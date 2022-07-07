https://ria.ru/20220707/kaplan-1800891214.html
Умер дед Антона Макарского
Умер дед Антона Макарского - РИА Новости, 07.07.2022
Умер дед Антона Макарского
Умер актер Михаил Каплан. Об этом его внук Антон Макарский сообщил в социальных сетях. РИА Новости, 07.07.2022
2022-07-07T13:08
2022-07-07T13:08
2022-07-07T13:07
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антон макарский
шоу-бизнес
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МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Умер актер Михаил Каплан. Об этом его внук Антон Макарский сообщил в социальных сетях.Вместе с супругой Викторией Макарский успел прилететь к деду в больницу, поцеловать его, сказать теплые слова и попрощаться. Супруги отметили, что не помнят, чтобы мужчина вел себя не достойно, обижался на кого-то или кричал.Каплану было 89 лет. Последнее время актер проживал в Израиле.Ранее Андрей Разин назвал виновных в смерти Юрия Шатунова.
https://ria.ru/20210310/lyutaya-1600606970.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
знаменитости, антон макарский, шоу-бизнес
Умер дед Антона Макарского
Умер дед Антона Макарского актер Михаил Каплан
МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Умер актер Михаил Каплан. Об этом его внук Антон Макарский сообщил в социальных сетях.
"Сегодня в 5:30 утра. Дедулечка ушел от нас. Народный артист России, Михаил Яковлевич Каплан, всю свою жизнь прослуживший в Пензенском драматическом театре, по-настоящему любимый зрителями и всей своей огромной семьей", – отметил актер.
Вместе с супругой Викторией Макарский успел прилететь к деду в больницу, поцеловать его, сказать теплые слова и попрощаться. Супруги отметили, что не помнят, чтобы мужчина вел себя не достойно, обижался на кого-то или кричал.
"Нам посчастливилось наблюдать его стабильно достойное поведение по отношению к каждому человеку", – заключили Макарские.
Каплану было 89 лет. Последнее время актер проживал в Израиле.
Ранее Андрей Разин назвал
виновных в смерти Юрия Шатунова.