https://ria.ru/20220707/ku-1801052385.html

В Ростовской области выявили случаи заболевания лихорадкой Ку

В Ростовской области выявили случаи заболевания лихорадкой Ку - РИА Новости, 07.07.2022

В Ростовской области выявили случаи заболевания лихорадкой Ку

Девятнадцать случаев заболевания коксиеллезом (лихорадка Ку), переносчиком которой, в частности, являются клещи и животные, зарегистрированы в текущем году на... РИА Новости, 07.07.2022

2022-07-07T19:12

2022-07-07T19:12

2022-07-07T19:12

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ростовская область

россия

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 июл – РИА Новости, Юлия Насулина. Девятнадцать случаев заболевания коксиеллезом (лихорадка Ку), переносчиком которой, в частности, являются клещи и животные, зарегистрированы в текущем году на территории Ростовской области, сообщила РИА Новости руководитель отдела эпидемиологического надзора регионального Роспотребнадзора Светлана Ненадская.Лихорадка Ку представляет собой природно-очаговую зоонозную болезнь, протекающую с лихорадкой, поражением легких, часто наличием атипичной пневмонии, гепатита или эндокардита, имеющая склонность к затяжному течению. В природных очагах резервуаром коксиелл являются иксодовые и аргасовые клещи, дикие мелкие млекопитающие. Среди сельскохозяйственных животных основными носителями являются мелкий и крупный рогатый скот."В текущем году зарегистрировано 19 лабораторно подтвержденных случаев заболевания коксиеллезом в Сальском и Ремонтненском районах Ростовской области… Предыдущий раз это заболевание фиксировалось в регионе в 2001-2002 годах", - сказала собеседница агентства, уточнив, что летальных случаев не зарегистрировано.По словам Ненадской, всплеск заболеваемости, вероятно, связан с "активной циркуляцией возбудителя во внешней среде". Причины этого в настоящее время изучаются специалистами."В целом что касается числа обратившихся за медицинской помощью из-за укусов клещами, в этом году количество обратившихся в ЛПО (лечебно-профилактические организации – ред.) Ростовской области ниже среднего числа обратившихся за период многолетних наблюдений и составляет порядка 3,1 тысячи человек", - сказала собеседница агентства.Она добавила, что среди клещевых инфекций в текущем году помимо лихорадки Ку в области также выявлены 17 случаев крымской геморрагической лихорадки, четыре случая заболевания иксодовым клещевым боррелиозом и один случай заболевания туляремией. Данные болезни, по ее словам, периодически выявлялись в регионе и в предыдущие годы. В области усилен комплекс мероприятий по предупреждению природно-очаговых инфекций.

https://ria.ru/20220705/kleschi-1800331298.html

https://ria.ru/20220706/lekarstva-1800563188.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

здоровье - общество, ростовская область, россия