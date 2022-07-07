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Умер дед Антона Макарского - РИА Новости, 07.07.2022
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Шоубиз
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Умер дед Антона Макарского
Умер дед Антона Макарского - РИА Новости, 07.07.2022
Умер дед Антона Макарского
Умер актер Михаил Каплан. Об этом его внук Антон Макарский сообщил в социальных сетях. РИА Новости, 07.07.2022
2022-07-07T13:08
2022-07-07T13:07
шоубиз
знаменитости
антон макарский
шоу-бизнес
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МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Умер актер Михаил Каплан. Об этом его внук Антон Макарский сообщил в социальных сетях.Вместе с супругой Викторией Макарский успел прилететь к деду в больницу, поцеловать его, сказать теплые слова и попрощаться. Супруги отметили, что не помнят, чтобы мужчина вел себя не достойно, обижался на кого-то или кричал.Каплану было 89 лет. Последнее время актер проживал в Израиле.Ранее Андрей Разин назвал виновных в смерти Юрия Шатунова.
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знаменитости, антон макарский, шоу-бизнес
13:08 07.07.2022
 
Умер дед Антона Макарского

Умер дед Антона Макарского актер Михаил Каплан

© Фото : Пензенский драматический театр им. ЛуначарскогоАктер Михаил Каплан
Актер Михаил Каплан - РИА Новости, 1920, 07.07.2022
© Фото : Пензенский драматический театр им. Луначарского
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МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Умер актер Михаил Каплан. Об этом его внук Антон Макарский сообщил в социальных сетях.

"Сегодня в 5:30 утра. Дедулечка ушел от нас. Народный артист России, Михаил Яковлевич Каплан, всю свою жизнь прослуживший в Пензенском драматическом театре, по-настоящему любимый зрителями и всей своей огромной семьей", – отметил актер.

Вместе с супругой Викторией Макарский успел прилететь к деду в больницу, поцеловать его, сказать теплые слова и попрощаться. Супруги отметили, что не помнят, чтобы мужчина вел себя не достойно, обижался на кого-то или кричал.

"Нам посчастливилось наблюдать его стабильно достойное поведение по отношению к каждому человеку", – заключили Макарские.

Каплану было 89 лет. Последнее время актер проживал в Израиле.
Ранее Андрей Разин назвал виновных в смерти Юрия Шатунова.
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