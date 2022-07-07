20:08 07.07.2022 (обновлено: 21:28 07.07.2022)
СМИ: глава Минобороны Британии хочет возглавить Консервативную партию
Sky News: глава Минобороны Британии Уоллес хочет выдвигаться в лидеры консерваторов
© AP Photo / Frank AugsteinМинистр обороны Великобритании Бен Уоллес
© AP Photo / Frank Augstein
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес. Архивное фото
МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Глава Минобороны Британии Бен Уоллес обсуждает возможность выдвижения в лидеры консерваторов, сообщает телеканал Sky News.
Джонсон, сменивший Терезу Мэй на посту премьера в 2019 году, заявил в четверг об уходе с поста главы Консервативной партии Великобритании и кабинета министров. Он заявил, что будет выполнять обязанности до назначения нового главы правительства.
"У главы Минобороны трое детей. Он обсуждает возможность (выдвижения. — Прим. ред.) с ними, а также консультируется с друзьями и коллегами", — говорится в материале телеканала.
Как писали СМИ, нового лидера консерваторов могут выбрать на съезде в октябре, но некоторые члены партии призывают уже сейчас назначить временно исполняющего обязанности премьера, который заменит Джонсона на посту сразу же после его отставки.
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В последние дни в Великобритании разразился правительственный кризис — за два дня кабинет министров покинули более 50 человек, в том числе руководители таких ключевых ведомств, как Минфин и Минздрав. Они заявили о недоверии Джонсону и несогласии с его методами руководства.
Причиной этого стал скандал вокруг бывшего заместителя главы МИД по делам Европы и США Кристофера Пинчера, который устроил пьяный дебош в одном из лондонских клубов. Причем несколько лет назад его уже обвиняли в сексуальных домогательствах. Некоторые политики утверждают, что Джонсон знал о небезупречном прошлом Пинчера, но все равно назначил его на должность заместителя координатора парламентской фракции консерваторов.
Месяц назад Джонсон прошел через процедуру вотума недоверия в Консервативной партии. Тогда поводом стал скандал с вечеринками, проходившими в резиденции премьера в 2020-2021 годах, во время действия жестких коронавирусных ограничений. Тем не менее Джонсон сумел удержаться на посту, заручившись поддержкой 211 представителей партии при 148 высказавшихся против.