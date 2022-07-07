https://ria.ru/20220707/dzhonson-1801025791.html

Джонсон провел переговоры с Зеленским

Джонсон провел переговоры с Зеленским - РИА Новости, 07.07.2022

Джонсон провел переговоры с Зеленским

Объявивший об уходе с поста премьера Великобритании Борис Джонсон провел переговоры с Владимиром Зеленским, пообещал, что Лондон будет помогать Киеву в обороне... РИА Новости, 07.07.2022

2022-07-07T17:50

2022-07-07T17:50

2022-07-07T17:50

в мире

борис джонсон

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украина

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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Объявивший об уходе с поста премьера Великобритании Борис Джонсон провел переговоры с Владимиром Зеленским, пообещал, что Лондон будет помогать Киеву в обороне и с "разблокированием" поставок зерна, сообщается на сайте британского правительства.Ранее британская газета Telegraph передавала, что Джонсон намерен провести переговоры с Зеленским после заявления о своей отставке."Сегодня днем премьер-министр Борис Джонсон разговаривал с президентом Зеленским, чтобы подтвердить неизменную поддержку Украины со стороны Соединенного Королевства", - сообщается на сайте.Отмечается, что Джонсон заявил, что Великобритания будет продолжать оказывать Украине помощь в обороне до тех пор, пока это будет необходимо. Джонсон также сообщил Зеленскому, что продолжит работу с партнерами по "разблокированию" поставок зерна с Украины - при том, что президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что Россия не препятствует вывозу зерна с Украины, и если Киев разминирует порты, суда с зерном смогут выходить оттуда без всяких проблем.В свою очередь Зеленский поблагодарил Джонсона за решительные действия по конфликту на Украине. В конце разговора Джонсон назвал Зеленского "героем" и заявил, что "его все любят".Джонсон, сменивший Мэй на посту премьера в 2019 году, заявил в четверг об уходе с поста премьер-министра и главы Консервативной партии Великобритании, он будет выполнять обязанности до назначения нового главы кабмина.

https://ria.ru/20220705/ukraina-1800222865.html

https://ria.ru/20220707/velikobritaniya-1801010675.html

великобритания

украина

киев

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