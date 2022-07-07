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Вице-президент Европарламента назвал отставку Джонсона давно назревшей - РИА Новости, 07.07.2022
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Вице-президент Европарламента назвал отставку Джонсона давно назревшей
Вице-президент Европарламента назвал отставку Джонсона давно назревшей - РИА Новости, 07.07.2022
Вице-президент Европарламента назвал отставку Джонсона давно назревшей
Отставка Бориса Джонсона с поста премьер-министра Великобритании давно назрела и даёт шанс более серьёзной политике в стране, заявил первый вице-президент... РИА Новости, 07.07.2022
2022-07-07T13:53
2022-07-07T13:53
в мире
борис джонсон
великобритания
европарламент
отмар карас
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ВЕНА, 7 июл - РИА Новости. Отставка Бориса Джонсона с поста премьер-министра Великобритании давно назрела и даёт шанс более серьёзной политике в стране, заявил первый вице-президент Европарламента Отмар Карас."Отставка Бориса Джонсона - шаг, который давно назрел. Его политическая жизнь была пронизана скандалами и ложью, что в конечном итоге привело к Brexit. Его отставка - это шанс для более серьезной и ответственной политики в Великобритании", - написал Карас в Twitter.
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в мире, борис джонсон, великобритания, европарламент, отмар карас
13:53 07.07.2022
 
Вице-президент Европарламента назвал отставку Джонсона давно назревшей

Вице-президент Европарламента Карас назвал отставку Джонсона давно назревшей

© AFP 2022 / Justin Tallis/PoolПремьер-министр Великобритании Борис Джонсон
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон - РИА Новости, 1920, 07.07.2022
© AFP 2022 / Justin Tallis/Pool
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон
Читать ria.ru в
ВЕНА, 7 июл - РИА Новости. Отставка Бориса Джонсона с поста премьер-министра Великобритании давно назрела и даёт шанс более серьёзной политике в стране, заявил первый вице-президент Европарламента Отмар Карас.
"Отставка Бориса Джонсона - шаг, который давно назрел. Его политическая жизнь была пронизана скандалами и ложью, что в конечном итоге привело к Brexit. Его отставка - это шанс для более серьезной и ответственной политики в Великобритании", - написал Карас в Twitter.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон - РИА Новости, 1920, 07.07.2022
08:00
Украина под ударом: ее главный защитник — на грани краха
 
В миреБорис ДжонсонВеликобританияЕвропарламентОтмар Карас
 
 
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