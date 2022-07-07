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Переводить экономику на мобилизационные рельсы не нужно, заявила Матвиенко - РИА Новости, 07.07.2022
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Переводить экономику на мобилизационные рельсы не нужно, заявила Матвиенко
Переводить экономику на мобилизационные рельсы не нужно, заявила Матвиенко - РИА Новости, 07.07.2022
Переводить экономику на мобилизационные рельсы не нужно, заявила Матвиенко
Переводить экономику на мобилизационные рельсы не нужно, нужны "эксклюзивные" меры, заявила спикер СФ Валентина Матвиенко. РИА Новости, 07.07.2022
2022-07-07T12:55
2022-07-07T12:55
совет федерации рф
россия
валентина матвиенко
экономика
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Переводить экономику на мобилизационные рельсы не нужно, нужны "эксклюзивные" меры, заявила спикер СФ Валентина Матвиенко."Понятие "мобилизационная экономика" у нас нигде не прописано, ни в конституции, ни в нашем законодательстве. Я думаю, что это некий образ такой, имея в виду мобилизацию сил, возможностей, концентрации их на приоритетных направлениях... Дополнительная мобилизация обязательно нужна, но что касается в полном понимании этого смысла "мобилизационной экономики", мне кажется, что это не нужно. Нужны какие-то эксклюзивные дополнительные меры", - сказала Матвиенко журналистам.Она добавила, что для парламента важно внимательно следить за тем, чтобы "мы не заступили красную черту, где идет идет полное огосударствление экономики, нарушение ее рыночных принципов, должен быть разумный баланс".
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совет федерации рф, россия, валентина матвиенко, экономика
12:55 07.07.2022
 
Переводить экономику на мобилизационные рельсы не нужно, заявила Матвиенко

Спикер СФ Матвиенко заявила, что переводить экономику на мобилизационные рельсы не нужно

© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко - РИА Новости, 1920, 07.07.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ
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Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко. Архивное фото
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Переводить экономику на мобилизационные рельсы не нужно, нужны "эксклюзивные" меры, заявила спикер СФ Валентина Матвиенко.
"Понятие "мобилизационная экономика" у нас нигде не прописано, ни в конституции, ни в нашем законодательстве. Я думаю, что это некий образ такой, имея в виду мобилизацию сил, возможностей, концентрации их на приоритетных направлениях... Дополнительная мобилизация обязательно нужна, но что касается в полном понимании этого смысла "мобилизационной экономики", мне кажется, что это не нужно. Нужны какие-то эксклюзивные дополнительные меры", - сказала Матвиенко журналистам.
Она добавила, что для парламента важно внимательно следить за тем, чтобы "мы не заступили красную черту, где идет идет полное огосударствление экономики, нарушение ее рыночных принципов, должен быть разумный баланс".
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