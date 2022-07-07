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СМИ: глава Минобороны Британии хочет возглавить Консервативную партию - РИА Новости, 07.07.2022
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СМИ: глава Минобороны Британии хочет возглавить Консервативную партию
СМИ: глава Минобороны Британии хочет возглавить Консервативную партию - РИА Новости, 07.07.2022
СМИ: глава Минобороны Британии хочет возглавить Консервативную партию
Глава Минобороны Британии Бен Уоллес обсуждает возможность выдвижения в лидеры консерваторов, сообщает телеканал Sky News. РИА Новости, 07.07.2022
2022-07-07T20:08
2022-07-07T21:28
в мире
тереза мэй
великобритания
бен уоллес
борис джонсон
отставка премьер-министра великобритании
европа
сша
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МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Глава Минобороны Британии Бен Уоллес обсуждает возможность выдвижения в лидеры консерваторов, сообщает телеканал Sky News.Джонсон, сменивший Терезу Мэй на посту премьера в 2019 году, заявил в четверг об уходе с поста главы Консервативной партии Великобритании и кабинета министров. Он заявил, что будет выполнять обязанности до назначения нового главы правительства.Как писали СМИ, нового лидера консерваторов могут выбрать на съезде в октябре, но некоторые члены партии призывают уже сейчас назначить временно исполняющего обязанности премьера, который заменит Джонсона на посту сразу же после его отставки.В последние дни в Великобритании разразился правительственный кризис — за два дня кабинет министров покинули более 50 человек, в том числе руководители таких ключевых ведомств, как Минфин и Минздрав. Они заявили о недоверии Джонсону и несогласии с его методами руководства.Причиной этого стал скандал вокруг бывшего заместителя главы МИД по делам Европы и США Кристофера Пинчера, который устроил пьяный дебош в одном из лондонских клубов. Причем несколько лет назад его уже обвиняли в сексуальных домогательствах. Некоторые политики утверждают, что Джонсон знал о небезупречном прошлом Пинчера, но все равно назначил его на должность заместителя координатора парламентской фракции консерваторов.Месяц назад Джонсон прошел через процедуру вотума недоверия в Консервативной партии. Тогда поводом стал скандал с вечеринками, проходившими в резиденции премьера в 2020-2021 годах, во время действия жестких коронавирусных ограничений. Тем не менее Джонсон сумел удержаться на посту, заручившись поддержкой 211 представителей партии при 148 высказавшихся против.
https://ria.ru/20220707/otstavka-1801038300.html
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в мире, тереза мэй, великобритания, бен уоллес, борис джонсон, отставка премьер-министра великобритании, европа, сша
20:08 07.07.2022 (обновлено: 21:28 07.07.2022)
 
СМИ: глава Минобороны Британии хочет возглавить Консервативную партию

Sky News: глава Минобороны Британии Уоллес хочет выдвигаться в лидеры консерваторов

© AP Photo / Frank AugsteinМинистр обороны Великобритании Бен Уоллес
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес - РИА Новости, 1920, 07.07.2022
© AP Photo / Frank Augstein
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес. Архивное фото
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МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Глава Минобороны Британии Бен Уоллес обсуждает возможность выдвижения в лидеры консерваторов, сообщает телеканал Sky News.
Джонсон, сменивший Терезу Мэй на посту премьера в 2019 году, заявил в четверг об уходе с поста главы Консервативной партии Великобритании и кабинета министров. Он заявил, что будет выполнять обязанности до назначения нового главы правительства.

"У главы Минобороны трое детей. Он обсуждает возможность (выдвижения. — Прим. ред.) с ними, а также консультируется с друзьями и коллегами", — говорится в материале телеканала.

Как писали СМИ, нового лидера консерваторов могут выбрать на съезде в октябре, но некоторые члены партии призывают уже сейчас назначить временно исполняющего обязанности премьера, который заменит Джонсона на посту сразу же после его отставки.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во время своего обращения возле резиденции на Даунинг-стрит в Лондоне - РИА Новости, 1920, 07.07.2022
Вчера, 18:56
"Сального поросенка" все-таки ушли в отставку
В последние дни в Великобритании разразился правительственный кризис — за два дня кабинет министров покинули более 50 человек, в том числе руководители таких ключевых ведомств, как Минфин и Минздрав. Они заявили о недоверии Джонсону и несогласии с его методами руководства.
Причиной этого стал скандал вокруг бывшего заместителя главы МИД по делам Европы и США Кристофера Пинчера, который устроил пьяный дебош в одном из лондонских клубов. Причем несколько лет назад его уже обвиняли в сексуальных домогательствах. Некоторые политики утверждают, что Джонсон знал о небезупречном прошлом Пинчера, но все равно назначил его на должность заместителя координатора парламентской фракции консерваторов.
Месяц назад Джонсон прошел через процедуру вотума недоверия в Консервативной партии. Тогда поводом стал скандал с вечеринками, проходившими в резиденции премьера в 2020-2021 годах, во время действия жестких коронавирусных ограничений. Тем не менее Джонсон сумел удержаться на посту, заручившись поддержкой 211 представителей партии при 148 высказавшихся против.
Лондон - РИА Новости, 1920, 07.07.2022
Вчера, 01:39
Генпрокурор Британии не исключила своего выдвижения на пост премьера
 
В миреТереза МэйВеликобританияБен УоллесБорис ДжонсонОтставка премьер-министра ВеликобританииЕвропаСША
 
 
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