Рейтинг@Mail.ru
На Кубани пройдет фестиваль рыбы и раков - РИА Новости, 07.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Краснодарский край
Краснодарский край
https://ria.ru/20220707/festival-1800958842.html
На Кубани пройдет фестиваль рыбы и раков
На Кубани пройдет фестиваль рыбы и раков - РИА Новости, 07.07.2022
На Кубани пройдет фестиваль рыбы и раков
Гастрономический праздник кубанской рыбы и раков пройдет в выставочном комплексе "Атамань" 9 июля, сообщает администрация региона. РИА Новости, 07.07.2022
2022-07-07T15:19
2022-07-07T16:00
краснодарский край
праздник
новости - туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151615/90/1516159028_0:177:3072:1905_1920x0_80_0_0_e7cf8f0416a70ea426be3e31c505e856.jpg
КРАСНОДАР, 7 июл - РИА Новости. Гастрономический праздник кубанской рыбы и раков пройдет в выставочном комплексе "Атамань" 9 июля, сообщает администрация региона.Гости праздника также смогут принять участие в дегустации традиционной ухи."На протяжении всего фестивального дня – с 9 до 19 часов – будут работать станичная кузня, коптильня, гончарная мастерская, конный прокат, выставки-ярмарки народных умельцев и станичный ЗАГС. Для юных посетителей предусмотрели интерактивные пространства", - добавили в ведомстве.Отмечается, что в июле в "Атамани" фестивали будут проходить каждую субботу. Так, 17 июля состоится всероссийский праздник "Единый день фольклора", 23 июля – фестиваль кубанской индюшки, а 30 июля – краевой фестиваль вареников "Навары, мылая".Всего в этом сезоне в "Атамани" пройдет более двадцати краевых фестивалей, праздников и выставочных проектов. Фестивальный сезон продлится до конца октября и завершится традиционным Краевым праздником "День станицы Атамань".
https://ria.ru/20220701/nasekomye-1799645928.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Евгения Нефедова
Евгения Нефедова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151615/90/1516159028_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_c5335e794d2d43c2cad31d46186e69bc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
праздник, новости - туризм
15:19 07.07.2022 (обновлено: 16:00 07.07.2022)
 
На Кубани пройдет фестиваль рыбы и раков

На Кубани пройдет фестиваль рыбы и раков

© РИА Новости / Игорь Агеенко / Перейти в фотобанкФестиваль ухи в Саратовской области
Фестиваль ухи в Саратовской области - РИА Новости, 1920, 07.07.2022
© РИА Новости / Игорь Агеенко
Перейти в фотобанк
Фестиваль ухи в Саратовской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 7 июл - РИА Новости. Гастрономический праздник кубанской рыбы и раков пройдет в выставочном комплексе "Атамань" 9 июля, сообщает администрация региона.

"Краевой гастрономический праздник кубанской рыбы и раков пройдет 9 июля. Посетителей этно-комплекса в этот день ждут концертные программы от коллективов со всего Краснодарского края, приготовление традиционных кубанских блюд, прогулки по колоритным кубанским подворьям, ярмарки и мастер-классы от ремесленников", - говорится в сообщении.

Гости праздника также смогут принять участие в дегустации традиционной ухи.
"На протяжении всего фестивального дня – с 9 до 19 часов – будут работать станичная кузня, коптильня, гончарная мастерская, конный прокат, выставки-ярмарки народных умельцев и станичный ЗАГС. Для юных посетителей предусмотрели интерактивные пространства", - добавили в ведомстве.
Отмечается, что в июле в "Атамани" фестивали будут проходить каждую субботу. Так, 17 июля состоится всероссийский праздник "Единый день фольклора", 23 июля – фестиваль кубанской индюшки, а 30 июля – краевой фестиваль вареников "Навары, мылая".
Божьи коровки - РИА Новости, 1920, 01.07.2022
1 июля, 17:14Наука
Ученый рассказал о причинах нашествия божьих коровок на Кубани
Всего в этом сезоне в "Атамани" пройдет более двадцати краевых фестивалей, праздников и выставочных проектов. Фестивальный сезон продлится до конца октября и завершится традиционным Краевым праздником "День станицы Атамань".
 
Краснодарский крайПраздникНовости - Туризм
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала