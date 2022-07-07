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Суд признал геноцидом преступления нацистов в Крыму в 1941-1944 годах - РИА Новости, 07.07.2022
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Суд признал геноцидом преступления нацистов в Крыму в 1941-1944 годах
Суд признал геноцидом преступления нацистов в Крыму в 1941-1944 годах - РИА Новости, 07.07.2022
Суд признал геноцидом преступления нацистов в Крыму в 1941-1944 годах
Верховный суд Крыма признал геноцидом действия нацистов и их пособников в отношении мирного населения и военнопленных во время оккупации Крыма в годы Великой... РИА Новости, 07.07.2022
2022-07-07T10:18
2022-07-07T11:35
в мире
без срока давности
великая отечественная война (1941-1945)
республика крым
севастополь
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл – РИА Новости. Верховный суд Крыма признал геноцидом действия нацистов и их пособников в отношении мирного населения и военнопленных во время оккупации Крыма в годы Великой Отечественной войны, передает корреспондент РИА Новости из зала суда."Признать установленные и вновь выявленные преступления, совершенные немецко-фашистскими захватчиками и их пособниками против не менее 219 тысяч мирного населения и военнопленных в период Великой Отечественной войны 1941-1945 годов на территории республики Крым и города Севастополя – ранее Крымской АССР - военными преступлениями, преступлениями против человечества... геноцидом национальных и этнических групп, представлявших собой население СССР", - зачитала решение судья Татьяна Готовкина.Рассмотрение иска Генпрокуратуры о признании геноцидом массовых убийств крымчан нацистами началось 27 июня. Заинтересованными лицами в деле стали несколько потомков пострадавших в годы оккупации, а также крымский парламент (Госсовет Крыма).В ходе заседаний были допрошены свидетели по делу, непосредственные очевидцы событий, происходивших на территории Крыма в период военной оккупации, а также родственники погибших в годы войны. Ряд свидетелей дали показания в режиме видеосвязи. Судом исследованы письменные документы по делу, в числе которых заключения судебно-медицинских экспертиз, протоколы допросов свидетелей и потерпевших. Были заслушаны пояснения заместителя директора Музея обороны Севастополя по научной работе Анны Селивановой, которая рассказала о действиях немецко-фашистских захватчиков и их пособников, в том числе о нечеловеческих условиях содержания военнопленных и угоне мирного населения в рабство. Историк Владимир Бобков сообщил суду о фактах "целенаправленного уничтожения" советских военнопленных на территории Крымского полуострова.Крым был оккупирован с ноября 1941 года по апрель 1944 года, Севастополь – с июля 1942 года по 9 мая 1944 года. Феодосия и Керчь в декабре 1941 года были освобождены в результате десантной операции, но весной 1942 года вновь были оккупированы. На территории полуострова были созданы десятки концентрационных лагерей, среди которых один из самых крупных – "Красный" под Симферополем, где были замучены тысячи людей. В годы оккупации на территории Крыма активно действовали партизаны и подпольщики. За время пребывания в Крыму нацисты и их пособники расстреляли 72 тысячи человек, а более 18 тысяч крымчан были замучены в тюрьмах и лагерях.
https://ria.ru/20220415/krym-1783666821.html
https://ria.ru/20220506/rasstrel-1787251444.html
республика крым
севастополь
россия
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в мире, без срока давности, великая отечественная война (1941-1945), республика крым, севастополь, россия
10:18 07.07.2022 (обновлено: 11:35 07.07.2022)
 
Суд признал геноцидом преступления нацистов в Крыму в 1941-1944 годах

Верховный суд Крыма признал геноцидом преступления нацистов на полуострове в годы войны

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкНа заседании Верховного суда Крыма по оглашению постановления по делу о геноциде жителей Крыма и советских военнопленных в годы оккупации полуострова 1941-1944 годах
На заседании Верховного суда Крыма по оглашению постановления по делу о геноциде жителей Крыма и советских военнопленных в годы оккупации полуострова 1941-1944 годах - РИА Новости, 1920, 07.07.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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На заседании Верховного суда Крыма по оглашению постановления по делу о геноциде жителей Крыма и советских военнопленных в годы оккупации полуострова 1941-1944 годах
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл – РИА Новости. Верховный суд Крыма признал геноцидом действия нацистов и их пособников в отношении мирного населения и военнопленных во время оккупации Крыма в годы Великой Отечественной войны, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Признать установленные и вновь выявленные преступления, совершенные немецко-фашистскими захватчиками и их пособниками против не менее 219 тысяч мирного населения и военнопленных в период Великой Отечественной войны 1941-1945 годов на территории республики Крым и города Севастополя – ранее Крымской АССР - военными преступлениями, преступлениями против человечества... геноцидом национальных и этнических групп, представлявших собой население СССР", - зачитала решение судья Татьяна Готовкина.
Пленные немцы на развалинах Севастополя около Графской пристани - РИА Новости, 1920, 15.04.2022
15 апреля, 10:56
ФСБ рассекретила документы о зверствах нацистов в Крыму
Рассмотрение иска Генпрокуратуры о признании геноцидом массовых убийств крымчан нацистами началось 27 июня. Заинтересованными лицами в деле стали несколько потомков пострадавших в годы оккупации, а также крымский парламент (Госсовет Крыма).
В ходе заседаний были допрошены свидетели по делу, непосредственные очевидцы событий, происходивших на территории Крыма в период военной оккупации, а также родственники погибших в годы войны. Ряд свидетелей дали показания в режиме видеосвязи. Судом исследованы письменные документы по делу, в числе которых заключения судебно-медицинских экспертиз, протоколы допросов свидетелей и потерпевших. Были заслушаны пояснения заместителя директора Музея обороны Севастополя по научной работе Анны Селивановой, которая рассказала о действиях немецко-фашистских захватчиков и их пособников, в том числе о нечеловеческих условиях содержания военнопленных и угоне мирного населения в рабство. Историк Владимир Бобков сообщил суду о фактах "целенаправленного уничтожения" советских военнопленных на территории Крымского полуострова.
Крым был оккупирован с ноября 1941 года по апрель 1944 года, Севастополь – с июля 1942 года по 9 мая 1944 года. Феодосия и Керчь в декабре 1941 года были освобождены в результате десантной операции, но весной 1942 года вновь были оккупированы. На территории полуострова были созданы десятки концентрационных лагерей, среди которых один из самых крупных – "Красный" под Симферополем, где были замучены тысячи людей. В годы оккупации на территории Крыма активно действовали партизаны и подпольщики. За время пребывания в Крыму нацисты и их пособники расстреляли 72 тысячи человек, а более 18 тысяч крымчан были замучены в тюрьмах и лагерях.
Орловская наступательная операция - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
6 мая, 16:28
Нацисты во время войны расстреляли семьдесят пациентов психбольницы в Орле
 
В миреБез срока давностиВеликая Отечественная война (1941-1945)Республика КрымСевастопольРоссия
 
 
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