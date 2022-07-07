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В Катаре ужесточают антиковидные правила для местных жителей и туристов - РИА Новости, 07.07.2022
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Туризм
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В Катаре ужесточают антиковидные правила для местных жителей и туристов
В Катаре ужесточают антиковидные правила для местных жителей и туристов - РИА Новости, 07.07.2022
В Катаре ужесточают антиковидные правила для местных жителей и туристов
Власти Катара с 7 июня снова вводят антиковидные ограничения, сообщает Катарское агентство новостей. РИА Новости, 07.07.2022
2022-07-07T11:07
2022-07-07T11:07
туризм
туризм
катар
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ДОХА, 7 июл — РИА Новости. Власти Катара с 7 июня снова вводят антиковидные ограничения, сообщает Катарское агентство новостей."Кабинет министров обязал всех подданных, иностранных резидентов и туристов старше шести лет носить медицинские маски в закрытых общественных местах", — отмечается в релизе.Средства защиты должны использовать сотрудники офисов компаний и госучреждений, посетители крупных торговых центров и магазинов, кинотеатров, тренажерных залов и все пассажиры общественного транспорта.Власти обратились к населению с просьбой соблюдать меры предосторожности, в частности, избегать рукопожатий и поцелуев.Получается, что без ограничений страна прожила чуть больше месяца: с 21 мая правительство отменило обязательное ношение масок в закрытых общественных местах, исключая медучреждения и транспорт.
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туризм, катар, новости - туризм, коронавирус covid-19
11:07 07.07.2022
 
В Катаре ужесточают антиковидные правила для местных жителей и туристов

В Катаре с 7 июля туристам снова придется носить маски в закрытых помещениях

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкГлавный вестибюль Международного аэропорта Хамад в Дохе
Главный вестибюль Международного аэропорта Хамад в Дохе - РИА Новости, 1920, 07.07.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
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ДОХА, 7 июл — РИА Новости. Власти Катара с 7 июня снова вводят антиковидные ограничения, сообщает Катарское агентство новостей.
"Кабинет министров обязал всех подданных, иностранных резидентов и туристов старше шести лет носить медицинские маски в закрытых общественных местах", — отмечается в релизе.
Средства защиты должны использовать сотрудники офисов компаний и госучреждений, посетители крупных торговых центров и магазинов, кинотеатров, тренажерных залов и все пассажиры общественного транспорта.
Власти обратились к населению с просьбой соблюдать меры предосторожности, в частности, избегать рукопожатий и поцелуев.
Получается, что без ограничений страна прожила чуть больше месяца: с 21 мая правительство отменило обязательное ношение масок в закрытых общественных местах, исключая медучреждения и транспорт.
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