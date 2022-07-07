https://ria.ru/20220707/dzhonson-1801009977.html

Кадыров прокомментировал отставку Джонсона

Кадыров прокомментировал отставку Джонсона - РИА Новости, 07.07.2022

Кадыров прокомментировал отставку Джонсона

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что Борис Джонсон уходит с поста премьер-министра Великобритании с "кучей денег, заработанных на Украине", обеспечив пенсию... РИА Новости, 07.07.2022

2022-07-07T17:13

2022-07-07T17:13

2022-07-07T17:42

в мире

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рамзан кадыров

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ПЯТИГОРСК, 7 июл - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что Борис Джонсон уходит с поста премьер-министра Великобритании с "кучей денег, заработанных на Украине", обеспечив пенсию себе и своим детям.Джонсон заявил в четверг об уходе с поста премьер-министра и главы Консервативной партии Великобритании, он будет выполнять обязательства до назначения нового главы кабмина."Джонсон уходит с кучей денег, заработанных на Украине. Премьер-министр умудрился взять максимум из денег, направленных на помощь Украине, и больше ему на этом посту нечего ловить. Пенсию он обеспечил не только себе, но и детям", - написал Кадыров в своём Telegram-канале.По словам главы Чечни, "схема обнала и распила денег британских налогоплательщиков проходит через Украину – самый удобный сегодня для махинаций канал".Как отметил Кадыров, власти Украины создали беспрецедентную мировую схему обналичивания и кражи финансовых средств. "В самой Незалежной это расследовать никто не будет – рыльца в пушку у всех. Из-за границы проверяющий не приедет – нет такого права. А где же тогда деньги? – спросят налогоплательщики. Потратили на нужды ВСУ, а там кто знает, где-то взорвалось, где-то сгорело, где-то подбито. Концы в воду", - подытожил Кадыров.

https://ria.ru/20220707/politika-1800988210.html

https://ria.ru/20220707/dzhonson-1800972319.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, борис джонсон, рамзан кадыров, великобритания, украина, вооруженные силы украины