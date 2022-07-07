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В Нур-Султане заявили, что не допустят действий в ущерб интересам России - РИА Новости, 07.07.2022
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В Нур-Султане заявили, что не допустят действий в ущерб интересам России
В Нур-Султане заявили, что не допустят действий в ущерб интересам России - РИА Новости, 07.07.2022
В Нур-Султане заявили, что не допустят действий в ущерб интересам России
Казахстан не допустит действий в ущерб интересам России и рассчитывает на аналогичное отношение к себе, заявил пресс-секретарь президента республики... РИА Новости, 07.07.2022
2022-07-07T14:30
2022-07-07T14:47
казахстан
россия
экономика
цены на нефть
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АЛМА-АТА, 7 июл - РИА Новости. Казахстан не допустит действий в ущерб интересам России и рассчитывает на аналогичное отношение к себе, заявил пресс-секретарь президента республики Касым-Жомарта Токаева Руслан Желдибай."Каких-либо действий в ущерб ее (России - ред.) интересам допущено не будет. Надеемся, что и в отношении Казахстана тоже не будут предприниматься подобные действия", - написал он в социальных сетях, комментируя прошедшее в четверг совещание по развитию транспортно-транзитного потенциала республики.Ранее сообщалось, что на совещании Токаев поручил проработать вопрос диверсификации поставок нефти. "Речь в первую очередь идет о диверсификации маршрутов доставки казахстанских углеводородов на международные рынки в условиях геополитической турбулентности. На совещании состоялось деловое обсуждение строительства новых транспортных коридоров в духе прагматизма. Эта работа не одного дня, речь идет о долгосрочных планах. Действительно, в принятых решениях нет никаких политических мотивов", - сообщил Желдибай. По его словам, Россия "была и остается нашим стратегическим партнером и союзником".
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казахстан, россия, экономика, цены на нефть
14:30 07.07.2022 (обновлено: 14:47 07.07.2022)
 
В Нур-Султане заявили, что не допустят действий в ущерб интересам России

Пресс-секретарь Токаева Желдибай: Казахстан не допустит действий в ущерб интересам России

© Pixabay / Бахыт КаныбекВид на Нур-Султан
Вид на Нур-Султан - РИА Новости, 1920, 07.07.2022
© Pixabay / Бахыт Каныбек
Вид на Нур-Султан. Архивное фото
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АЛМА-АТА, 7 июл - РИА Новости. Казахстан не допустит действий в ущерб интересам России и рассчитывает на аналогичное отношение к себе, заявил пресс-секретарь президента республики Касым-Жомарта Токаева Руслан Желдибай.
"Каких-либо действий в ущерб ее (России - ред.) интересам допущено не будет. Надеемся, что и в отношении Казахстана тоже не будут предприниматься подобные действия", - написал он в социальных сетях, комментируя прошедшее в четверг совещание по развитию транспортно-транзитного потенциала республики.
Ранее сообщалось, что на совещании Токаев поручил проработать вопрос диверсификации поставок нефти. "Речь в первую очередь идет о диверсификации маршрутов доставки казахстанских углеводородов на международные рынки в условиях геополитической турбулентности. На совещании состоялось деловое обсуждение строительства новых транспортных коридоров в духе прагматизма. Эта работа не одного дня, речь идет о долгосрочных планах. Действительно, в принятых решениях нет никаких политических мотивов", - сообщил Желдибай. По его словам, Россия "была и остается нашим стратегическим партнером и союзником".
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