22:31 07.07.2022 (обновлено: 23:49 07.07.2022)
Водрузивший Знамя Победы в Лисичанске: мы защищаем Родину
Водрузивший Знамя Победы в Лисичанске rjvfylbh Константин Новосельский: мы защищаем Родину
Установка Знамени Победы на здании администрации Лисичанска. Кадр видео. Архивное фото
ЛИСИЧАНСК (ЛНР), 7 июл - РИА Новости. Водрузивший Знамя Победы в Лисичанске командир взвода казачьего полка Константин Новосельский заявил РИА Новости, что просто защищал Родину и будет продвигаться дальше, идти вперед.
"Я со Стаханова (ЛНР - ред.), там родился и жил с 1986 года. Работал сварщиком в Новороссийске, в Москве... В феврале я поехал защищать Родину, свою семью, свою дочку. До этого тоже служил... Все проделали большую работу, это счастье. Пока не чувствую, что вошел в историю, но мне жена позвонила и сказала: ты в интернете. Защищаем Родину, больше сказать нечего, будем продвигаться дальше, идти вперед", - сказал он.
Знамя Победы, которое было водружено над администрацией Лисичанска и стало символом освобождения территории Луганской Народной Республики, будет храниться в Москве в Музее Победы, об это РИА Новости ранее рассказал ученый секретарь музея Виктор Сеничкин, который специально приехал в ЛНР для его передачи.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу ранее сообщил об освобождении Луганской Народной Республики. В результате успешных боевых действий ВС РФ совместно с подразделениями Народной милиции ЛНР установили полный контроль над Лисичанском - последним городом в республике, в котором были украинские войска, - и рядом близлежащих населенных пунктов, наиболее крупные из которых Белогоровка, Новодружеск, Малорязанцево и Белая гора.
Оставляя город, украинские боевики взорвали и разрушили часть важных административных зданий, включая мэрию. Корреспондент РИА Новости сообщал, что военные союзных сил, войдя в город, водрузили на разрушенное здание администрации Знамя Победы. Ранее был освобожден еще один крупный город ЛНР - Северодонецк, в котором расположен важный химический комбинат "Азот".