто в имидже" - партия не должна "ни в коей мере уступать свои позиции другим политическим силам", которые не стесняются приписывать себе в заслуги те решения, которые принимаются единороссами, Госдумой
и Советом Федерации
.
"Ну а наши политические конкуренты приписывают это себе... Без всякого зазрения совести. Прекрасно понимают, что если бы не поддержка правящей партии, то ничего бы не было. Говорят - это мы придумали. Бесспорные позитивные результаты, которые мы можем смело предъявлять вашим гражданам - об этом нужно всегда говорить", - сказал Медведев.
Он также привел в пример ряд социально значимых изменений, которые идут под эгидой партии, в частности, к ним относится программа по капремонту школ и реализация программ по благоустройству городской среды.
Медведев, кроме того, рекомендовал привлекать к социальной работе партии волонтёров и активистов, а также поощрять их инициативы, координировать содержание народной программы ЕР
с национальными целями развития.