https://ria.ru/20220707/dzhonson-1800939604.html
Британия продолжит поддерживать Украину, заявил Джонсон
Британия продолжит поддерживать Украину, заявил Джонсон - РИА Новости, 07.07.2022
Британия продолжит поддерживать Украину, заявил Джонсон
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что Великобритания продолжит поддерживать Украину. РИА Новости, 07.07.2022
2022-07-07T14:35
2022-07-07T14:35
2022-07-07T14:54
в мире
великобритания
украина
борис джонсон
отставка премьер-министра великобритании
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что Великобритания продолжит поддерживать Украину."Позвольте мне сказать жителям Украины, что я знаю, что мы в Великобритании продолжим поддерживать вашу борьбу за свободу так долго, как это требуется", - заявил Джонсон, объявляя об отставке, трансляцию выступления вел телеканал Sky News.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, великобритания, украина, борис джонсон, отставка премьер-министра великобритании
14:35 07.07.2022 (обновлено: 14:54 07.07.2022)
Британия продолжит поддерживать Украину, заявил Джонсон
Премьер Британии Джонсон заявил, что страна продолжит оказывать помощь Украине