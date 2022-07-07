https://ria.ru/20220707/katar-1800858764.html

В Катаре ужесточают антиковидные правила для местных жителей и туристов

В Катаре ужесточают антиковидные правила для местных жителей и туристов - РИА Новости, 07.07.2022

В Катаре ужесточают антиковидные правила для местных жителей и туристов

Власти Катара с 7 июня снова вводят антиковидные ограничения, сообщает Катарское агентство новостей. РИА Новости, 07.07.2022

2022-07-07T11:07

2022-07-07T11:07

2022-07-07T11:07

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ДОХА, 7 июл — РИА Новости. Власти Катара с 7 июня снова вводят антиковидные ограничения, сообщает Катарское агентство новостей."Кабинет министров обязал всех подданных, иностранных резидентов и туристов старше шести лет носить медицинские маски в закрытых общественных местах", — отмечается в релизе.Средства защиты должны использовать сотрудники офисов компаний и госучреждений, посетители крупных торговых центров и магазинов, кинотеатров, тренажерных залов и все пассажиры общественного транспорта.Власти обратились к населению с просьбой соблюдать меры предосторожности, в частности, избегать рукопожатий и поцелуев.Получается, что без ограничений страна прожила чуть больше месяца: с 21 мая правительство отменило обязательное ношение масок в закрытых общественных местах, исключая медучреждения и транспорт.

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катар

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Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

туризм, катар, новости - туризм, коронавирус covid-19