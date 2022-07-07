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Водрузивший Знамя Победы в Лисичанске: мы защищаем Родину - РИА Новости, 07.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220707/lisichansk-1801087378.html
Водрузивший Знамя Победы в Лисичанске: мы защищаем Родину
Водрузивший Знамя Победы в Лисичанске: мы защищаем Родину - РИА Новости, 07.07.2022
Водрузивший Знамя Победы в Лисичанске: мы защищаем Родину
Водрузивший Знамя Победы в Лисичанске командир взвода казачьего полка Константин Новосельский заявил РИА Новости, что просто защищал Родину и будет продвигаться РИА Новости, 07.07.2022
2022-07-07T22:31
2022-07-07T23:49
специальная военная операция на украине
в мире
сергей шойгу
луганская народная республика
лисичанск
москва
музей победы
вооруженные силы рф
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ЛИСИЧАНСК (ЛНР), 7 июл - РИА Новости. Водрузивший Знамя Победы в Лисичанске командир взвода казачьего полка Константин Новосельский заявил РИА Новости, что просто защищал Родину и будет продвигаться дальше, идти вперед."Я со Стаханова (ЛНР - ред.), там родился и жил с 1986 года. Работал сварщиком в Новороссийске, в Москве... В феврале я поехал защищать Родину, свою семью, свою дочку. До этого тоже служил... Все проделали большую работу, это счастье. Пока не чувствую, что вошел в историю, но мне жена позвонила и сказала: ты в интернете. Защищаем Родину, больше сказать нечего, будем продвигаться дальше, идти вперед", - сказал он.Знамя Победы, которое было водружено над администрацией Лисичанска и стало символом освобождения территории Луганской Народной Республики, будет храниться в Москве в Музее Победы, об это РИА Новости ранее рассказал ученый секретарь музея Виктор Сеничкин, который специально приехал в ЛНР для его передачи.Министр обороны РФ Сергей Шойгу ранее сообщил об освобождении Луганской Народной Республики. В результате успешных боевых действий ВС РФ совместно с подразделениями Народной милиции ЛНР установили полный контроль над Лисичанском - последним городом в республике, в котором были украинские войска, - и рядом близлежащих населенных пунктов, наиболее крупные из которых Белогоровка, Новодружеск, Малорязанцево и Белая гора.Оставляя город, украинские боевики взорвали и разрушили часть важных административных зданий, включая мэрию. Корреспондент РИА Новости сообщал, что военные союзных сил, войдя в город, водрузили на разрушенное здание администрации Знамя Победы. Ранее был освобожден еще один крупный город ЛНР - Северодонецк, в котором расположен важный химический комбинат "Азот".
https://ria.ru/20220707/znamya-1801081616.html
https://ria.ru/20220706/lnr-1800623581.html
луганская народная республика
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в мире, сергей шойгу, луганская народная республика, лисичанск, москва, музей победы, вооруженные силы рф
22:31 07.07.2022 (обновлено: 23:49 07.07.2022)
 
Водрузивший Знамя Победы в Лисичанске: мы защищаем Родину

Водрузивший Знамя Победы в Лисичанске rjvfylbh Константин Новосельский: мы защищаем Родину

© Марочко Live/TelegramУстановка Знамени Победы на здании администрации Лисичанска. Кадр видео
Установка Знамени Победы на здании администрации Лисичанска. Кадр видео
© Марочко Live/Telegram
Установка Знамени Победы на здании администрации Лисичанска. Кадр видео. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛИСИЧАНСК (ЛНР), 7 июл - РИА Новости. Водрузивший Знамя Победы в Лисичанске командир взвода казачьего полка Константин Новосельский заявил РИА Новости, что просто защищал Родину и будет продвигаться дальше, идти вперед.
"Я со Стаханова (ЛНР - ред.), там родился и жил с 1986 года. Работал сварщиком в Новороссийске, в Москве... В феврале я поехал защищать Родину, свою семью, свою дочку. До этого тоже служил... Все проделали большую работу, это счастье. Пока не чувствую, что вошел в историю, но мне жена позвонила и сказала: ты в интернете. Защищаем Родину, больше сказать нечего, будем продвигаться дальше, идти вперед", - сказал он.
Знамя Победы из Лисичанска передается в Москву - РИА Новости, 1920, 07.07.2022
Вчера, 21:42Специальная военная операция на Украине
Водруженное в Лисичанске Знамя Победы будет храниться в Москве
Знамя Победы, которое было водружено над администрацией Лисичанска и стало символом освобождения территории Луганской Народной Республики, будет храниться в Москве в Музее Победы, об это РИА Новости ранее рассказал ученый секретарь музея Виктор Сеничкин, который специально приехал в ЛНР для его передачи.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу ранее сообщил об освобождении Луганской Народной Республики. В результате успешных боевых действий ВС РФ совместно с подразделениями Народной милиции ЛНР установили полный контроль над Лисичанском - последним городом в республике, в котором были украинские войска, - и рядом близлежащих населенных пунктов, наиболее крупные из которых Белогоровка, Новодружеск, Малорязанцево и Белая гора.
Оставляя город, украинские боевики взорвали и разрушили часть важных административных зданий, включая мэрию. Корреспондент РИА Новости сообщал, что военные союзных сил, войдя в город, водрузили на разрушенное здание администрации Знамя Победы. Ранее был освобожден еще один крупный город ЛНР - Северодонецк, в котором расположен важный химический комбинат "Азот".
Установка Знамени Победы на здании администрации Лисичанска - РИА Новости, 1920, 06.07.2022
6 июля, 11:29Специальная военная операция на Украине
В ЛНР назвали имя бойца, водрузившего Знамя Победы над Лисичанском
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСергей ШойгуЛуганская Народная РеспубликаЛисичанскМоскваМузей ПобедыВооруженные силы РФ
 
 
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