https://ria.ru/20220707/dzhonson-1800932445.html

СМИ: Джонсон пока решает, сможет ли остаться в роли и.о. премьера

СМИ: Джонсон пока решает, сможет ли остаться в роли и.о. премьера - РИА Новости, 07.07.2022

СМИ: Джонсон пока решает, сможет ли остаться в роли и.о. премьера

Премьер Британии Борис Джонсон пока решает, может ли он остаться в роли и.о. премьера, или позволит кому-то занять этот пост до избрания нового лидера,... РИА Новости, 07.07.2022

2022-07-07T14:15

2022-07-07T14:15

2022-07-07T14:16

борис джонсон

в мире

великобритания

доминик рааб

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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Премьер Британии Борис Джонсон пока решает, может ли он остаться в роли и.о. премьера, или позволит кому-то занять этот пост до избрания нового лидера, например, вице-премьеру Доминику Раабу, сообщает агентство Блумберг.Ранее сообщалось, что Джонсон планирует объявить в четверг о своей отставке на фоне многочисленных отставок членов правительства."Джонсон готовится произнести свою большую речь об отставке, но вновь обдумывает, останется ли он исполняющим обязанности премьер-министра Великобритании или позволит кому-то другому взять на себя управление, пока Консервативная партия не найдет лидера. Скорее всего, это будет вице-премьер Доминик Рааб", - говорится в сообщении агентства.

https://ria.ru/20220707/dzhonson-1800826808.html

великобритания

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

борис джонсон, в мире, великобритания, доминик рааб