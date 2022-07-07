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СМИ: Джонсон пока решает, сможет ли остаться в роли и.о. премьера - РИА Новости, 07.07.2022
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СМИ: Джонсон пока решает, сможет ли остаться в роли и.о. премьера
СМИ: Джонсон пока решает, сможет ли остаться в роли и.о. премьера - РИА Новости, 07.07.2022
СМИ: Джонсон пока решает, сможет ли остаться в роли и.о. премьера
Премьер Британии Борис Джонсон пока решает, может ли он остаться в роли и.о. премьера, или позволит кому-то занять этот пост до избрания нового лидера,... РИА Новости, 07.07.2022
2022-07-07T14:15
2022-07-07T14:16
борис джонсон
в мире
великобритания
доминик рааб
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Премьер Британии Борис Джонсон пока решает, может ли он остаться в роли и.о. премьера, или позволит кому-то занять этот пост до избрания нового лидера, например, вице-премьеру Доминику Раабу, сообщает агентство Блумберг.Ранее сообщалось, что Джонсон планирует объявить в четверг о своей отставке на фоне многочисленных отставок членов правительства."Джонсон готовится произнести свою большую речь об отставке, но вновь обдумывает, останется ли он исполняющим обязанности премьер-министра Великобритании или позволит кому-то другому взять на себя управление, пока Консервативная партия не найдет лидера. Скорее всего, это будет вице-премьер Доминик Рааб", - говорится в сообщении агентства.
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борис джонсон, в мире, великобритания, доминик рааб
14:15 07.07.2022 (обновлено: 14:16 07.07.2022)
 
СМИ: Джонсон пока решает, сможет ли остаться в роли и.о. премьера

Блумберг: Джонсон пока решает, сможет ли остаться и.о. премьера или поручит это другому

© AP Photo / Hollie AdamsПремьер-министр Великобритании Борис Джонсон
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон - РИА Новости, 1920, 07.07.2022
© AP Photo / Hollie Adams
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Архивное фото
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Премьер Британии Борис Джонсон пока решает, может ли он остаться в роли и.о. премьера, или позволит кому-то занять этот пост до избрания нового лидера, например, вице-премьеру Доминику Раабу, сообщает агентство Блумберг.
Ранее сообщалось, что Джонсон планирует объявить в четверг о своей отставке на фоне многочисленных отставок членов правительства.
"Джонсон готовится произнести свою большую речь об отставке, но вновь обдумывает, останется ли он исполняющим обязанности премьер-министра Великобритании или позволит кому-то другому взять на себя управление, пока Консервативная партия не найдет лидера. Скорее всего, это будет вице-премьер Доминик Рааб", - говорится в сообщении агентства.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон - РИА Новости, 1920, 07.07.2022
08:00
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