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Путин высказался об IT-специалистах, уехавших из России - РИА Новости, 07.07.2022
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Путин высказался об IT-специалистах, уехавших из России
Путин высказался об IT-специалистах, уехавших из России - РИА Новости, 07.07.2022
Путин высказался об IT-специалистах, уехавших из России
Большинство IT-специалистов, уехавших из России, уже вернулись, заявил Владимир Путин. РИА Новости, 07.07.2022
2022-07-07T16:35
2022-07-07T19:12
владимир путин
общество
технологии
россия
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МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Большинство IT-специалистов, уехавших из России, уже вернулись, заявил Владимир Путин.Глава государства отметил, что ничего странного в их отъезде нет."Кто-то напуган, кто-то сомневался, что здесь можно будет эффективно работать. Но успех работы складывается из очень многих компонентов: поддержка государства, бытовые условия. Очень много", — сказал он.При этом президент подчеркнул, что власти никак не препятствовали их отъезду."Многие вернулись, потому что одно дело жить в Москве, Петербурге, Саратове, Ханты-Мансийске, а другое дело — у наших соседей. Там тоже хорошо, но дома лучше", — отметил Путин на встрече с победителями конкурса "Лидеры России".Премьер-министр Михаил Мишустин еще в мае сообщил, что из покинувших страну IT-специалистов 85 процентов вернулись обратно.Российские власти в этих условиях приняли меры, в том числе по поддержке компаний IT-отрасли. В частности, на ближайшие два года для них установили нулевую ставку налога на прибыль, их сотрудники могут получить льготную ипотеку, а молодые специалисты — отсрочку от призыва в армию.
https://ria.ru/20220530/ipoteka-1791887111.html
https://ria.ru/20220621/it-spetsialisty-1797014513.html
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"Дома лучше!" – Путин о возвращении русских из-за границы
"Дома лучше!" – Путин о возвращении русских из-за границы
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владимир путин, общество, технологии, россия
16:35 07.07.2022 (обновлено: 19:12 07.07.2022)
 
Путин высказался об IT-специалистах, уехавших из России

Президент Путин заявил, что многие IT-специалисты, уехавшие из России, уже вернулись

Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Большинство IT-специалистов, уехавших из России, уже вернулись, заявил Владимир Путин.
Глава государства отметил, что ничего странного в их отъезде нет.
"Кто-то напуган, кто-то сомневался, что здесь можно будет эффективно работать. Но успех работы складывается из очень многих компонентов: поддержка государства, бытовые условия. Очень много", — сказал он.
При этом президент подчеркнул, что власти никак не препятствовали их отъезду.
"Многие вернулись, потому что одно дело жить в Москве, Петербурге, Саратове, Ханты-Мансийске, а другое дело — у наших соседей. Там тоже хорошо, но дома лучше", — отметил Путин на встрече с победителями конкурса "Лидеры России".
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Премьер-министр Михаил Мишустин еще в мае сообщил, что из покинувших страну IT-специалистов 85 процентов вернулись обратно.

Российские власти в этих условиях приняли меры, в том числе по поддержке компаний IT-отрасли. В частности, на ближайшие два года для них установили нулевую ставку налога на прибыль, их сотрудники могут получить льготную ипотеку, а молодые специалисты — отсрочку от призыва в армию.
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