https://ria.ru/20220706/zhonson-1800798724.html

Тори до 11 июля не будут менять правила, не позволяющие отстранить Джонсона

Тори до 11 июля не будут менять правила, не позволяющие отстранить Джонсона - РИА Новости, 06.07.2022

Тори до 11 июля не будут менять правила, не позволяющие отстранить Джонсона

Комитет британской Консервативной партии в понедельник, 11 июля, проведет выборы собственного руководства, до этого момента правила смены партийного лидера,... РИА Новости, 06.07.2022

2022-07-06T20:09

2022-07-06T20:09

2022-07-06T20:12

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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Комитет британской Консервативной партии в понедельник, 11 июля, проведет выборы собственного руководства, до этого момента правила смены партийного лидера, которым сейчас является премьер-министр Борис Джонсон, останутся неизменными, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на партийные источники.Согласно действующим правилам, повторный вотум недоверия можно вынести премьеру только спустя год после проведения предыдущего голосования. В мае Джонсон уже перенес подобную процедуру.Ранее агентство Блумберг передавало, что Комитет консервативной партии (так называемый "комитет 1922") обсудит изменение правил уже в среду.По данным Sky News, новое руководство комитета все же изменит правила о вотуме недоверия, однако насколько будет сокращен (или вообще отменен) временной иммунитет пока неизвестно.На прошлой неделе стало известно, что бывший замглавы британского МИД по делам Европы и США Кристофер Пинчер ранее устроил пьяный дебош в одном из лондонских клубов. Ряд политиков утверждал, что британский премьер-министр Борис Джонсон назначил Пинчера на должность заместителя координатора парламентской фракции консерваторов, хотя знал о его небезупречном прошлом. Джонсон выступил с извинениями и признал, что, "оглядываясь назад, он поступил неправильно", однако за признанием последовала череда отставок из-за недоверия премьеру.Всего менее чем за сутки свои посты покинул более 30 членов правительства, в том числе главы минфина и минздрава.

https://ria.ru/20220706/problemy-1800569448.html

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в мире, авто, борис джонсон, европа, сша