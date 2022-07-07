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В России планируют создать агентство креативных индустрий, заявил Кириенко - РИА Новости, 07.07.2022
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В России планируют создать агентство креативных индустрий, заявил Кириенко
В России планируют создать агентство креативных индустрий, заявил Кириенко - РИА Новости, 07.07.2022
В России планируют создать агентство креативных индустрий, заявил Кириенко
В российском руководстве уже давно думают о создании агентства креативных индустрий, важно, чтобы это создавалось в сообществе и совместно с представителями... РИА Новости, 07.07.2022
2022-07-07T14:20
2022-07-07T14:45
технологии
сергей кириенко
дмитрий чернышенко
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. В российском руководстве уже давно думают о создании агентства креативных индустрий, важно, чтобы это создавалось в сообществе и совместно с представителями индустрии, заявил первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко."Честно признаюсь, мы уже думаем об этом (создании агентства креативных индустрий - ред.) некоторое время вместе с Дмитрием Николаевичем Чернышенко, который в правительстве ответственен за всю эту сферу креативных индустрий. Поэтому мы с ним вместе это активно обсуждаем. Вместе с Татьяной Алексеевной Голиковой, которая отвечает за всю часть молодежной, образовательной политики культуры. Я думаю, мы найдём решение. Здесь главное то, что нужна система, институт, которая будет это поддерживать… А вот как поддерживать? Надо, чтобы это рождалось не в тиши кабинетов правительства или администрации президента, а только в сообществе и совместно с людьми, которые эту креативную индустрию создают, развивают, придумывают",- сказал Кириенко на пленарной дискуссии "Новое время - новые правила креативного сектора" в рамках Российской креативной недели.Он отметил, что если бы санкции ввели 10 лет назад, то креативные индустрии к этому были бы не готовы."Я считаю, что в креативных индустриях для того, что начать искать нестандартные подходы, стандартные должны перестать работать. И в данном случае санкции идеальны для креативных индустрий. Ну потому что они привели к точке невозврата - как раньше уже не получится. А значит, надо крутить, значит, нужно искать нестандартные идеи и решения. И это начинает работать во всех отраслях", - добавил Кириенко.
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технологии, сергей кириенко, дмитрий чернышенко
14:20 07.07.2022 (обновлено: 14:45 07.07.2022)
 
В России планируют создать агентство креативных индустрий, заявил Кириенко

Кириенко: в России давно планируют создать агентство креативных индустрий

© РИА Новости / Алексей МайшевПервый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко
Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко - РИА Новости, 1920, 07.07.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко . Архивное фото
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. В российском руководстве уже давно думают о создании агентства креативных индустрий, важно, чтобы это создавалось в сообществе и совместно с представителями индустрии, заявил первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.
"Честно признаюсь, мы уже думаем об этом (создании агентства креативных индустрий - ред.) некоторое время вместе с Дмитрием Николаевичем Чернышенко, который в правительстве ответственен за всю эту сферу креативных индустрий. Поэтому мы с ним вместе это активно обсуждаем. Вместе с Татьяной Алексеевной Голиковой, которая отвечает за всю часть молодежной, образовательной политики культуры. Я думаю, мы найдём решение. Здесь главное то, что нужна система, институт, которая будет это поддерживать… А вот как поддерживать? Надо, чтобы это рождалось не в тиши кабинетов правительства или администрации президента, а только в сообществе и совместно с людьми, которые эту креативную индустрию создают, развивают, придумывают",- сказал Кириенко на пленарной дискуссии "Новое время - новые правила креативного сектора" в рамках Российской креативной недели.
Он отметил, что если бы санкции ввели 10 лет назад, то креативные индустрии к этому были бы не готовы.
"Я считаю, что в креативных индустриях для того, что начать искать нестандартные подходы, стандартные должны перестать работать. И в данном случае санкции идеальны для креативных индустрий. Ну потому что они привели к точке невозврата - как раньше уже не получится. А значит, надо крутить, значит, нужно искать нестандартные идеи и решения. И это начинает работать во всех отраслях", - добавил Кириенко.
Здание Министерства культуры РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 15.06.2022
15 июня, 19:52Культура
Минкульт разработает механизмы привлечения финансов в креативные индустрии
 
ТехнологииСергей КириенкоДмитрий Чернышенко
 
 
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