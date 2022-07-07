https://ria.ru/20220707/dzhonson-1800908652.html

Британцы с ликованием встретили новость о планах Джонсона уйти в отставку

Британцы с ликованием встретили новость о планах Джонсона уйти в отставку - РИА Новости, 07.07.2022

Британцы с ликованием встретили новость о планах Джонсона уйти в отставку

Читатели британского издания Daily Mail обрадовались сообщениям СМИ о готовящейся отставке премьер-министра Бориса Джонсона. РИА Новости, 07.07.2022

2022-07-07T13:01

2022-07-07T13:01

2022-07-07T14:39

в мире

великобритания

борис джонсон

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/07/1800872551_0:85:3489:2047_1920x0_80_0_0_0dcfa77d96ce32815877cb827d0cff39.jpg

МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Читатели британского издания Daily Mail обрадовались сообщениям СМИ о готовящейся отставке премьер-министра Бориса Джонсона. "Отличные новости. Теперь он должен отправиться прямо в тюрьму", — написал PeterCov. "Худший премьер-министр, факт!" — поддержал Biogrove."О, я так счастлив", — заявил SoundDept. "Хорошо, может, хоть теперь получится возместить часть катастрофического ущерба, нанесенного этим правительством", — отметил Likelyland. "Потребуются десятилетия, чтобы возместить ущерб, который он нанес", — добавил Buitenlander."Отличные новости для страны. Он был действительно ужасным и позорным премьер-министром. У него было крайнее презрение к британскому народу", — заключил читатель.В последние дни в Великобритании разразился правительственный кризис — за два дня кабинет министров покинуло более 50 человек, в том числе руководители таких ключевых ведомств, как Минфин и Минздрав. Они заявили о недоверии к Джонсону и несогласии с его методами руководства.Причиной для этого стал скандал вокруг бывшего заместителя главы МИД по делам Европы и США Кристофера Пинчера, который устроил пьяный дебош в одном из лондонских клубов. Причем несколько лет назад его уже обвиняли в сексуальных домогательствах. Некоторые политики утверждают, что Джонсон знал о небезупречном прошлом Пинчера, но все равно назначил его на должность заместителя координатора парламентской фракции консерваторов. Месяц назад Джонсон прошел через процедуру вотума недоверия в Консервативной партии. Тогда поводом стал скандал с вечеринками, проходившими в резиденции премьера в 2020-2021 годах, во время действия жестких коронавирусных ограничений. Тем не менее Джонсон сумел удержаться на посту, заручившись поддержкой 211 представителей партии при 148 высказавшихся против.

https://ria.ru/20220707/dzhonson-1800901281.html

https://ria.ru/20220707/velikobritaniya-1800890050.html

https://ria.ru/20220707/dzhonson-1800881589.html

великобритания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Севастиан Котов

Севастиан Котов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, великобритания, борис джонсон