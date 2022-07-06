https://ria.ru/20220706/umnov-1800822478.html

Защита помощника главы МВД Умнова обжалует его арест

Защита помощника главы МВД Умнова обжалует его арест - РИА Новости, 06.07.2022

Защита помощника главы МВД Умнова обжалует его арест

Защита помощника министра внутренних дел РФ Сергея Умнова обжалует решение о его аресте, сообщил РИА Новости его адвокат Алевтин Мошанский. РИА Новости, 06.07.2022

2022-07-06T23:53

2022-07-06T23:53

2022-07-06T23:53

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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Защита помощника министра внутренних дел РФ Сергея Умнова обжалует решение о его аресте, сообщил РИА Новости его адвокат Алевтин Мошанский.Басманный суд Москвы в среду арестовал Умнова, обвиняемого в злоупотреблении полномочиями."Конечно, мы обжалуем это решение", - сказал Мошанский.На заседании он просил ограничиться домашним арестом. Жалоба будет рассмотрена в Мосгорсуде.Ранее МВД сообщило, что уголовное дело было возбуждено в июне 2020 года Следственным комитетом РФ по признакам преступления, предусмотренного статьей 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).По данным следствия, с 2016 по 2020 год несколько должностных лиц из числа руководящего состава ГУМВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области допускали злоупотребления должностными полномочиями, выразившиеся в приобретении на средства фонда "Содействия программам ГУВД СПб и ЛО" имущества для личного использования.В настоящее время фигурантами уголовного дела являются помощник министра внутренних дел РФ генерал-лейтенант Сергей Умнов, начальник УГИБДД ГУМВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области генерал-майор Алексей Семенов и бывший заместитель начальника ГУМВД России по Петербургу и Ленобласти генерал-майор в отставке Иван Абакумов.

https://ria.ru/20220706/mvd-1800762413.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, санкт-петербург, москва