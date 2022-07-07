https://ria.ru/20220707/litsenzirovanie-1800840410.html

Ректоры предложили изменить систему лицензирования учебных заведений

Ректоры предложили изменить систему лицензирования учебных заведений - РИА Новости, 07.07.2022

Ректоры предложили изменить систему лицензирования учебных заведений

Российские медицинские и фармацевтические вузы предлагают изменить систему лицензирования образовательных организаций, передав полномочия по лицензированию с... РИА Новости, 07.07.2022

2022-07-07T08:15

2022-07-07T08:15

2022-07-07T08:15

россия

общество

образование - общество

российская академия наук

петр глыбочко

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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Российские медицинские и фармацевтические вузы предлагают изменить систему лицензирования образовательных организаций, передав полномочия по лицензированию с регионального на федеральный уровень, сообщили РИА Новости в пресс-службе Сеченовского университета."Медицинские и фармацевтические вузы страны выступили с инициативой о передаче полномочий по лицензированию образовательных организаций с регионального на федеральный уровень. Соответствующие предложения направлены ассоциацией "Совет ректоров медицинских и фармацевтических высших учебных заведений" на имя председателя Государственной Думы РФ Вячеслава Володина", - говорится в сообщении.В настоящее время полномочия по лицензированию образовательной деятельности организаций по дополнительным профессиональным программам отнесены к ведению органов государственной власти субъектов России, пояснили в пресс-службе.При лицензировании дополнительных профессиональных программ сейчас не выделяется возможность реализации программ медицинского и фармацевтического образования, и, как следствие, любое юридическое лицо, получившее лицензию, может реализовывать такие программы при отсутствии необходимых материально-технических ресурсов и кадрового потенциала в медицинской и фармацевтической сфере деятельности, уточнили в пресс-службе.Председатель ассоциации "Совет ректоров медицинских и фармацевтических высших учебных заведений", ректор Сеченовского университета, академик РАН Петр Глыбочко считает необходимым передать полномочия по лицензированию образовательной деятельности организаций, осуществляющих обучение по дополнительным профессиональным программам медицинского и фармацевтического образования, федеральным органам государственной власти в сфере образования, отметили в пресс-службе.

https://ria.ru/20220609/vuz-1794139301.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, общество, образование - общество, российская академия наук, петр глыбочко