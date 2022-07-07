https://ria.ru/20220707/katar-1800858764.html
В Катаре ужесточают антиковидные правила для местных жителей и туристов
В Катаре ужесточают антиковидные правила для местных жителей и туристов - РИА Новости, 07.07.2022
В Катаре ужесточают антиковидные правила для местных жителей и туристов
Власти Катара с 7 июня снова вводят антиковидные ограничения, сообщает Катарское агентство новостей. РИА Новости, 07.07.2022
2022-07-07T11:07
2022-07-07T11:07
2022-07-07T11:07
туризм
туризм
катар
новости - туризм
коронавирус covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149728/47/1497284765_0:173:3025:1875_1920x0_80_0_0_5344c223c06f1b8e5abfc041fdc2fffe.jpg
ДОХА, 7 июл — РИА Новости. Власти Катара с 7 июня снова вводят антиковидные ограничения, сообщает Катарское агентство новостей."Кабинет министров обязал всех подданных, иностранных резидентов и туристов старше шести лет носить медицинские маски в закрытых общественных местах", — отмечается в релизе.Средства защиты должны использовать сотрудники офисов компаний и госучреждений, посетители крупных торговых центров и магазинов, кинотеатров, тренажерных залов и все пассажиры общественного транспорта.Власти обратились к населению с просьбой соблюдать меры предосторожности, в частности, избегать рукопожатий и поцелуев.Получается, что без ограничений страна прожила чуть больше месяца: с 21 мая правительство отменило обязательное ношение масок в закрытых общественных местах, исключая медучреждения и транспорт.
https://ria.ru/20211008/katar-1753367636.html
катар
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149728/47/1497284765_148:0:2879:2048_1920x0_80_0_0_c7ad06b8f20dd58d59d8a2763522a22f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, катар, новости - туризм, коронавирус covid-19
В Катаре ужесточают антиковидные правила для местных жителей и туристов
В Катаре с 7 июля туристам снова придется носить маски в закрытых помещениях
ДОХА, 7 июл — РИА Новости. Власти Катара с 7 июня снова вводят антиковидные ограничения, сообщает Катарское агентство новостей.
"Кабинет министров обязал всех подданных, иностранных резидентов и туристов старше шести лет носить медицинские маски в закрытых общественных местах", — отмечается в релизе.
Средства защиты должны использовать сотрудники офисов компаний и госучреждений, посетители крупных торговых центров и магазинов, кинотеатров, тренажерных залов и все пассажиры общественного транспорта.
Власти обратились к населению с просьбой соблюдать меры предосторожности, в частности, избегать рукопожатий и поцелуев.
Получается, что без ограничений страна прожила чуть больше месяца: с 21 мая правительство отменило обязательное ношение масок в закрытых общественных местах, исключая медучреждения и транспорт.