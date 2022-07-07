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Глава Минсельхоза положительно оценил развитие АПК Пензенской области - РИА Новости, 07.07.2022
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Глава Минсельхоза положительно оценил развитие АПК Пензенской области
Глава Минсельхоза положительно оценил развитие АПК Пензенской области - РИА Новости, 07.07.2022
Глава Минсельхоза положительно оценил развитие АПК Пензенской области
Министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев отметил хорошую динамику индекса сельхозпроизводства в Пензенской области, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 07.07.2022
2022-07-07T15:56
2022-07-07T15:56
пензенская область
россия
экономика
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
пензенская область
москва
дмитрий патрушев
олег мельниченко
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ПЕНЗА, 7 июл - РИА Новости. Министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев отметил хорошую динамику индекса сельхозпроизводства в Пензенской области, сообщила пресс-служба правительства региона.Патрушев и губернатор области Олег Мельниченко в среду на встрече в Москве обсудили вопросы развития агропромышленного комплекса региона."На оказание государственной поддержки пензенским предприятиям сельскохозяйственного сектора в текущем году направлено порядка 1,2 миллиарда рублей. Глава федерального ведомства констатировал, что процент доведения средств на данный момент у Пензенской области выше, чем в среднем по стране. Дмитрий Патрушев отметил хорошую динамику индекса сельхозпроизводства в субъекте", - говорится в сообщении.Губернатор сообщил министру, что посевная кампания в области завершилась штатно, аграрные хозяйства готовы приступить к уборке урожая."По индексу производства продукции сельского хозяйства в 2021 году область заняла лидирующие позиции в Приволжском федеральном округе. В текущем году посевная площадь составила более 1,56 миллиона гектаров. Дополнительно планируем до конца года ввести в севооборот еще 17 тысяч гектаров ранее неиспользуемой пашни. По урожайности зерновых и зернобобовых культур Пензенская область держит лидирующие позиции в Приволжском федеральном округе. В 2021 году получен рекордный урожай подсолнечника - свыше 574 тысячи тонн. Урожайность этой культуры в Пензенской области - 17,6 центнера с гектара - лучшая в округе. По валовому сбору сахарной свеклы наш регион также является лидером в ПФО", - цитирует слова Мельниченко пресс-служба.Патрушев на встрече отметил, что системная работа по повышению урожайности входит в число ключевых задач растениеводства, это достигается в том числе путем внесения необходимого количества минеральных удобрений, и в Пензенской области показатели находятся на среднероссийском уровне."Важное значение, как пояснил министр, имеет новая госпрограмма по вводу земель в сельхозоборот и развитию мелиорации. В 2022 году будет просубсидировано восемь проектов региона более чем на 45 миллионов рублей. Говоря о развитии животноводства, глава Минсельхоза России подчеркнул, что по производству птицы Пензенский регион занимает в стране лидирующие позиции, а по индейке - первое место. Как по итогам прошлого, так и за первый квартал текущего года в этом сегменте отмечается положительная динамика. Кроме того, субъект РФ является лидером в Поволжье по надоям в сфере молочного животноводства", - говорится в сообщении.
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россия, экономика, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), пензенская область, москва, дмитрий патрушев, олег мельниченко
15:56 07.07.2022
 
Глава Минсельхоза положительно оценил развитие АПК Пензенской области

Глава Минсельхоза Патрушев положительно оценил динамику развития АПК Пензенской области

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкУборка озимой пшеницы
Уборка озимой пшеницы - РИА Новости, 1920, 07.07.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Уборка озимой пшеницы. Архивное фото
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ПЕНЗА, 7 июл - РИА Новости. Министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев отметил хорошую динамику индекса сельхозпроизводства в Пензенской области, сообщила пресс-служба правительства региона.
Патрушев и губернатор области Олег Мельниченко в среду на встрече в Москве обсудили вопросы развития агропромышленного комплекса региона.
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"На оказание государственной поддержки пензенским предприятиям сельскохозяйственного сектора в текущем году направлено порядка 1,2 миллиарда рублей. Глава федерального ведомства констатировал, что процент доведения средств на данный момент у Пензенской области выше, чем в среднем по стране. Дмитрий Патрушев отметил хорошую динамику индекса сельхозпроизводства в субъекте", - говорится в сообщении.
Губернатор сообщил министру, что посевная кампания в области завершилась штатно, аграрные хозяйства готовы приступить к уборке урожая.
"По индексу производства продукции сельского хозяйства в 2021 году область заняла лидирующие позиции в Приволжском федеральном округе. В текущем году посевная площадь составила более 1,56 миллиона гектаров. Дополнительно планируем до конца года ввести в севооборот еще 17 тысяч гектаров ранее неиспользуемой пашни. По урожайности зерновых и зернобобовых культур Пензенская область держит лидирующие позиции в Приволжском федеральном округе. В 2021 году получен рекордный урожай подсолнечника - свыше 574 тысячи тонн. Урожайность этой культуры в Пензенской области - 17,6 центнера с гектара - лучшая в округе. По валовому сбору сахарной свеклы наш регион также является лидером в ПФО", - цитирует слова Мельниченко пресс-служба.
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Патрушев на встрече отметил, что системная работа по повышению урожайности входит в число ключевых задач растениеводства, это достигается в том числе путем внесения необходимого количества минеральных удобрений, и в Пензенской области показатели находятся на среднероссийском уровне.
"Важное значение, как пояснил министр, имеет новая госпрограмма по вводу земель в сельхозоборот и развитию мелиорации. В 2022 году будет просубсидировано восемь проектов региона более чем на 45 миллионов рублей. Говоря о развитии животноводства, глава Минсельхоза России подчеркнул, что по производству птицы Пензенский регион занимает в стране лидирующие позиции, а по индейке - первое место. Как по итогам прошлого, так и за первый квартал текущего года в этом сегменте отмечается положительная динамика. Кроме того, субъект РФ является лидером в Поволжье по надоям в сфере молочного животноводства", - говорится в сообщении.
 
Пензенская областьРоссияЭкономикаМинистерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)Пензенская областьМоскваДмитрий ПатрушевОлег Мельниченко
 
 
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