https://ria.ru/20220707/dzhonson-1800908652.html
Британцы с ликованием встретили новость о планах Джонсона уйти в отставку
Британцы с ликованием встретили новость о планах Джонсона уйти в отставку - РИА Новости, 07.07.2022
Британцы с ликованием встретили новость о планах Джонсона уйти в отставку
Читатели британского издания Daily Mail обрадовались сообщениям СМИ о готовящейся отставке премьер-министра Бориса Джонсона. РИА Новости, 07.07.2022
2022-07-07T13:01
2022-07-07T13:01
2022-07-07T14:39
в мире
великобритания
борис джонсон
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МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Читатели британского издания Daily Mail обрадовались сообщениям СМИ о готовящейся отставке премьер-министра Бориса Джонсона. "Отличные новости. Теперь он должен отправиться прямо в тюрьму", — написал PeterCov. "Худший премьер-министр, факт!" — поддержал Biogrove."О, я так счастлив", — заявил SoundDept. "Хорошо, может, хоть теперь получится возместить часть катастрофического ущерба, нанесенного этим правительством", — отметил Likelyland. "Потребуются десятилетия, чтобы возместить ущерб, который он нанес", — добавил Buitenlander."Отличные новости для страны. Он был действительно ужасным и позорным премьер-министром. У него было крайнее презрение к британскому народу", — заключил читатель.В последние дни в Великобритании разразился правительственный кризис — за два дня кабинет министров покинуло более 50 человек, в том числе руководители таких ключевых ведомств, как Минфин и Минздрав. Они заявили о недоверии к Джонсону и несогласии с его методами руководства.Причиной для этого стал скандал вокруг бывшего заместителя главы МИД по делам Европы и США Кристофера Пинчера, который устроил пьяный дебош в одном из лондонских клубов. Причем несколько лет назад его уже обвиняли в сексуальных домогательствах. Некоторые политики утверждают, что Джонсон знал о небезупречном прошлом Пинчера, но все равно назначил его на должность заместителя координатора парламентской фракции консерваторов. Месяц назад Джонсон прошел через процедуру вотума недоверия в Консервативной партии. Тогда поводом стал скандал с вечеринками, проходившими в резиденции премьера в 2020-2021 годах, во время действия жестких коронавирусных ограничений. Тем не менее Джонсон сумел удержаться на посту, заручившись поддержкой 211 представителей партии при 148 высказавшихся против.
https://ria.ru/20220707/dzhonson-1800901281.html
https://ria.ru/20220707/velikobritaniya-1800890050.html
https://ria.ru/20220707/dzhonson-1800881589.html
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РИА Новости
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в мире, великобритания, борис джонсон
13:01 07.07.2022 (обновлено: 14:39 07.07.2022)
Британцы с ликованием встретили новость о планах Джонсона уйти в отставку
Читатели Daily Mail обрадовались намерению премьер-министра Британии Джонсона уйти с поста
МОСКВА, 7 июл — РИА Новости.
Читатели британского издания Daily Mail
обрадовались сообщениям СМИ о готовящейся отставке премьер-министра Бориса Джонсона.
"Отличные новости. Теперь он должен отправиться прямо в тюрьму", — написал PeterCov.
"Худший премьер-министр, факт!" — поддержал Biogrove.
"О, я так счастлив", — заявил SoundDept.
"Хорошо, может, хоть теперь получится возместить часть катастрофического ущерба, нанесенного этим правительством", — отметил Likelyland.
"Потребуются десятилетия, чтобы возместить ущерб, который он нанес", — добавил Buitenlander.
"Отличные новости для страны. Он был действительно ужасным и позорным премьер-министром. У него было крайнее презрение к британскому народу", — заключил читатель.
В последние дни в Великобритании разразился правительственный кризис — за два дня кабинет министров покинуло более 50 человек, в том числе руководители таких ключевых ведомств, как Минфин и Минздрав. Они заявили о недоверии к Джонсону и несогласии с его методами руководства.
Причиной для этого стал скандал вокруг бывшего заместителя главы МИД по делам Европы
и США
Кристофера Пинчера, который устроил пьяный дебош в одном из лондонских клубов. Причем несколько лет назад его уже обвиняли в сексуальных домогательствах. Некоторые политики утверждают, что Джонсон
знал о небезупречном прошлом Пинчера, но все равно назначил его на должность заместителя координатора парламентской фракции консерваторов.
Месяц назад Джонсон прошел через процедуру вотума недоверия в Консервативной партии. Тогда поводом стал скандал с вечеринками, проходившими в резиденции премьера в 2020-2021 годах, во время действия жестких коронавирусных ограничений. Тем не менее Джонсон сумел удержаться на посту, заручившись поддержкой 211 представителей партии при 148 высказавшихся против.