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Матвиенко заявила, что проведет отпуск на юге России - РИА Новости, 07.07.2022
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Матвиенко заявила, что проведет отпуск на юге России
Матвиенко заявила, что проведет отпуск на юге России - РИА Новости, 07.07.2022
Матвиенко заявила, что проведет отпуск на юге России
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко рассказала, что проведет свой отпуск на юге России, в частности, на Черном море, где будет много плавать. РИА Новости, 07.07.2022
2022-07-07T13:24
2022-07-07T13:24
политика
россия
черное море
совет федерации рф
валентина матвиенко
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко рассказала, что проведет свой отпуск на юге России, в частности, на Черном море, где будет много плавать."Отдыхать буду, как всегда, в России, и не потому, что санкции, а потому, что люблю отдыхать в России и есть где отдыхать", - сказала спикер на пресс-конференции. По словам Матвиенко, это будут южные регионы России, в первую очередь, Черное море. "Очень люблю плавать и плаваю очень много", - рассказала политик. Она призналась, что в отпуск ей уже очень хочется, потому что работа была очень напряженной. "Но не бывает так, чтобы я полностью ушла в отпуск и отключилась, в силу обязанностей, которые на меня возложены. Каждый отпуск я продолжаю принимать участие в заседаниях Совета безопасности", - сказала Матвиенко. Кроме того, добавила спикер, ей приходится быть все время на связи и читать рабочую почту, которую ей привозит фельдслужба.
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политика, россия, черное море, совет федерации рф, валентина матвиенко
13:24 07.07.2022
 
Матвиенко заявила, что проведет отпуск на юге России

Спикер СФ Матвиенко заявила, что проведет отпуск на Черноморском побережье России

© РИА Новости / Совет Федерации РФ / Перейти в фотобанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко - РИА Новости, 1920, 07.07.2022
© РИА Новости / Совет Федерации РФ
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Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко. Архивное фото
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко рассказала, что проведет свой отпуск на юге России, в частности, на Черном море, где будет много плавать.
"Отдыхать буду, как всегда, в России, и не потому, что санкции, а потому, что люблю отдыхать в России и есть где отдыхать", - сказала спикер на пресс-конференции. По словам Матвиенко, это будут южные регионы России, в первую очередь, Черное море. "Очень люблю плавать и плаваю очень много", - рассказала политик.
Она призналась, что в отпуск ей уже очень хочется, потому что работа была очень напряженной. "Но не бывает так, чтобы я полностью ушла в отпуск и отключилась, в силу обязанностей, которые на меня возложены. Каждый отпуск я продолжаю принимать участие в заседаниях Совета безопасности", - сказала Матвиенко. Кроме того, добавила спикер, ей приходится быть все время на связи и читать рабочую почту, которую ей привозит фельдслужба.
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ПолитикаРоссияЧерное мореСовет Федерации РФВалентина Матвиенко
 
 
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