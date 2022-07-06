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Тори до 11 июля не будут менять правила, не позволяющие отстранить Джонсона
Тори до 11 июля не будут менять правила, не позволяющие отстранить Джонсона - РИА Новости, 06.07.2022
Тори до 11 июля не будут менять правила, не позволяющие отстранить Джонсона
Комитет британской Консервативной партии в понедельник, 11 июля, проведет выборы собственного руководства, до этого момента правила смены партийного лидера,... РИА Новости, 06.07.2022
2022-07-06T20:09
2022-07-06T20:09
2022-07-06T20:12
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Комитет британской Консервативной партии в понедельник, 11 июля, проведет выборы собственного руководства, до этого момента правила смены партийного лидера, которым сейчас является премьер-министр Борис Джонсон, останутся неизменными, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на партийные источники.Согласно действующим правилам, повторный вотум недоверия можно вынести премьеру только спустя год после проведения предыдущего голосования. В мае Джонсон уже перенес подобную процедуру.Ранее агентство Блумберг передавало, что Комитет консервативной партии (так называемый "комитет 1922") обсудит изменение правил уже в среду.По данным Sky News, новое руководство комитета все же изменит правила о вотуме недоверия, однако насколько будет сокращен (или вообще отменен) временной иммунитет пока неизвестно.На прошлой неделе стало известно, что бывший замглавы британского МИД по делам Европы и США Кристофер Пинчер ранее устроил пьяный дебош в одном из лондонских клубов. Ряд политиков утверждал, что британский премьер-министр Борис Джонсон назначил Пинчера на должность заместителя координатора парламентской фракции консерваторов, хотя знал о его небезупречном прошлом. Джонсон выступил с извинениями и признал, что, "оглядываясь назад, он поступил неправильно", однако за признанием последовала череда отставок из-за недоверия премьеру.Всего менее чем за сутки свои посты покинул более 30 членов правительства, в том числе главы минфина и минздрава.
https://ria.ru/20220706/problemy-1800569448.html
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в мире, авто, борис джонсон, европа, сша
20:09 06.07.2022 (обновлено: 20:12 06.07.2022)
Тори до 11 июля не будут менять правила, не позволяющие отстранить Джонсона
Партия тори до 11 июля не будет менять правила, которые не позволяют отстранить Джонсона
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Комитет британской Консервативной партии в понедельник, 11 июля, проведет выборы собственного руководства, до этого момента правила смены партийного лидера, которым сейчас является премьер-министр Борис Джонсон, останутся неизменными, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на партийные источники.
Согласно действующим правилам, повторный вотум недоверия можно вынести премьеру только спустя год после проведения предыдущего голосования. В мае Джонсон уже перенес подобную процедуру.
Ранее агентство Блумберг передавало, что Комитет консервативной партии (так называемый "комитет 1922") обсудит изменение правил уже в среду.
По данным Sky News, новое руководство комитета все же изменит правила о вотуме недоверия, однако насколько будет сокращен (или вообще отменен) временной иммунитет пока неизвестно.
На прошлой неделе стало известно, что бывший замглавы британского МИД по делам Европы и США Кристофер Пинчер ранее устроил пьяный дебош в одном из лондонских клубов. Ряд политиков утверждал, что британский премьер-министр Борис Джонсон назначил Пинчера на должность заместителя координатора парламентской фракции консерваторов, хотя знал о его небезупречном прошлом. Джонсон выступил с извинениями и признал, что, "оглядываясь назад, он поступил неправильно", однако за признанием последовала череда отставок из-за недоверия премьеру.
Всего менее чем за сутки свои посты покинул более 30 членов правительства, в том числе главы минфина и минздрава.