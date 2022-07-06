Защита помощника главы МВД Умнова обжалует его арест
Адвокат Мошанский сообщил, что защита помощника главы МВД Умнова обжалует его арест
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкБывший начальник петербургского главка МВД генерал-лейтенант Сергей Умнов в Басманном суде Москвы
Бывший начальник петербургского главка МВД генерал-лейтенант Сергей Умнов в Басманном суде Москвы
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Защита помощника министра внутренних дел РФ Сергея Умнова обжалует решение о его аресте, сообщил РИА Новости его адвокат Алевтин Мошанский.
Басманный суд Москвы в среду арестовал Умнова, обвиняемого в злоупотреблении полномочиями.
"Конечно, мы обжалуем это решение", - сказал Мошанский.
На заседании он просил ограничиться домашним арестом. Жалоба будет рассмотрена в Мосгорсуде.
Ранее МВД сообщило, что уголовное дело было возбуждено в июне 2020 года Следственным комитетом РФ по признакам преступления, предусмотренного статьей 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).
По данным следствия, с 2016 по 2020 год несколько должностных лиц из числа руководящего состава ГУМВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области допускали злоупотребления должностными полномочиями, выразившиеся в приобретении на средства фонда "Содействия программам ГУВД СПб и ЛО" имущества для личного использования.
В настоящее время фигурантами уголовного дела являются помощник министра внутренних дел РФ генерал-лейтенант Сергей Умнов, начальник УГИБДД ГУМВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области генерал-майор Алексей Семенов и бывший заместитель начальника ГУМВД России по Петербургу и Ленобласти генерал-майор в отставке Иван Абакумов.