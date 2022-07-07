Рейтинг@Mail.ru
Британцы с ликованием встретили новость о планах Джонсона уйти в отставку - РИА Новости, 07.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220707/dzhonson-1800908652.html
Британцы с ликованием встретили новость о планах Джонсона уйти в отставку
Британцы с ликованием встретили новость о планах Джонсона уйти в отставку - РИА Новости, 07.07.2022
Британцы с ликованием встретили новость о планах Джонсона уйти в отставку
Читатели британского издания Daily Mail обрадовались сообщениям СМИ о готовящейся отставке премьер-министра Бориса Джонсона. РИА Новости, 07.07.2022
2022-07-07T13:01
2022-07-07T14:39
в мире
великобритания
борис джонсон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/07/1800872551_0:85:3489:2047_1920x0_80_0_0_0dcfa77d96ce32815877cb827d0cff39.jpg
МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Читатели британского издания Daily Mail обрадовались сообщениям СМИ о готовящейся отставке премьер-министра Бориса Джонсона. "Отличные новости. Теперь он должен отправиться прямо в тюрьму", — написал PeterCov. "Худший премьер-министр, факт!" — поддержал Biogrove."О, я так счастлив", — заявил SoundDept. "Хорошо, может, хоть теперь получится возместить часть катастрофического ущерба, нанесенного этим правительством", — отметил Likelyland. "Потребуются десятилетия, чтобы возместить ущерб, который он нанес", — добавил Buitenlander."Отличные новости для страны. Он был действительно ужасным и позорным премьер-министром. У него было крайнее презрение к британскому народу", — заключил читатель.В последние дни в Великобритании разразился правительственный кризис — за два дня кабинет министров покинуло более 50 человек, в том числе руководители таких ключевых ведомств, как Минфин и Минздрав. Они заявили о недоверии к Джонсону и несогласии с его методами руководства.Причиной для этого стал скандал вокруг бывшего заместителя главы МИД по делам Европы и США Кристофера Пинчера, который устроил пьяный дебош в одном из лондонских клубов. Причем несколько лет назад его уже обвиняли в сексуальных домогательствах. Некоторые политики утверждают, что Джонсон знал о небезупречном прошлом Пинчера, но все равно назначил его на должность заместителя координатора парламентской фракции консерваторов. Месяц назад Джонсон прошел через процедуру вотума недоверия в Консервативной партии. Тогда поводом стал скандал с вечеринками, проходившими в резиденции премьера в 2020-2021 годах, во время действия жестких коронавирусных ограничений. Тем не менее Джонсон сумел удержаться на посту, заручившись поддержкой 211 представителей партии при 148 высказавшихся против.
https://ria.ru/20220707/dzhonson-1800901281.html
https://ria.ru/20220707/velikobritaniya-1800890050.html
https://ria.ru/20220707/dzhonson-1800881589.html
великобритания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Севастиан Котов
Севастиан Котов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/07/1800872551_343:207:2797:2047_1920x0_80_0_0_80be4ff9064e8898a6ac730abb3d9dc0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, великобритания, борис джонсон
13:01 07.07.2022 (обновлено: 14:39 07.07.2022)
 
Британцы с ликованием встретили новость о планах Джонсона уйти в отставку

Читатели Daily Mail обрадовались намерению премьер-министра Британии Джонсона уйти с поста

© AP Photo / Frank AugsteinПремьер-министр Великобритании Борис Джонсон
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон - РИА Новости, 1920, 07.07.2022
© AP Photo / Frank Augstein
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Читатели британского издания Daily Mail обрадовались сообщениям СМИ о готовящейся отставке премьер-министра Бориса Джонсона.
"Отличные новости. Теперь он должен отправиться прямо в тюрьму", — написал PeterCov.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в Лондоне - РИА Новости, 1920, 07.07.2022
12:42
В Кремле воздержались от оценок возможного ухода Джонсона в отставку
"Худший премьер-министр, факт!" — поддержал Biogrove.
"О, я так счастлив", — заявил SoundDept.
"Хорошо, может, хоть теперь получится возместить часть катастрофического ущерба, нанесенного этим правительством", — отметил Likelyland.
"Потребуются десятилетия, чтобы возместить ущерб, который он нанес", — добавил Buitenlander.
"Отличные новости для страны. Он был действительно ужасным и позорным премьер-министром. У него было крайнее презрение к британскому народу", — заключил читатель.
Здание парламента Великобритании в Лондоне - РИА Новости, 1920, 07.07.2022
12:11
СМИ назвали возможных кандидатов на место Джонсона
В последние дни в Великобритании разразился правительственный кризис — за два дня кабинет министров покинуло более 50 человек, в том числе руководители таких ключевых ведомств, как Минфин и Минздрав. Они заявили о недоверии к Джонсону и несогласии с его методами руководства.
Причиной для этого стал скандал вокруг бывшего заместителя главы МИД по делам Европы и США Кристофера Пинчера, который устроил пьяный дебош в одном из лондонских клубов. Причем несколько лет назад его уже обвиняли в сексуальных домогательствах. Некоторые политики утверждают, что Джонсон знал о небезупречном прошлом Пинчера, но все равно назначил его на должность заместителя координатора парламентской фракции консерваторов.
Месяц назад Джонсон прошел через процедуру вотума недоверия в Консервативной партии. Тогда поводом стал скандал с вечеринками, проходившими в резиденции премьера в 2020-2021 годах, во время действия жестких коронавирусных ограничений. Тем не менее Джонсон сумел удержаться на посту, заручившись поддержкой 211 представителей партии при 148 высказавшихся против.
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко - РИА Новости, 1920, 07.07.2022
11:43
Матвиенко назвала Джонсона главным русофобом
 
В миреВеликобританияБорис Джонсон
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала