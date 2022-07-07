https://ria.ru/20220707/matvienko-1800914338.html

Матвиенко заявила, что проведет отпуск на юге России

Матвиенко заявила, что проведет отпуск на юге России - РИА Новости, 07.07.2022

Матвиенко заявила, что проведет отпуск на юге России

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко рассказала, что проведет свой отпуск на юге России, в частности, на Черном море, где будет много плавать. РИА Новости, 07.07.2022

2022-07-07T13:24

2022-07-07T13:24

2022-07-07T13:24

политика

россия

черное море

совет федерации рф

валентина матвиенко

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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко рассказала, что проведет свой отпуск на юге России, в частности, на Черном море, где будет много плавать."Отдыхать буду, как всегда, в России, и не потому, что санкции, а потому, что люблю отдыхать в России и есть где отдыхать", - сказала спикер на пресс-конференции. По словам Матвиенко, это будут южные регионы России, в первую очередь, Черное море. "Очень люблю плавать и плаваю очень много", - рассказала политик. Она призналась, что в отпуск ей уже очень хочется, потому что работа была очень напряженной. "Но не бывает так, чтобы я полностью ушла в отпуск и отключилась, в силу обязанностей, которые на меня возложены. Каждый отпуск я продолжаю принимать участие в заседаниях Совета безопасности", - сказала Матвиенко. Кроме того, добавила спикер, ей приходится быть все время на связи и читать рабочую почту, которую ей привозит фельдслужба.

https://ria.ru/20220707/putin-1800901620.html

россия

черное море

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

политика, россия, черное море, совет федерации рф, валентина матвиенко