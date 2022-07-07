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Власти нескольких стран в июле начали возвращать коронавирусные ограничения - РИА Новости, 07.07.2022
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Туризм
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Власти нескольких стран в июле начали возвращать коронавирусные ограничения
Власти нескольких стран в июле начали возвращать коронавирусные ограничения - РИА Новости, 07.07.2022
Власти нескольких стран в июле начали возвращать коронавирусные ограничения
Из-за роста заболеваемости COVID-19 в начале июля власти ряда стран снова вводят коронавирусные ограничения. РИА Новости, 07.07.2022
2022-07-07T13:28
2022-07-07T14:36
туризм
туризм
катар
кипр
казахстан
коронавирус covid-19
новости - туризм
италия
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МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Из-за роста заболеваемости COVID-19 в начале июля власти ряда стран снова вводят коронавирусные ограничения.Так, в Катаре с 7 июля местные жители и туристы обязаны носить маски в закрытых помещениях, включая транспорт. Получается, без ограничений страна прожила чуть больше месяца. Лишь 21 мая правительство отменило обязательное ношение масок в закрытых общественных местах. Пользоваться такими средствами защиты было необходимо только в медучреждениях и транспорте.Аналогичное требование с 8 июля начнет действовать на Кипре. Маски должны будут носить все граждане старше 12 лет, рассказал министр здравоохранения Михалис Хадзипанделас. "В последние дни растут все эпидемиологические показатели и число госпитализаций пациентов с коронавирусом", — пояснил он причину введения новых правил.В Казахстане также растет число случае заражения. Власти рекомендуют гражданам носить маски хотя бы в транспорте, на вокзалах и в аэропортах. Для сотрудников этих объектов пользование средствами защиты — уже не совет, а обязанность.Правительство Франции также призывает население вернуться к практике ношения масок в закрытых помещениях и транспорте, однако считает преждевременным делать эту меру обязательной.В Турции медицинская ассоциация (TTB) обратилась к правительству с призывом вернуть обязательное ношение масок. "Число случаев заражения COVID-19 растет. Вакцинацию нужно начать с детей, обязать всех носить маски в закрытых помещениях, увеличить число тестов, ежедневно делиться данными об их результатах", — отметили представители врачебного сообщества.В Италии также прогнозируют рост числа зараженных. Так, научный советник Минздрава, профессор Вальтер Риччарди предвидит новый пик коронавируса SARS-CoV-2 к концу месяца и возвращение чрезвычайной ситуации к октябрю после того, как в середине сентября вновь откроются школы.Он считает необходимым продолжать вакцинацию людей в возрасте старше 80 лет и детей. Риччарди также назвал ошибкой не только в Италии, но и всей Европе, отмену обязательного ношения масок в закрытых помещениях.
https://ria.ru/20211008/katar-1753367636.html
https://ria.ru/20220707/turtsiya-1800724187.html
https://ria.ru/20220707/katar-1800858764.html
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туризм, катар, кипр, казахстан, коронавирус covid-19, новости - туризм, италия, турция, медицинские маски, франция
13:28 07.07.2022 (обновлено: 14:36 07.07.2022)
 
Власти нескольких стран в июле начали возвращать коронавирусные ограничения

Власти Катара, Кипра, Казахстана вводят ковидные ограничения из-за роста числа зараженных

© Depositphotos / viz-archКоронавирус COVID-19
Коронавирус COVID-19 - РИА Новости, 1920, 07.07.2022
© Depositphotos / viz-arch
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Из-за роста заболеваемости COVID-19 в начале июля власти ряда стран снова вводят коронавирусные ограничения.
Так, в Катаре с 7 июля местные жители и туристы обязаны носить маски в закрытых помещениях, включая транспорт. Получается, без ограничений страна прожила чуть больше месяца. Лишь 21 мая правительство отменило обязательное ношение масок в закрытых общественных местах. Пользоваться такими средствами защиты было необходимо только в медучреждениях и транспорте.
Аналогичное требование с 8 июля начнет действовать на Кипре. Маски должны будут носить все граждане старше 12 лет, рассказал министр здравоохранения Михалис Хадзипанделас. "В последние дни растут все эпидемиологические показатели и число госпитализаций пациентов с коронавирусом", — пояснил он причину введения новых правил.
В Казахстане также растет число случае заражения. Власти рекомендуют гражданам носить маски хотя бы в транспорте, на вокзалах и в аэропортах. Для сотрудников этих объектов пользование средствами защиты — уже не совет, а обязанность.
Правительство Франции также призывает население вернуться к практике ношения масок в закрытых помещениях и транспорте, однако считает преждевременным делать эту меру обязательной.
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В Турции медицинская ассоциация (TTB) обратилась к правительству с призывом вернуть обязательное ношение масок. "Число случаев заражения COVID-19 растет. Вакцинацию нужно начать с детей, обязать всех носить маски в закрытых помещениях, увеличить число тестов, ежедневно делиться данными об их результатах", — отметили представители врачебного сообщества.
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В Италии также прогнозируют рост числа зараженных. Так, научный советник Минздрава, профессор Вальтер Риччарди предвидит новый пик коронавируса SARS-CoV-2 к концу месяца и возвращение чрезвычайной ситуации к октябрю после того, как в середине сентября вновь откроются школы.
Он считает необходимым продолжать вакцинацию людей в возрасте старше 80 лет и детей. Риччарди также назвал ошибкой не только в Италии, но и всей Европе, отмену обязательного ношения масок в закрытых помещениях.
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