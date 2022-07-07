https://ria.ru/20220707/kazakhstan-1800937722.html

В Нур-Султане заявили, что не допустят действий в ущерб интересам России

В Нур-Султане заявили, что не допустят действий в ущерб интересам России - РИА Новости, 07.07.2022

В Нур-Султане заявили, что не допустят действий в ущерб интересам России

Казахстан не допустит действий в ущерб интересам России и рассчитывает на аналогичное отношение к себе, заявил пресс-секретарь президента республики... РИА Новости, 07.07.2022

2022-07-07T14:30

2022-07-07T14:30

2022-07-07T14:47

казахстан

россия

экономика

цены на нефть

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АЛМА-АТА, 7 июл - РИА Новости. Казахстан не допустит действий в ущерб интересам России и рассчитывает на аналогичное отношение к себе, заявил пресс-секретарь президента республики Касым-Жомарта Токаева Руслан Желдибай."Каких-либо действий в ущерб ее (России - ред.) интересам допущено не будет. Надеемся, что и в отношении Казахстана тоже не будут предприниматься подобные действия", - написал он в социальных сетях, комментируя прошедшее в четверг совещание по развитию транспортно-транзитного потенциала республики.Ранее сообщалось, что на совещании Токаев поручил проработать вопрос диверсификации поставок нефти. "Речь в первую очередь идет о диверсификации маршрутов доставки казахстанских углеводородов на международные рынки в условиях геополитической турбулентности. На совещании состоялось деловое обсуждение строительства новых транспортных коридоров в духе прагматизма. Эта работа не одного дня, речь идет о долгосрочных планах. Действительно, в принятых решениях нет никаких политических мотивов", - сообщил Желдибай. По его словам, Россия "была и остается нашим стратегическим партнером и союзником".

https://ria.ru/20220516/splochenie-1788804916.html

казахстан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

казахстан, россия, экономика, цены на нефть