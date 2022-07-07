https://ria.ru/20220707/dzhonson-1800926390.html
Вице-президент Европарламента назвал отставку Джонсона давно назревшей
Вице-президент Европарламента назвал отставку Джонсона давно назревшей - РИА Новости, 07.07.2022
Вице-президент Европарламента назвал отставку Джонсона давно назревшей
Отставка Бориса Джонсона с поста премьер-министра Великобритании давно назрела и даёт шанс более серьёзной политике в стране, заявил первый вице-президент... РИА Новости, 07.07.2022
2022-07-07T13:53
2022-07-07T13:53
2022-07-07T13:53
в мире
борис джонсон
великобритания
европарламент
отмар карас
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ВЕНА, 7 июл - РИА Новости. Отставка Бориса Джонсона с поста премьер-министра Великобритании давно назрела и даёт шанс более серьёзной политике в стране, заявил первый вице-президент Европарламента Отмар Карас."Отставка Бориса Джонсона - шаг, который давно назрел. Его политическая жизнь была пронизана скандалами и ложью, что в конечном итоге привело к Brexit. Его отставка - это шанс для более серьезной и ответственной политики в Великобритании", - написал Карас в Twitter.
https://ria.ru/20220707/dzhonson-1800826808.html
великобритания
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, борис джонсон, великобритания, европарламент, отмар карас
Вице-президент Европарламента назвал отставку Джонсона давно назревшей
Вице-президент Европарламента Карас назвал отставку Джонсона давно назревшей