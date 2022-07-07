https://ria.ru/20220707/ekonomika-1800906179.html

Переводить экономику на мобилизационные рельсы не нужно, заявила Матвиенко

Переводить экономику на мобилизационные рельсы не нужно, заявила Матвиенко - РИА Новости, 07.07.2022

Переводить экономику на мобилизационные рельсы не нужно, заявила Матвиенко

Переводить экономику на мобилизационные рельсы не нужно, нужны "эксклюзивные" меры, заявила спикер СФ Валентина Матвиенко. РИА Новости, 07.07.2022

2022-07-07T12:55

2022-07-07T12:55

2022-07-07T12:55

совет федерации рф

россия

валентина матвиенко

экономика

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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Переводить экономику на мобилизационные рельсы не нужно, нужны "эксклюзивные" меры, заявила спикер СФ Валентина Матвиенко."Понятие "мобилизационная экономика" у нас нигде не прописано, ни в конституции, ни в нашем законодательстве. Я думаю, что это некий образ такой, имея в виду мобилизацию сил, возможностей, концентрации их на приоритетных направлениях... Дополнительная мобилизация обязательно нужна, но что касается в полном понимании этого смысла "мобилизационной экономики", мне кажется, что это не нужно. Нужны какие-то эксклюзивные дополнительные меры", - сказала Матвиенко журналистам.Она добавила, что для парламента важно внимательно следить за тем, чтобы "мы не заступили красную черту, где идет идет полное огосударствление экономики, нарушение ее рыночных принципов, должен быть разумный баланс".

https://ria.ru/20220707/rubl-1800822645.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

совет федерации рф, россия, валентина матвиенко, экономика