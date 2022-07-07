https://ria.ru/20220707/dzhonson-1800939604.html

Британия продолжит поддерживать Украину, заявил Джонсон

Британия продолжит поддерживать Украину, заявил Джонсон - РИА Новости, 07.07.2022

Британия продолжит поддерживать Украину, заявил Джонсон

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что Великобритания продолжит поддерживать Украину. РИА Новости, 07.07.2022

2022-07-07T14:35

2022-07-07T14:35

2022-07-07T14:54

в мире

великобритания

украина

борис джонсон

отставка премьер-министра великобритании

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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что Великобритания продолжит поддерживать Украину."Позвольте мне сказать жителям Украины, что я знаю, что мы в Великобритании продолжим поддерживать вашу борьбу за свободу так долго, как это требуется", - заявил Джонсон, объявляя об отставке, трансляцию выступления вел телеканал Sky News.

https://ria.ru/20220704/zerno-1800194032.html

великобритания

украина

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, великобритания, украина, борис джонсон, отставка премьер-министра великобритании