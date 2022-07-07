https://ria.ru/20220707/internet-1801008312.html

Названы мобильные операторы с лучшей скоростью интернета и покрытием

Названы мобильные операторы с лучшей скоростью интернета и покрытием - РИА Новости, 07.07.2022

Названы мобильные операторы с лучшей скоростью интернета и покрытием

В первом полугодии 2022-го максимальные показатели по покрытию и скорости мобильного интернета в России продемонстрировал МегаФон. К такому выводу пришли... РИА Новости, 07.07.2022

2022-07-07T17:11

2022-07-07T17:11

2022-07-07T17:56

наука

технологии

мегафон

мтс

россия

москва

санкт-петербург

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МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. В первом полугодии 2022-го максимальные показатели по покрытию и скорости мобильного интернета в России продемонстрировал МегаФон. К такому выводу пришли аналитики компании Ookla, которая владеет популярным сервисом Speedtest.Исследование скоростей операторов связи основано на замерах скорости доступа в интернет, которые пользователи приложения Speedtest проводили на своих мобильных устройствах по всей России с января по июнь 2022 года. Кроме этого, учитывались данные сервиса о покрытии сети.В этом году Ookla впервые представила исследование о качестве покрытия мобильных сетей российских операторов. Сеть МегаФона признана лучшей по этому критерию. Для оценки эксперты анализируют количество локаций площадью 100×100 метров на территории страны, в которых доступны услуги операторов, а также качество сервисов, представленных в каждой локации, — 4G и ниже. На основе двух показателей выводится общий результат. Для анализа покрытия было сделано 1,6 млрд замеров на 2,2 млн мобильных устройств по всей территории страны.В исследовании скорости мобильного интернета МегаФон занял первое место. Результаты основаны на 6,3 млн замеров на 1,3 млн мобильных устройств. Медианная скорость скачивания в сети МегаФона составила 25,01 Мбит/с, медианная скорость загрузки данных — 9,09 Мбит/с. В Москве медианная скорость скачивания достигла 41,73 Мбит/с, в Санкт-Петербурге — 23,49 Мбит/с, Новосибирске — 26,30 Мбит/с, Ростове‑на‑Дону — 30,52 Мбит/с, Хабаровске — 24,80 Мбит/с, Казани — 24,08 Мбит/с, Челябинске — 26,17 Мбит/с.Второе место у МТС с результатами 19,13 (6,75) Мбит/с. Третье и четвертое Tele2 и билайн со значениями 19,13 (6,29) Мбит/с и 18,72 (8,44) Мбит/с соответственно.

https://ria.ru/20220707/internet-1800724869.html

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санкт-петербург

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Керилл Каримов

технологии, мегафон, мтс, россия, москва, санкт-петербург