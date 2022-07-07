https://ria.ru/20220707/festival-1800958842.html
На Кубани пройдет фестиваль рыбы и раков
На Кубани пройдет фестиваль рыбы и раков - РИА Новости, 07.07.2022
На Кубани пройдет фестиваль рыбы и раков
Гастрономический праздник кубанской рыбы и раков пройдет в выставочном комплексе "Атамань" 9 июля, сообщает администрация региона. РИА Новости, 07.07.2022
2022-07-07T15:19
2022-07-07T15:19
2022-07-07T16:00
краснодарский край
праздник
новости - туризм
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КРАСНОДАР, 7 июл - РИА Новости. Гастрономический праздник кубанской рыбы и раков пройдет в выставочном комплексе "Атамань" 9 июля, сообщает администрация региона.Гости праздника также смогут принять участие в дегустации традиционной ухи."На протяжении всего фестивального дня – с 9 до 19 часов – будут работать станичная кузня, коптильня, гончарная мастерская, конный прокат, выставки-ярмарки народных умельцев и станичный ЗАГС. Для юных посетителей предусмотрели интерактивные пространства", - добавили в ведомстве.Отмечается, что в июле в "Атамани" фестивали будут проходить каждую субботу. Так, 17 июля состоится всероссийский праздник "Единый день фольклора", 23 июля – фестиваль кубанской индюшки, а 30 июля – краевой фестиваль вареников "Навары, мылая".Всего в этом сезоне в "Атамани" пройдет более двадцати краевых фестивалей, праздников и выставочных проектов. Фестивальный сезон продлится до конца октября и завершится традиционным Краевым праздником "День станицы Атамань".
https://ria.ru/20220701/nasekomye-1799645928.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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праздник, новости - туризм
15:19 07.07.2022 (обновлено: 16:00 07.07.2022)
На Кубани пройдет фестиваль рыбы и раков
На Кубани пройдет фестиваль рыбы и раков
КРАСНОДАР, 7 июл - РИА Новости. Гастрономический праздник кубанской рыбы и раков пройдет в выставочном комплексе "Атамань" 9 июля, сообщает администрация региона.
"Краевой гастрономический праздник кубанской рыбы и раков пройдет 9 июля. Посетителей этно-комплекса в этот день ждут концертные программы от коллективов со всего Краснодарского края, приготовление традиционных кубанских блюд, прогулки по колоритным кубанским подворьям, ярмарки и мастер-классы от ремесленников", - говорится в сообщении.
Гости праздника также смогут принять участие в дегустации традиционной ухи.
"На протяжении всего фестивального дня – с 9 до 19 часов – будут работать станичная кузня, коптильня, гончарная мастерская, конный прокат, выставки-ярмарки народных умельцев и станичный ЗАГС. Для юных посетителей предусмотрели интерактивные пространства", - добавили в ведомстве.
Отмечается, что в июле в "Атамани" фестивали будут проходить каждую субботу. Так, 17 июля состоится всероссийский праздник "Единый день фольклора", 23 июля – фестиваль кубанской индюшки, а 30 июля – краевой фестиваль вареников "Навары, мылая".
Всего в этом сезоне в "Атамани" пройдет более двадцати краевых фестивалей, праздников и выставочных проектов. Фестивальный сезон продлится до конца октября и завершится традиционным Краевым праздником "День станицы Атамань".