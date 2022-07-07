https://ria.ru/20220707/medvedev-1801005909.html

Медведев призвал членов ЕР не скромничать, говоря о достижениях партии

Медведев призвал членов ЕР не скромничать, говоря о достижениях партии - РИА Новости, 07.07.2022

Медведев призвал членов ЕР не скромничать, говоря о достижениях партии

Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев призвал членов партии не скромничать, говоря о ее социально значимых достижениях, поскольку, по его словам,... РИА Новости, 07.07.2022

2022-07-07T17:07

2022-07-07T17:07

2022-07-07T17:07

политика

единая россия

госдума рф

совет федерации рф

дмитрий медведев

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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев призвал членов партии не скромничать, говоря о ее социально значимых достижениях, поскольку, по его словам, нередко происходит так, что политические конкуренты ЕР приписывают себе ее заслуги.Он добавил, что "дело не просто в имидже" - партия не должна "ни в коей мере уступать свои позиции другим политическим силам", которые не стесняются приписывать себе в заслуги те решения, которые принимаются единороссами, Госдумой и Советом Федерации."Ну а наши политические конкуренты приписывают это себе... Без всякого зазрения совести. Прекрасно понимают, что если бы не поддержка правящей партии, то ничего бы не было. Говорят - это мы придумали. Бесспорные позитивные результаты, которые мы можем смело предъявлять вашим гражданам - об этом нужно всегда говорить", - сказал Медведев.Он также привел в пример ряд социально значимых изменений, которые идут под эгидой партии, в частности, к ним относится программа по капремонту школ и реализация программ по благоустройству городской среды.Медведев, кроме того, рекомендовал привлекать к социальной работе партии волонтёров и активистов, а также поощрять их инициативы, координировать содержание народной программы ЕР с национальными целями развития.

https://ria.ru/20220629/pomosch-1798988543.html

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

политика, единая россия, госдума рф, совет федерации рф, дмитрий медведев