https://ria.ru/20220707/makeevka-1801082434.html

Украинские войска обстреляли Макеевку

Украинские войска обстреляли Макеевку - РИА Новости, 07.07.2022

Украинские войска обстреляли Макеевку

Украинские войска в 20.55 мск обстреляли Макеевку, выпустив пять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщает представительство Донецкой Народной... РИА Новости, 07.07.2022

2022-07-07T21:47

2022-07-07T21:47

2022-07-07T21:53

специальная военная операция на украине

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нато

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ДОНЕЦК, 7 июл - РИА Новости. Украинские войска в 20.55 мск обстреляли Макеевку, выпустив пять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооружённых формирований Украины - ред.) по направлениям: 20.55 (совпадает с мск) - населенный пункт Авдеевка - населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Кроме того, представительство сообщило, что за 20 минут подверглись обстрелам со стороны украинских войск населенные пункты Новоселовка, Доломитное и Новобахмутковка. В общей сложности по ним выпустили 20 мин калибром 120 миллиметров.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана" под такой калибр. Ранее США поставили Украине дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.

https://ria.ru/20220707/dnr-1801062189.html

https://ria.ru/20220707/donetsk-1801005423.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, макеевка, украина, авдеевка, нато