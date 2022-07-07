https://ria.ru/20220707/genotsid-1800857164.html

Суд признал геноцидом преступления нацистов в Крыму в 1941-1944 годах

Суд признал геноцидом преступления нацистов в Крыму в 1941-1944 годах - РИА Новости, 07.07.2022

Суд признал геноцидом преступления нацистов в Крыму в 1941-1944 годах

Верховный суд Крыма признал геноцидом действия нацистов и их пособников в отношении мирного населения и военнопленных во время оккупации Крыма в годы Великой... РИА Новости, 07.07.2022

2022-07-07T10:18

2022-07-07T10:18

2022-07-07T11:35

в мире

без срока давности

великая отечественная война (1941-1945)

республика крым

севастополь

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл – РИА Новости. Верховный суд Крыма признал геноцидом действия нацистов и их пособников в отношении мирного населения и военнопленных во время оккупации Крыма в годы Великой Отечественной войны, передает корреспондент РИА Новости из зала суда."Признать установленные и вновь выявленные преступления, совершенные немецко-фашистскими захватчиками и их пособниками против не менее 219 тысяч мирного населения и военнопленных в период Великой Отечественной войны 1941-1945 годов на территории республики Крым и города Севастополя – ранее Крымской АССР - военными преступлениями, преступлениями против человечества... геноцидом национальных и этнических групп, представлявших собой население СССР", - зачитала решение судья Татьяна Готовкина.Рассмотрение иска Генпрокуратуры о признании геноцидом массовых убийств крымчан нацистами началось 27 июня. Заинтересованными лицами в деле стали несколько потомков пострадавших в годы оккупации, а также крымский парламент (Госсовет Крыма).В ходе заседаний были допрошены свидетели по делу, непосредственные очевидцы событий, происходивших на территории Крыма в период военной оккупации, а также родственники погибших в годы войны. Ряд свидетелей дали показания в режиме видеосвязи. Судом исследованы письменные документы по делу, в числе которых заключения судебно-медицинских экспертиз, протоколы допросов свидетелей и потерпевших. Были заслушаны пояснения заместителя директора Музея обороны Севастополя по научной работе Анны Селивановой, которая рассказала о действиях немецко-фашистских захватчиков и их пособников, в том числе о нечеловеческих условиях содержания военнопленных и угоне мирного населения в рабство. Историк Владимир Бобков сообщил суду о фактах "целенаправленного уничтожения" советских военнопленных на территории Крымского полуострова.Крым был оккупирован с ноября 1941 года по апрель 1944 года, Севастополь – с июля 1942 года по 9 мая 1944 года. Феодосия и Керчь в декабре 1941 года были освобождены в результате десантной операции, но весной 1942 года вновь были оккупированы. На территории полуострова были созданы десятки концентрационных лагерей, среди которых один из самых крупных – "Красный" под Симферополем, где были замучены тысячи людей. В годы оккупации на территории Крыма активно действовали партизаны и подпольщики. За время пребывания в Крыму нацисты и их пособники расстреляли 72 тысячи человек, а более 18 тысяч крымчан были замучены в тюрьмах и лагерях.

https://ria.ru/20220415/krym-1783666821.html

https://ria.ru/20220506/rasstrel-1787251444.html

республика крым

севастополь

россия

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, без срока давности, великая отечественная война (1941-1945), республика крым, севастополь, россия