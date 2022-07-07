https://ria.ru/20220707/britaniya-1801065438.html

СМИ: глава Минобороны Британии хочет возглавить Консервативную партию

СМИ: глава Минобороны Британии хочет возглавить Консервативную партию - РИА Новости, 07.07.2022

СМИ: глава Минобороны Британии хочет возглавить Консервативную партию

Глава Минобороны Британии Бен Уоллес обсуждает возможность выдвижения в лидеры консерваторов, сообщает телеканал Sky News. РИА Новости, 07.07.2022

2022-07-07T20:08

2022-07-07T20:08

2022-07-07T21:28

в мире

тереза мэй

великобритания

бен уоллес

борис джонсон

отставка премьер-министра великобритании

европа

сша

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МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Глава Минобороны Британии Бен Уоллес обсуждает возможность выдвижения в лидеры консерваторов, сообщает телеканал Sky News.Джонсон, сменивший Терезу Мэй на посту премьера в 2019 году, заявил в четверг об уходе с поста главы Консервативной партии Великобритании и кабинета министров. Он заявил, что будет выполнять обязанности до назначения нового главы правительства.Как писали СМИ, нового лидера консерваторов могут выбрать на съезде в октябре, но некоторые члены партии призывают уже сейчас назначить временно исполняющего обязанности премьера, который заменит Джонсона на посту сразу же после его отставки.В последние дни в Великобритании разразился правительственный кризис — за два дня кабинет министров покинули более 50 человек, в том числе руководители таких ключевых ведомств, как Минфин и Минздрав. Они заявили о недоверии Джонсону и несогласии с его методами руководства.Причиной этого стал скандал вокруг бывшего заместителя главы МИД по делам Европы и США Кристофера Пинчера, который устроил пьяный дебош в одном из лондонских клубов. Причем несколько лет назад его уже обвиняли в сексуальных домогательствах. Некоторые политики утверждают, что Джонсон знал о небезупречном прошлом Пинчера, но все равно назначил его на должность заместителя координатора парламентской фракции консерваторов.Месяц назад Джонсон прошел через процедуру вотума недоверия в Консервативной партии. Тогда поводом стал скандал с вечеринками, проходившими в резиденции премьера в 2020-2021 годах, во время действия жестких коронавирусных ограничений. Тем не менее Джонсон сумел удержаться на посту, заручившись поддержкой 211 представителей партии при 148 высказавшихся против.

https://ria.ru/20220707/otstavka-1801038300.html

https://ria.ru/20220707/vydvizhenie-1800827891.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, тереза мэй, великобритания, бен уоллес, борис джонсон, отставка премьер-министра великобритании, европа, сша