https://ria.ru/20220707/britaniya-1800934346.html
Уоллес считается фаворитом на пост лидера консерваторов, показал опрос
Уоллес считается фаворитом на пост лидера консерваторов, показал опрос - РИА Новости, 07.07.2022
Уоллес считается фаворитом на пост лидера консерваторов, показал опрос
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес считается фаворитом на пост следующего лидера консерваторов среди членов партии, согласно данным компании YouGov. РИА Новости, 07.07.2022
2022-07-07T14:21
2022-07-07T14:21
2022-07-07T15:40
в мире
бен уоллес
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борис джонсон
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Министр обороны Великобритании Бен Уоллес считается фаворитом на пост следующего лидера консерваторов среди членов партии, согласно данным компании YouGov.Ранее британский телеканал Sky News со ссылкой на источник сообщал, что премьер-министр Борис Джонсон уйдет в отставку."Бен Уоллес – явный фаворит на пост следующего лидера консерваторов среди членов партии", - говорится на сайте компании.Отмечается, что, по итогам экспресс-опроса, проведенного среди 716 членов Консервативной партии, лидирует Уоллес с 13%. За ним следует Пенни Мордонт, младший министр по торговой политике (12%), и экс-глава минфина Риши Сунак (10%). На четвертом месте - глава МИД Лиз Трасс (8%).
https://ria.ru/20220707/dzhonson-1800930044.html
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в мире, бен уоллес, авто, борис джонсон
14:21 07.07.2022 (обновлено: 15:40 07.07.2022)
Уоллес считается фаворитом на пост лидера консерваторов, показал опрос
YouGov: министр обороны Британии Уоллес считается фаворитом на пост лидера консерваторов