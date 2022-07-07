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Глава Минсельхоза положительно оценил развитие АПК Пензенской области
Глава Минсельхоза положительно оценил развитие АПК Пензенской области - РИА Новости, 07.07.2022
Глава Минсельхоза положительно оценил развитие АПК Пензенской области
Министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев отметил хорошую динамику индекса сельхозпроизводства в Пензенской области, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 07.07.2022
2022-07-07T15:56
2022-07-07T15:56
2022-07-07T15:56
пензенская область
россия
экономика
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
пензенская область
москва
дмитрий патрушев
олег мельниченко
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ПЕНЗА, 7 июл - РИА Новости. Министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев отметил хорошую динамику индекса сельхозпроизводства в Пензенской области, сообщила пресс-служба правительства региона.Патрушев и губернатор области Олег Мельниченко в среду на встрече в Москве обсудили вопросы развития агропромышленного комплекса региона."На оказание государственной поддержки пензенским предприятиям сельскохозяйственного сектора в текущем году направлено порядка 1,2 миллиарда рублей. Глава федерального ведомства констатировал, что процент доведения средств на данный момент у Пензенской области выше, чем в среднем по стране. Дмитрий Патрушев отметил хорошую динамику индекса сельхозпроизводства в субъекте", - говорится в сообщении.Губернатор сообщил министру, что посевная кампания в области завершилась штатно, аграрные хозяйства готовы приступить к уборке урожая."По индексу производства продукции сельского хозяйства в 2021 году область заняла лидирующие позиции в Приволжском федеральном округе. В текущем году посевная площадь составила более 1,56 миллиона гектаров. Дополнительно планируем до конца года ввести в севооборот еще 17 тысяч гектаров ранее неиспользуемой пашни. По урожайности зерновых и зернобобовых культур Пензенская область держит лидирующие позиции в Приволжском федеральном округе. В 2021 году получен рекордный урожай подсолнечника - свыше 574 тысячи тонн. Урожайность этой культуры в Пензенской области - 17,6 центнера с гектара - лучшая в округе. По валовому сбору сахарной свеклы наш регион также является лидером в ПФО", - цитирует слова Мельниченко пресс-служба.Патрушев на встрече отметил, что системная работа по повышению урожайности входит в число ключевых задач растениеводства, это достигается в том числе путем внесения необходимого количества минеральных удобрений, и в Пензенской области показатели находятся на среднероссийском уровне."Важное значение, как пояснил министр, имеет новая госпрограмма по вводу земель в сельхозоборот и развитию мелиорации. В 2022 году будет просубсидировано восемь проектов региона более чем на 45 миллионов рублей. Говоря о развитии животноводства, глава Минсельхоза России подчеркнул, что по производству птицы Пензенский регион занимает в стране лидирующие позиции, а по индейке - первое место. Как по итогам прошлого, так и за первый квартал текущего года в этом сегменте отмечается положительная динамика. Кроме того, субъект РФ является лидером в Поволжье по надоям в сфере молочного животноводства", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220707/ekonomika-1800846071.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, экономика, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), пензенская область, москва, дмитрий патрушев, олег мельниченко
Глава Минсельхоза положительно оценил развитие АПК Пензенской области
Глава Минсельхоза Патрушев положительно оценил динамику развития АПК Пензенской области
ПЕНЗА, 7 июл - РИА Новости. Министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев отметил хорошую динамику индекса сельхозпроизводства в Пензенской области, сообщила пресс-служба правительства региона.
Патрушев и губернатор области Олег Мельниченко
в среду на встрече в Москве
обсудили вопросы развития агропромышленного комплекса региона.
"На оказание государственной поддержки пензенским предприятиям сельскохозяйственного сектора в текущем году направлено порядка 1,2 миллиарда рублей. Глава федерального ведомства констатировал, что процент доведения средств на данный момент у Пензенской области
выше, чем в среднем по стране. Дмитрий Патрушев
отметил хорошую динамику индекса сельхозпроизводства в субъекте", - говорится в сообщении.
Губернатор сообщил министру, что посевная кампания в области завершилась штатно, аграрные хозяйства готовы приступить к уборке урожая.
"По индексу производства продукции сельского хозяйства в 2021 году область заняла лидирующие позиции в Приволжском федеральном округе. В текущем году посевная площадь составила более 1,56 миллиона гектаров. Дополнительно планируем до конца года ввести в севооборот еще 17 тысяч гектаров ранее неиспользуемой пашни. По урожайности зерновых и зернобобовых культур Пензенская область держит лидирующие позиции в Приволжском федеральном округе. В 2021 году получен рекордный урожай подсолнечника - свыше 574 тысячи тонн. Урожайность этой культуры в Пензенской области - 17,6 центнера с гектара - лучшая в округе. По валовому сбору сахарной свеклы наш регион также является лидером в ПФО", - цитирует слова Мельниченко пресс-служба.
Патрушев на встрече отметил, что системная работа по повышению урожайности входит в число ключевых задач растениеводства, это достигается в том числе путем внесения необходимого количества минеральных удобрений, и в Пензенской области показатели находятся на среднероссийском уровне.
"Важное значение, как пояснил министр, имеет новая госпрограмма по вводу земель в сельхозоборот и развитию мелиорации. В 2022 году будет просубсидировано восемь проектов региона более чем на 45 миллионов рублей. Говоря о развитии животноводства, глава Минсельхоза России
подчеркнул, что по производству птицы Пензенский регион занимает в стране лидирующие позиции, а по индейке - первое место. Как по итогам прошлого, так и за первый квартал текущего года в этом сегменте отмечается положительная динамика. Кроме того, субъект РФ является лидером в Поволжье
по надоям в сфере молочного животноводства", - говорится в сообщении.