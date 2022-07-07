17:13 07.07.2022 (обновлено: 17:42 07.07.2022)
Кадыров прокомментировал отставку Джонсона
Глава Чечни Кадыров об отставке Джонсона: он уходит с кучей денег, заработанных на Украине
© AP Photo / Frank AugsteinПремьер-министр Великобритании Борис Джонсон покидает резиденцию на Даунинг-стрит в Лондоне
© AP Photo / Frank Augstein
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон покидает резиденцию на Даунинг-стрит в Лондоне. Архивное фото
ПЯТИГОРСК, 7 июл - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что Борис Джонсон уходит с поста премьер-министра Великобритании с "кучей денег, заработанных на Украине", обеспечив пенсию себе и своим детям.
Джонсон заявил в четверг об уходе с поста премьер-министра и главы Консервативной партии Великобритании, он будет выполнять обязательства до назначения нового главы кабмина.
"Джонсон уходит с кучей денег, заработанных на Украине. Премьер-министр умудрился взять максимум из денег, направленных на помощь Украине, и больше ему на этом посту нечего ловить. Пенсию он обеспечил не только себе, но и детям", - написал Кадыров в своём Telegram-канале.
По словам главы Чечни, "схема обнала и распила денег британских налогоплательщиков проходит через Украину – самый удобный сегодня для махинаций канал".
"Финансовая помощь Великобритании направляется на киевские счета, где десятую часть из них действительно направляют на нужды ВСУ, а остальную часть власти Украины распиливают и выводят на счета подставных фирм. Ну и, конечно же, огромный кусок этого пирога достается инициатору этой помощи. Неофициально. А официально - для отвода глаз Борис Джонсон приезжает в Киев, жмёт руку Зеленскому и обещает снова и снова его поддерживать, т.е. распиливать вместе деньги", - подчеркнул глава Чечни.
Как отметил Кадыров, власти Украины создали беспрецедентную мировую схему обналичивания и кражи финансовых средств. "В самой Незалежной это расследовать никто не будет – рыльца в пушку у всех. Из-за границы проверяющий не приедет – нет такого права. А где же тогда деньги? – спросят налогоплательщики. Потратили на нужды ВСУ, а там кто знает, где-то взорвалось, где-то сгорело, где-то подбито. Концы в воду", - подытожил Кадыров.