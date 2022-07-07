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Климов допустил обсуждение защиты суверенитета на заседании в Калининграде - РИА Новости, 07.07.2022
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Климов допустил обсуждение защиты суверенитета на заседании в Калининграде
Климов допустил обсуждение защиты суверенитета на заседании в Калининграде - РИА Новости, 07.07.2022
Климов допустил обсуждение защиты суверенитета на заседании в Калининграде
Профильная комиссия Совфеда может обсудить вопросы защиты государственного суверенитета РФ на выездном заседании в Калининграде, сообщил ее председатель Андрей... РИА Новости, 07.07.2022
2022-07-07T15:48
2022-07-07T15:51
политика
россия
калининградская область
совет федерации рф
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МОСКВА, 7 июл – РИА Новости. Профильная комиссия Совфеда может обсудить вопросы защиты государственного суверенитета РФ на выездном заседании в Калининграде, сообщил ее председатель Андрей Климов.По его словам, обсуждение этой темы "крайне актуально" в самом западном регионе России. Климов считает, что этот вопрос можно проработать и провести такое заседание осенью.
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политика, россия, калининградская область, совет федерации рф
15:48 07.07.2022 (обновлено: 15:51 07.07.2022)
 
Климов допустил обсуждение защиты суверенитета на заседании в Калининграде

Член СФ Климов: комиссия обсудит вопросы защиты суверенитета на заседании в Калининграде

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в фотобанкЗдание Совета Федерации РФ
Здание Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 07.07.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
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МОСКВА, 7 июл – РИА Новости. Профильная комиссия Совфеда может обсудить вопросы защиты государственного суверенитета РФ на выездном заседании в Калининграде, сообщил ее председатель Андрей Климов.
"Мы получили ряд предложений о выездных мероприятиях. В частности, есть идея посетить Калининградскую область и обсудить там ряд важных аспектов защиты российского суверенитета", - сказал политик на заседании комиссии.
По его словам, обсуждение этой темы "крайне актуально" в самом западном регионе России. Климов считает, что этот вопрос можно проработать и провести такое заседание осенью.
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