https://ria.ru/20220707/dzhonson-1800869467.html

СМИ: на Даунинг-стрит готовят заявление об отставке Джонсона

СМИ: на Даунинг-стрит готовят заявление об отставке Джонсона - РИА Новости, 07.07.2022

СМИ: на Даунинг-стрит готовят заявление об отставке Джонсона

На Даунинг-стрит готовят заявление об уходе в отставку премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, однако не все поддерживают эту идею и неизвестно, дойдет РИА Новости, 07.07.2022

2022-07-07T11:11

2022-07-07T11:11

2022-07-07T11:11

в мире

борис джонсон

великобритания

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МОСКВА, 7 июл – РИА Новости. На Даунинг-стрит готовят заявление об уходе в отставку премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, однако не все поддерживают эту идею и неизвестно, дойдет ли это до самого премьера, сообщает в четверг телеканал Sky News со ссылкой на источники."Один источник заявил, что некоторые на Даунинг-стрит готовят заявление об отставке (Джонсона), но не ясно, прочитает ли его премьер-министр, другие настаивают на том, что Борис Джонсон продолжит находиться на посту", - передает телеканал.Бывший замглавы британского МИД по делам Европы и США Кристофер Пинчер ранее устроил пьяный дебош в одном из лондонских клубов. Ряд политиков утверждал, что Джонсон назначил Пинчера на должность заместителя координатора парламентской фракции консерваторов, хотя знал о его небезупречном прошлом. Джонсон выступил с извинениями и признал, что, "оглядываясь назад, он поступил неправильно".Тем не менее, в связи со скандалом последовала череда отставок из-за недоверия премьеру. Всего за двое суток свои посты покинули более 50 сотрудников правительства, в том числе, руководители таких ключевых ведомств, как минфин и минздрав. Многие их них призвали Джонсона уйти в отставку, однако он отказывается.В мае Джонсон прошел через процедуру вотума недоверия в Консервативной партии. Тогда он сумел удержаться на своем посту, заручившись поддержкой 211 представителей партии при 148 высказавшихся против. Повторный вотум недоверия можно вынести премьеру только спустя год. Однако, по данным Sky News, комитет Консервативной партии 11 июля проведет выборы собственного руководства, которое может изменить правила о вотуме недоверия партийному лидеру.Это не первый раз, когда Джонсон оказывается под шквалом критики и перед угрозой потерять свой пост. Ранее скандал разразился вокруг вечеринок в правительственной резиденции на Даунинг-стрит во время общенационального локдауна в связи с коронавирусом. Ситуация усугубилась, когда выяснилось, что еще две вечеринки состоялись 16 апреля 2021 года - накануне похорон принца Филиппа, когда в Соединенном Королевстве еще действовали ограничения, а в стране был объявлен национальный траур. Позднее Джонсон принес извинения и заявил, что оплатил штраф, выписанный столичной полицией.

https://ria.ru/20220706/kot-1800823073.html

https://ria.ru/20220629/shotlandiya-1798880904.html

https://ria.ru/20220707/dzhonson-1800826808.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, борис джонсон, великобритания