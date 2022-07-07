https://ria.ru/20220707/kaplan-1800891214.html

Умер дед Антона Макарского

Умер дед Антона Макарского - РИА Новости, 07.07.2022

Умер дед Антона Макарского

Умер актер Михаил Каплан. Об этом его внук Антон Макарский сообщил в социальных сетях. РИА Новости, 07.07.2022

2022-07-07T13:08

2022-07-07T13:08

2022-07-07T13:07

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антон макарский

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МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Умер актер Михаил Каплан. Об этом его внук Антон Макарский сообщил в социальных сетях.Вместе с супругой Викторией Макарский успел прилететь к деду в больницу, поцеловать его, сказать теплые слова и попрощаться. Супруги отметили, что не помнят, чтобы мужчина вел себя не достойно, обижался на кого-то или кричал.Каплану было 89 лет. Последнее время актер проживал в Израиле.Ранее Андрей Разин назвал виновных в смерти Юрия Шатунова.

https://ria.ru/20210310/lyutaya-1600606970.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жанна Старицына

знаменитости, антон макарский, шоу-бизнес