https://ria.ru/20220707/lisichansk-1801087378.html

Водрузивший Знамя Победы в Лисичанске: мы защищаем Родину

Водрузивший Знамя Победы в Лисичанске: мы защищаем Родину - РИА Новости, 07.07.2022

Водрузивший Знамя Победы в Лисичанске: мы защищаем Родину

Водрузивший Знамя Победы в Лисичанске командир взвода казачьего полка Константин Новосельский заявил РИА Новости, что просто защищал Родину и будет продвигаться РИА Новости, 07.07.2022

2022-07-07T22:31

2022-07-07T22:31

2022-07-07T23:49

специальная военная операция на украине

в мире

сергей шойгу

луганская народная республика

лисичанск

москва

музей победы

вооруженные силы рф

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ЛИСИЧАНСК (ЛНР), 7 июл - РИА Новости. Водрузивший Знамя Победы в Лисичанске командир взвода казачьего полка Константин Новосельский заявил РИА Новости, что просто защищал Родину и будет продвигаться дальше, идти вперед."Я со Стаханова (ЛНР - ред.), там родился и жил с 1986 года. Работал сварщиком в Новороссийске, в Москве... В феврале я поехал защищать Родину, свою семью, свою дочку. До этого тоже служил... Все проделали большую работу, это счастье. Пока не чувствую, что вошел в историю, но мне жена позвонила и сказала: ты в интернете. Защищаем Родину, больше сказать нечего, будем продвигаться дальше, идти вперед", - сказал он.Знамя Победы, которое было водружено над администрацией Лисичанска и стало символом освобождения территории Луганской Народной Республики, будет храниться в Москве в Музее Победы, об это РИА Новости ранее рассказал ученый секретарь музея Виктор Сеничкин, который специально приехал в ЛНР для его передачи.Министр обороны РФ Сергей Шойгу ранее сообщил об освобождении Луганской Народной Республики. В результате успешных боевых действий ВС РФ совместно с подразделениями Народной милиции ЛНР установили полный контроль над Лисичанском - последним городом в республике, в котором были украинские войска, - и рядом близлежащих населенных пунктов, наиболее крупные из которых Белогоровка, Новодружеск, Малорязанцево и Белая гора.Оставляя город, украинские боевики взорвали и разрушили часть важных административных зданий, включая мэрию. Корреспондент РИА Новости сообщал, что военные союзных сил, войдя в город, водрузили на разрушенное здание администрации Знамя Победы. Ранее был освобожден еще один крупный город ЛНР - Северодонецк, в котором расположен важный химический комбинат "Азот".

https://ria.ru/20220707/znamya-1801081616.html

https://ria.ru/20220706/lnr-1800623581.html

луганская народная республика

лисичанск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сергей шойгу, луганская народная республика, лисичанск, москва, музей победы, вооруженные силы рф