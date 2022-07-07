https://ria.ru/20220707/dzhonson-1800901281.html

В Кремле воздержались от оценок возможного ухода Джонсона в отставку

В Кремле воздержались от оценок возможного ухода Джонсона в отставку - РИА Новости, 07.07.2022

В Кремле воздержались от оценок возможного ухода Джонсона в отставку

Жители Великобритании сами должны оценивать работу своего правительства, это не прерогатива Кремля, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 07.07.2022

2022-07-07T12:42

2022-07-07T12:42

2022-07-07T14:07

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дмитрий песков

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МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Жители Великобритании сами должны оценивать работу своего правительства, это не прерогатива Кремля, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Ранее британские СМИ сообщили, что премьер-министр Борис Джонсон может уйти в отставку уже сегодня."Там очень запутанная система политическая и <...> руководить правительством может человек, который не имеет вообще поддержки общественной. Вот к таким, видимо, судя по всему, и относится господин Джонсон", — сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, можно ли считать отставку премьера признаком провала его антироссийской риторики.При этом он выразил надежду, что к власти в Британии когда-нибудь придут более профессиональные люди."Что касается самого господина Джонсона, то он очень нас не любит. Мы его тоже", — добавил Песков.На прошлой неделе стало известно, что бывший замглавы британского МИД по делам Европы и США Кристофер Пинчер ранее устроил пьяный дебош в одном из лондонских клубов. Некоторые политики утверждали, что британский премьер-министр Борис Джонсон назначил Пинчера на должность заместителя координатора парламентской фракции консерваторов, хотя знал о его небезупречном прошлом. Джонсон выступил с извинениями и признал, что, "оглядываясь назад, он поступил неправильно", однако за признанием последовала череда отставок из-за недоверия премьеру.По меньшей мере 50 чиновников за двое суток вышли из состава британского правительства из-за недоверия к Джонсону и несогласия с его методами руководства.В мае премьер уже проходил через процедуру вотума недоверия в Консервативной партии. Тогда он сумел удержаться на своем посту, заручившись поддержкой 211 представителей партии при 148 высказавшихся против. Еще одну подобную попытку можно предпринять только спустя год. Однако, по данным Sky News, комитет Консервативной партии 11 июля проведет выборы собственного руководства, которое может изменить правила о вотуме недоверия партийному лидеру.

https://ria.ru/20220706/kot-1800823073.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, великобритания, россия, борис джонсон, владимир путин, дмитрий песков