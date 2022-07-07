https://ria.ru/20220707/dzhonson-1800926390.html

Вице-президент Европарламента назвал отставку Джонсона давно назревшей

Вице-президент Европарламента назвал отставку Джонсона давно назревшей - РИА Новости, 07.07.2022

Вице-президент Европарламента назвал отставку Джонсона давно назревшей

Отставка Бориса Джонсона с поста премьер-министра Великобритании давно назрела и даёт шанс более серьёзной политике в стране, заявил первый вице-президент... РИА Новости, 07.07.2022

2022-07-07T13:53

2022-07-07T13:53

2022-07-07T13:53

в мире

борис джонсон

великобритания

европарламент

отмар карас

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/07/1800924106_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_3058657a4a1bdb8505d7cac0b32e4bd1.jpg

ВЕНА, 7 июл - РИА Новости. Отставка Бориса Джонсона с поста премьер-министра Великобритании давно назрела и даёт шанс более серьёзной политике в стране, заявил первый вице-президент Европарламента Отмар Карас."Отставка Бориса Джонсона - шаг, который давно назрел. Его политическая жизнь была пронизана скандалами и ложью, что в конечном итоге привело к Brexit. Его отставка - это шанс для более серьезной и ответственной политики в Великобритании", - написал Карас в Twitter.

https://ria.ru/20220707/dzhonson-1800826808.html

великобритания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, борис джонсон, великобритания, европарламент, отмар карас