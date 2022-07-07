https://ria.ru/20220707/kaliningrad-1800971098.html

Климов допустил обсуждение защиты суверенитета на заседании в Калининграде

Климов допустил обсуждение защиты суверенитета на заседании в Калининграде - РИА Новости, 07.07.2022

Климов допустил обсуждение защиты суверенитета на заседании в Калининграде

Профильная комиссия Совфеда может обсудить вопросы защиты государственного суверенитета РФ на выездном заседании в Калининграде, сообщил ее председатель Андрей... РИА Новости, 07.07.2022

2022-07-07T15:48

2022-07-07T15:48

2022-07-07T15:51

политика

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совет федерации рф

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МОСКВА, 7 июл – РИА Новости. Профильная комиссия Совфеда может обсудить вопросы защиты государственного суверенитета РФ на выездном заседании в Калининграде, сообщил ее председатель Андрей Климов.По его словам, обсуждение этой темы "крайне актуально" в самом западном регионе России. Климов считает, что этот вопрос можно проработать и провести такое заседание осенью.

https://ria.ru/20220707/zaderzhanie-1800970801.html

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политика, россия, калининградская область, совет федерации рф