https://ria.ru/20220707/agentstvo-1800934178.html

В России планируют создать агентство креативных индустрий, заявил Кириенко

В России планируют создать агентство креативных индустрий, заявил Кириенко - РИА Новости, 07.07.2022

В России планируют создать агентство креативных индустрий, заявил Кириенко

В российском руководстве уже давно думают о создании агентства креативных индустрий, важно, чтобы это создавалось в сообществе и совместно с представителями... РИА Новости, 07.07.2022

2022-07-07T14:20

2022-07-07T14:20

2022-07-07T14:45

технологии

сергей кириенко

дмитрий чернышенко

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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. В российском руководстве уже давно думают о создании агентства креативных индустрий, важно, чтобы это создавалось в сообществе и совместно с представителями индустрии, заявил первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко."Честно признаюсь, мы уже думаем об этом (создании агентства креативных индустрий - ред.) некоторое время вместе с Дмитрием Николаевичем Чернышенко, который в правительстве ответственен за всю эту сферу креативных индустрий. Поэтому мы с ним вместе это активно обсуждаем. Вместе с Татьяной Алексеевной Голиковой, которая отвечает за всю часть молодежной, образовательной политики культуры. Я думаю, мы найдём решение. Здесь главное то, что нужна система, институт, которая будет это поддерживать… А вот как поддерживать? Надо, чтобы это рождалось не в тиши кабинетов правительства или администрации президента, а только в сообществе и совместно с людьми, которые эту креативную индустрию создают, развивают, придумывают",- сказал Кириенко на пленарной дискуссии "Новое время - новые правила креативного сектора" в рамках Российской креативной недели.Он отметил, что если бы санкции ввели 10 лет назад, то креативные индустрии к этому были бы не готовы."Я считаю, что в креативных индустриях для того, что начать искать нестандартные подходы, стандартные должны перестать работать. И в данном случае санкции идеальны для креативных индустрий. Ну потому что они привели к точке невозврата - как раньше уже не получится. А значит, надо крутить, значит, нужно искать нестандартные идеи и решения. И это начинает работать во всех отраслях", - добавил Кириенко.

https://ria.ru/20220615/office-1795576853.html

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2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

технологии, сергей кириенко, дмитрий чернышенко