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Защита помощника главы МВД Умнова обжалует его арест - РИА Новости, 06.07.2022
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Защита помощника главы МВД Умнова обжалует его арест
Защита помощника главы МВД Умнова обжалует его арест - РИА Новости, 06.07.2022
Защита помощника главы МВД Умнова обжалует его арест
Защита помощника министра внутренних дел РФ Сергея Умнова обжалует решение о его аресте, сообщил РИА Новости его адвокат Алевтин Мошанский. РИА Новости, 06.07.2022
2022-07-06T23:53
2022-07-06T23:53
происшествия
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москва
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Защита помощника министра внутренних дел РФ Сергея Умнова обжалует решение о его аресте, сообщил РИА Новости его адвокат Алевтин Мошанский.Басманный суд Москвы в среду арестовал Умнова, обвиняемого в злоупотреблении полномочиями."Конечно, мы обжалуем это решение", - сказал Мошанский.На заседании он просил ограничиться домашним арестом. Жалоба будет рассмотрена в Мосгорсуде.Ранее МВД сообщило, что уголовное дело было возбуждено в июне 2020 года Следственным комитетом РФ по признакам преступления, предусмотренного статьей 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).По данным следствия, с 2016 по 2020 год несколько должностных лиц из числа руководящего состава ГУМВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области допускали злоупотребления должностными полномочиями, выразившиеся в приобретении на средства фонда "Содействия программам ГУВД СПб и ЛО" имущества для личного использования.В настоящее время фигурантами уголовного дела являются помощник министра внутренних дел РФ генерал-лейтенант Сергей Умнов, начальник УГИБДД ГУМВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области генерал-майор Алексей Семенов и бывший заместитель начальника ГУМВД России по Петербургу и Ленобласти генерал-майор в отставке Иван Абакумов.
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происшествия, санкт-петербург, москва
23:53 06.07.2022
 
Защита помощника главы МВД Умнова обжалует его арест

Адвокат Мошанский сообщил, что защита помощника главы МВД Умнова обжалует его арест

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкБывший начальник петербургского главка МВД генерал-лейтенант Сергей Умнов в Басманном суде Москвы
Бывший начальник петербургского главка МВД генерал-лейтенант Сергей Умнов в Басманном суде Москвы - РИА Новости, 1920, 06.07.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Бывший начальник петербургского главка МВД генерал-лейтенант Сергей Умнов в Басманном суде Москвы
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Защита помощника министра внутренних дел РФ Сергея Умнова обжалует решение о его аресте, сообщил РИА Новости его адвокат Алевтин Мошанский.
Басманный суд Москвы в среду арестовал Умнова, обвиняемого в злоупотреблении полномочиями.
"Конечно, мы обжалуем это решение", - сказал Мошанский.
На заседании он просил ограничиться домашним арестом. Жалоба будет рассмотрена в Мосгорсуде.
Американские доллары - РИА Новости, 1920, 06.07.2022
Вчера, 17:44
МВД опровергло информацию об изъятии денег в петербургском главке
Ранее МВД сообщило, что уголовное дело было возбуждено в июне 2020 года Следственным комитетом РФ по признакам преступления, предусмотренного статьей 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).
По данным следствия, с 2016 по 2020 год несколько должностных лиц из числа руководящего состава ГУМВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области допускали злоупотребления должностными полномочиями, выразившиеся в приобретении на средства фонда "Содействия программам ГУВД СПб и ЛО" имущества для личного использования.
В настоящее время фигурантами уголовного дела являются помощник министра внутренних дел РФ генерал-лейтенант Сергей Умнов, начальник УГИБДД ГУМВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области генерал-майор Алексей Семенов и бывший заместитель начальника ГУМВД России по Петербургу и Ленобласти генерал-майор в отставке Иван Абакумов.
Сапер - РИА Новости, 1920, 06.07.2022
Вчера, 15:03
Суд, где должны были избрать меру пресечения генералам МВД, эвакуировали
 
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