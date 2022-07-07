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Британия продолжит поддерживать Украину, заявил Джонсон - РИА Новости, 07.07.2022
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Британия продолжит поддерживать Украину, заявил Джонсон
Британия продолжит поддерживать Украину, заявил Джонсон - РИА Новости, 07.07.2022
Британия продолжит поддерживать Украину, заявил Джонсон
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что Великобритания продолжит поддерживать Украину. РИА Новости, 07.07.2022
2022-07-07T14:35
2022-07-07T14:54
в мире
великобритания
украина
борис джонсон
отставка премьер-министра великобритании
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что Великобритания продолжит поддерживать Украину."Позвольте мне сказать жителям Украины, что я знаю, что мы в Великобритании продолжим поддерживать вашу борьбу за свободу так долго, как это требуется", - заявил Джонсон, объявляя об отставке, трансляцию выступления вел телеканал Sky News.
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в мире, великобритания, украина, борис джонсон, отставка премьер-министра великобритании
14:35 07.07.2022 (обновлено: 14:54 07.07.2022)
 
Британия продолжит поддерживать Украину, заявил Джонсон

Премьер Британии Джонсон заявил, что страна продолжит оказывать помощь Украине

© AP Photo / Efrem LukatskyМонумент Родина-Мать в Киеве
Монумент Родина-Мать в Киеве - РИА Новости, 1920, 07.07.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Монумент Родина-Мать в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что Великобритания продолжит поддерживать Украину.
"Позвольте мне сказать жителям Украины, что я знаю, что мы в Великобритании продолжим поддерживать вашу борьбу за свободу так долго, как это требуется", - заявил Джонсон, объявляя об отставке, трансляцию выступления вел телеканал Sky News.
Флаг Великобритании и флаг Украины на здании резиденции премьер-министра Великобритании в Лондоне - РИА Новости, 1920, 04.07.2022
4 июля, 19:22
Британия предложила помощь с вывозом зерна с Украины
 
В миреВеликобританияУкраинаБорис ДжонсонОтставка премьер-министра Великобритании
 
 
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