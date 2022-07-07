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Джонсон провел переговоры с Зеленским - РИА Новости, 07.07.2022
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Джонсон провел переговоры с Зеленским
Джонсон провел переговоры с Зеленским - РИА Новости, 07.07.2022
Джонсон провел переговоры с Зеленским
Объявивший об уходе с поста премьера Великобритании Борис Джонсон провел переговоры с Владимиром Зеленским, пообещал, что Лондон будет помогать Киеву в обороне... РИА Новости, 07.07.2022
2022-07-07T17:50
2022-07-07T17:50
в мире
борис джонсон
владимир путин
великобритания
украина
киев
отставка премьер-министра великобритании
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Объявивший об уходе с поста премьера Великобритании Борис Джонсон провел переговоры с Владимиром Зеленским, пообещал, что Лондон будет помогать Киеву в обороне и с "разблокированием" поставок зерна, сообщается на сайте британского правительства.Ранее британская газета Telegraph передавала, что Джонсон намерен провести переговоры с Зеленским после заявления о своей отставке."Сегодня днем премьер-министр Борис Джонсон разговаривал с президентом Зеленским, чтобы подтвердить неизменную поддержку Украины со стороны Соединенного Королевства", - сообщается на сайте.Отмечается, что Джонсон заявил, что Великобритания будет продолжать оказывать Украине помощь в обороне до тех пор, пока это будет необходимо. Джонсон также сообщил Зеленскому, что продолжит работу с партнерами по "разблокированию" поставок зерна с Украины - при том, что президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что Россия не препятствует вывозу зерна с Украины, и если Киев разминирует порты, суда с зерном смогут выходить оттуда без всяких проблем.В свою очередь Зеленский поблагодарил Джонсона за решительные действия по конфликту на Украине. В конце разговора Джонсон назвал Зеленского "героем" и заявил, что "его все любят".Джонсон, сменивший Мэй на посту премьера в 2019 году, заявил в четверг об уходе с поста премьер-министра и главы Консервативной партии Великобритании, он будет выполнять обязанности до назначения нового главы кабмина.
https://ria.ru/20220705/ukraina-1800222865.html
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в мире, борис джонсон, владимир путин, великобритания, украина, киев, отставка премьер-министра великобритании
17:50 07.07.2022
 
Джонсон провел переговоры с Зеленским

Объявивший об уходе с поста премьера Британии Джонсон выразил поддержку Украине

© AP Photo / Ukrainian Presidential Press OfficeПремьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент Украины Владимир Зеленский
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 07.07.2022
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Объявивший об уходе с поста премьера Великобритании Борис Джонсон провел переговоры с Владимиром Зеленским, пообещал, что Лондон будет помогать Киеву в обороне и с "разблокированием" поставок зерна, сообщается на сайте британского правительства.
Ранее британская газета Telegraph передавала, что Джонсон намерен провести переговоры с Зеленским после заявления о своей отставке.
Алексей Арестович - РИА Новости, 1920, 05.07.2022
5 июля, 08:00
Украина родила национальную военную школу
"Сегодня днем премьер-министр Борис Джонсон разговаривал с президентом Зеленским, чтобы подтвердить неизменную поддержку Украины со стороны Соединенного Королевства", - сообщается на сайте.
Отмечается, что Джонсон заявил, что Великобритания будет продолжать оказывать Украине помощь в обороне до тех пор, пока это будет необходимо. Джонсон также сообщил Зеленскому, что продолжит работу с партнерами по "разблокированию" поставок зерна с Украины - при том, что президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что Россия не препятствует вывозу зерна с Украины, и если Киев разминирует порты, суда с зерном смогут выходить оттуда без всяких проблем.
В свою очередь Зеленский поблагодарил Джонсона за решительные действия по конфликту на Украине. В конце разговора Джонсон назвал Зеленского "героем" и заявил, что "его все любят".
Джонсон, сменивший Мэй на посту премьера в 2019 году, заявил в четверг об уходе с поста премьер-министра и главы Консервативной партии Великобритании, он будет выполнять обязанности до назначения нового главы кабмина.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 07.07.2022
Вчера, 17:17
Зеленский выразил уверенность, что политика Лондона по Украине не изменится
 
В миреБорис ДжонсонВладимир ПутинВеликобританияУкраинаКиевОтставка премьер-министра Великобритании
 
 
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