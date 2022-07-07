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Кадыров прокомментировал отставку Джонсона - РИА Новости, 07.07.2022
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Кадыров прокомментировал отставку Джонсона
Кадыров прокомментировал отставку Джонсона - РИА Новости, 07.07.2022
Кадыров прокомментировал отставку Джонсона
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что Борис Джонсон уходит с поста премьер-министра Великобритании с "кучей денег, заработанных на Украине", обеспечив пенсию... РИА Новости, 07.07.2022
2022-07-07T17:13
2022-07-07T17:42
в мире
борис джонсон
рамзан кадыров
великобритания
украина
вооруженные силы украины
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ПЯТИГОРСК, 7 июл - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что Борис Джонсон уходит с поста премьер-министра Великобритании с "кучей денег, заработанных на Украине", обеспечив пенсию себе и своим детям.Джонсон заявил в четверг об уходе с поста премьер-министра и главы Консервативной партии Великобритании, он будет выполнять обязательства до назначения нового главы кабмина."Джонсон уходит с кучей денег, заработанных на Украине. Премьер-министр умудрился взять максимум из денег, направленных на помощь Украине, и больше ему на этом посту нечего ловить. Пенсию он обеспечил не только себе, но и детям", - написал Кадыров в своём Telegram-канале.По словам главы Чечни, "схема обнала и распила денег британских налогоплательщиков проходит через Украину – самый удобный сегодня для махинаций канал".Как отметил Кадыров, власти Украины создали беспрецедентную мировую схему обналичивания и кражи финансовых средств. "В самой Незалежной это расследовать никто не будет – рыльца в пушку у всех. Из-за границы проверяющий не приедет – нет такого права. А где же тогда деньги? – спросят налогоплательщики. Потратили на нужды ВСУ, а там кто знает, где-то взорвалось, где-то сгорело, где-то подбито. Концы в воду", - подытожил Кадыров.
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в мире, борис джонсон, рамзан кадыров, великобритания, украина, вооруженные силы украины
17:13 07.07.2022 (обновлено: 17:42 07.07.2022)
 
Кадыров прокомментировал отставку Джонсона

Глава Чечни Кадыров об отставке Джонсона: он уходит с кучей денег, заработанных на Украине

© AP Photo / Frank AugsteinПремьер-министр Великобритании Борис Джонсон покидает резиденцию на Даунинг-стрит в Лондоне
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон покидает резиденцию на Даунинг-стрит в Лондоне - РИА Новости, 1920, 07.07.2022
© AP Photo / Frank Augstein
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон покидает резиденцию на Даунинг-стрит в Лондоне. Архивное фото
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ПЯТИГОРСК, 7 июл - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что Борис Джонсон уходит с поста премьер-министра Великобритании с "кучей денег, заработанных на Украине", обеспечив пенсию себе и своим детям.
Джонсон заявил в четверг об уходе с поста премьер-министра и главы Консервативной партии Великобритании, он будет выполнять обязательства до назначения нового главы кабмина.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон - РИА Новости, 1920, 07.07.2022
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"Джонсон уходит с кучей денег, заработанных на Украине. Премьер-министр умудрился взять максимум из денег, направленных на помощь Украине, и больше ему на этом посту нечего ловить. Пенсию он обеспечил не только себе, но и детям", - написал Кадыров в своём Telegram-канале.
По словам главы Чечни, "схема обнала и распила денег британских налогоплательщиков проходит через Украину – самый удобный сегодня для махинаций канал".
"Финансовая помощь Великобритании направляется на киевские счета, где десятую часть из них действительно направляют на нужды ВСУ, а остальную часть власти Украины распиливают и выводят на счета подставных фирм. Ну и, конечно же, огромный кусок этого пирога достается инициатору этой помощи. Неофициально. А официально - для отвода глаз Борис Джонсон приезжает в Киев, жмёт руку Зеленскому и обещает снова и снова его поддерживать, т.е. распиливать вместе деньги", - подчеркнул глава Чечни.
Как отметил Кадыров, власти Украины создали беспрецедентную мировую схему обналичивания и кражи финансовых средств. "В самой Незалежной это расследовать никто не будет – рыльца в пушку у всех. Из-за границы проверяющий не приедет – нет такого права. А где же тогда деньги? – спросят налогоплательщики. Потратили на нужды ВСУ, а там кто знает, где-то взорвалось, где-то сгорело, где-то подбито. Концы в воду", - подытожил Кадыров.
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В миреБорис ДжонсонРамзан КадыровВеликобританияУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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