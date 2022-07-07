https://ria.ru/20220707/it-1800990229.html

Путин высказался об IT-специалистах, уехавших из России

Путин высказался об IT-специалистах, уехавших из России - РИА Новости, 07.07.2022

Путин высказался об IT-специалистах, уехавших из России

Большинство IT-специалистов, уехавших из России, уже вернулись, заявил Владимир Путин. РИА Новости, 07.07.2022

2022-07-07T16:35

2022-07-07T16:35

2022-07-07T19:12

владимир путин

общество

технологии

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/07/1801014974_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_46924e809a71ff2449f03d991136fc25.jpg

МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Большинство IT-специалистов, уехавших из России, уже вернулись, заявил Владимир Путин.Глава государства отметил, что ничего странного в их отъезде нет."Кто-то напуган, кто-то сомневался, что здесь можно будет эффективно работать. Но успех работы складывается из очень многих компонентов: поддержка государства, бытовые условия. Очень много", — сказал он.При этом президент подчеркнул, что власти никак не препятствовали их отъезду."Многие вернулись, потому что одно дело жить в Москве, Петербурге, Саратове, Ханты-Мансийске, а другое дело — у наших соседей. Там тоже хорошо, но дома лучше", — отметил Путин на встрече с победителями конкурса "Лидеры России".Премьер-министр Михаил Мишустин еще в мае сообщил, что из покинувших страну IT-специалистов 85 процентов вернулись обратно.Российские власти в этих условиях приняли меры, в том числе по поддержке компаний IT-отрасли. В частности, на ближайшие два года для них установили нулевую ставку налога на прибыль, их сотрудники могут получить льготную ипотеку, а молодые специалисты — отсрочку от призыва в армию.

https://ria.ru/20220530/ipoteka-1791887111.html

https://ria.ru/20220621/it-spetsialisty-1797014513.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

"Дома лучше!" – Путин о возвращении русских из-за границы "Дома лучше!" – Путин о возвращении русских из-за границы 2022-07-07T16:35 true PT0M44S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

владимир путин, общество, технологии, россия