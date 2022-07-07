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"Газпром" согласовал программу газификации Костромской области до 2026 года - РИА Новости, 07.07.2022
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"Газпром" согласовал программу газификации Костромской области до 2026 года
"Газпром" согласовал программу газификации Костромской области до 2026 года - РИА Новости, 07.07.2022
"Газпром" согласовал программу газификации Костромской области до 2026 года
Администрация Костромской области и компания "Газпром" согласовали программу газификации области до 2026 года, реализация проекта позволит поднять уровень... РИА Новости, 07.07.2022
2022-07-07T13:25
2022-07-07T13:25
экономика
жкх
сергей ситников
костромская область
газпром
костромская областная дума
мантурово
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КОСТРОМА, 7 июл – РИА Новости. Администрация Костромской области и компания "Газпром" согласовали программу газификации области до 2026 года, реализация проекта позволит поднять уровень газификации региона до 84%, заявил губернатор Сергей Ситников.По данным администрации Костромской области, в 2011 году "Газпром" перестал быть поставщиком газа на территории региона, продолжив эксплуатировать газотранспортную систему, а поставщиками стали другие компании. Программа газификации в регионе оказалась практически замороженной. С момента избрания в 2012 году губернатор Сергей Ситников неоднократно поднимал этот вопрос на федеральном уровне.В четверг Сергей Ситников во время выступления перед депутатами областной думы объявил, что принято важнейшее решение для дальнейшей газификации региона, информирует обладминистрация."На протяжении прошлого года велась работа по дальнейшей газификации области. Информирую вас, что 1 июля областью и "Газпромом" подписана программа газификации Костромской области до 2026 года. Помимо ранее согласованных к газификации районных центров, в программу вошли и другие населенные пункты", - цитирует Ситникова пресс-служба областной администрации.Ситников подчеркнул: важно, что подписанная программа предусматривает строительство межпоселковых и уличных сетей за счёт средств "Газпрома", все это сразу заложено в план. Ранее данные мероприятия проводились либо за счет отдельной программы, финансируемой за счет спецнадбавки, либо за счет областных средств. Так, на строительство межпоселковых и уличных сетей, а также подвод их к фундаментам домов и объектов в Мантурово и Нее было направлено порядка 1,5 миллиарда рублей региональных средств."Администрации региона и лично губернатору Сергею Ситникову удалось достичь договоренности, что на реализацию программы газификации Костромской области до 2026 года ПАО "Газпром" направит 35 миллиардов рублей. Благодаря этому уровень газификации региона поднимется до 84%", - говорится в сообщении областной администрации.По словам председателя Костромской областной думы Алексея Анохина, решение о продолжении газификации региона - это "событие года"."Сергеем Константиновичем проделана колоссальная работа. Знаю, что в решении этого вопроса мало желания администрации области, необходимо было убеждать правительство, министерства, доказывать социально-экономическую целесообразность в "Газпроме", чтобы компания продолжила строительство газопроводов в регионе. Уверена, что жители Костромской области и бизнес это оценят. Ведь газ – это совершенно другое качество жизни и совершенно другая экономика", - прокомментировала депутат Костромской облдумы Галина Полякова.
https://ria.ru/20220620/bezhentsy-1796807091.html
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экономика, жкх, сергей ситников, костромская область, газпром, костромская областная дума, мантурово
13:25 07.07.2022
 
"Газпром" согласовал программу газификации Костромской области до 2026 года

Костромской глава Ситников: регион утвердил с "Газпромом" проект газификации до 2026 года

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЛоготип компании ПАО "Газпром нефть"
Логотип компании ПАО Газпром нефть - РИА Новости, 1920, 07.07.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Логотип компании ПАО "Газпром нефть". Архивное фото
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КОСТРОМА, 7 июл – РИА Новости. Администрация Костромской области и компания "Газпром" согласовали программу газификации области до 2026 года, реализация проекта позволит поднять уровень газификации региона до 84%, заявил губернатор Сергей Ситников.
По данным администрации Костромской области, в 2011 году "Газпром" перестал быть поставщиком газа на территории региона, продолжив эксплуатировать газотранспортную систему, а поставщиками стали другие компании. Программа газификации в регионе оказалась практически замороженной. С момента избрания в 2012 году губернатор Сергей Ситников неоднократно поднимал этот вопрос на федеральном уровне.
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В четверг Сергей Ситников во время выступления перед депутатами областной думы объявил, что принято важнейшее решение для дальнейшей газификации региона, информирует обладминистрация.
"На протяжении прошлого года велась работа по дальнейшей газификации области. Информирую вас, что 1 июля областью и "Газпромом" подписана программа газификации Костромской области до 2026 года. Помимо ранее согласованных к газификации районных центров, в программу вошли и другие населенные пункты", - цитирует Ситникова пресс-служба областной администрации.
Ситников подчеркнул: важно, что подписанная программа предусматривает строительство межпоселковых и уличных сетей за счёт средств "Газпрома", все это сразу заложено в план. Ранее данные мероприятия проводились либо за счет отдельной программы, финансируемой за счет спецнадбавки, либо за счет областных средств. Так, на строительство межпоселковых и уличных сетей, а также подвод их к фундаментам домов и объектов в Мантурово и Нее было направлено порядка 1,5 миллиарда рублей региональных средств.
"Администрации региона и лично губернатору Сергею Ситникову удалось достичь договоренности, что на реализацию программы газификации Костромской области до 2026 года ПАО "Газпром" направит 35 миллиардов рублей. Благодаря этому уровень газификации региона поднимется до 84%", - говорится в сообщении областной администрации.
По словам председателя Костромской областной думы Алексея Анохина, решение о продолжении газификации региона - это "событие года".
"Сергеем Константиновичем проделана колоссальная работа. Знаю, что в решении этого вопроса мало желания администрации области, необходимо было убеждать правительство, министерства, доказывать социально-экономическую целесообразность в "Газпроме", чтобы компания продолжила строительство газопроводов в регионе. Уверена, что жители Костромской области и бизнес это оценят. Ведь газ – это совершенно другое качество жизни и совершенно другая экономика", - прокомментировала депутат Костромской облдумы Галина Полякова.
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ЭкономикаЖКХСергей СитниковКостромская областьГазпромКостромская областная ДумаМантурово
 
 
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