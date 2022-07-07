21:47 07.07.2022 (обновлено: 21:53 07.07.2022)
Украинские войска обстреляли Макеевку
В ДНР заявили, что украинские войска выпустили по Макеевке пять снарядов
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкЖилой дом в Киевском районе Донецка, поврежденный в результате обстрела
Жилой дом в Киевском районе Донецка, поврежденный в результате обстрела. Архивное фото
ДОНЕЦК, 7 июл - РИА Новости. Украинские войска в 20.55 мск обстреляли Макеевку, выпустив пять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооружённых формирований Украины - ред.) по направлениям: 20.55 (совпадает с мск) - населенный пункт Авдеевка - населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
Кроме того, представительство сообщило, что за 20 минут подверглись обстрелам со стороны украинских войск населенные пункты Новоселовка, Доломитное и Новобахмутковка. В общей сложности по ним выпустили 20 мин калибром 120 миллиметров.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана" под такой калибр. Ранее США поставили Украине дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.