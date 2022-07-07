10:18 07.07.2022 (обновлено: 11:35 07.07.2022)
Суд признал геноцидом преступления нацистов в Крыму в 1941-1944 годах
Верховный суд Крыма признал геноцидом преступления нацистов на полуострове в годы войны
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкНа заседании Верховного суда Крыма по оглашению постановления по делу о геноциде жителей Крыма и советских военнопленных в годы оккупации полуострова 1941-1944 годах
На заседании Верховного суда Крыма по оглашению постановления по делу о геноциде жителей Крыма и советских военнопленных в годы оккупации полуострова 1941-1944 годах
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл – РИА Новости. Верховный суд Крыма признал геноцидом действия нацистов и их пособников в отношении мирного населения и военнопленных во время оккупации Крыма в годы Великой Отечественной войны, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Признать установленные и вновь выявленные преступления, совершенные немецко-фашистскими захватчиками и их пособниками против не менее 219 тысяч мирного населения и военнопленных в период Великой Отечественной войны 1941-1945 годов на территории республики Крым и города Севастополя – ранее Крымской АССР - военными преступлениями, преступлениями против человечества... геноцидом национальных и этнических групп, представлявших собой население СССР", - зачитала решение судья Татьяна Готовкина.
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Рассмотрение иска Генпрокуратуры о признании геноцидом массовых убийств крымчан нацистами началось 27 июня. Заинтересованными лицами в деле стали несколько потомков пострадавших в годы оккупации, а также крымский парламент (Госсовет Крыма).
В ходе заседаний были допрошены свидетели по делу, непосредственные очевидцы событий, происходивших на территории Крыма в период военной оккупации, а также родственники погибших в годы войны. Ряд свидетелей дали показания в режиме видеосвязи. Судом исследованы письменные документы по делу, в числе которых заключения судебно-медицинских экспертиз, протоколы допросов свидетелей и потерпевших. Были заслушаны пояснения заместителя директора Музея обороны Севастополя по научной работе Анны Селивановой, которая рассказала о действиях немецко-фашистских захватчиков и их пособников, в том числе о нечеловеческих условиях содержания военнопленных и угоне мирного населения в рабство. Историк Владимир Бобков сообщил суду о фактах "целенаправленного уничтожения" советских военнопленных на территории Крымского полуострова.
Крым был оккупирован с ноября 1941 года по апрель 1944 года, Севастополь – с июля 1942 года по 9 мая 1944 года. Феодосия и Керчь в декабре 1941 года были освобождены в результате десантной операции, но весной 1942 года вновь были оккупированы. На территории полуострова были созданы десятки концентрационных лагерей, среди которых один из самых крупных – "Красный" под Симферополем, где были замучены тысячи людей. В годы оккупации на территории Крыма активно действовали партизаны и подпольщики. За время пребывания в Крыму нацисты и их пособники расстреляли 72 тысячи человек, а более 18 тысяч крымчан были замучены в тюрьмах и лагерях.