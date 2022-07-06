https://ria.ru/20220706/umnov-1800807337.html
Суд арестовал помощника главы МВД Умнова
Суд арестовал помощника главы МВД Умнова - РИА Новости, 06.07.2022
Суд арестовал помощника главы МВД Умнова
Басманный районный суд Москвы арестовал помощника министра внутренних дел России Сергея Умнова, обвиняемого в злоупотреблении полномочиями, передает... РИА Новости, 06.07.2022
2022-07-06T21:14
2022-07-06T21:14
2022-07-06T23:44
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
происшествия
россия
москва
санкт-петербург
следственный комитет россии (ск рф)
угибдд
ленинградская область
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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Басманный районный суд Москвы арестовал помощника министра внутренних дел России Сергея Умнова, обвиняемого в злоупотреблении полномочиями, передает корреспондент РИА Новости.Свое решение она мотивировала наличием многолетнего стажа обвиняемого в правоохранительных органах — он знаком с методами следствия и на свободе может попытаться противодействовать ему, скрыться и согласовать позицию с соучастниками.Также судья указала на подтверждение причастности к преступлению — показания свидетелей и доказательства.Защита в ответ заявила об истечении сроков давности и положительных характеристиках обвиняемого.Заседание прошло в закрытом режиме, чтобы защитить данные свидетелей обвинения и не допустить разглашения информации по следствию. Срок расследования по делу установили до 5 октября.Кроме того, суд арестовал генерал-майора в отставке, бывшего заместителя начальника ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Ивана Абакумова, начальника УГИБДД ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Алексея Семенова и судебного пристава Елену Копьеву по аналогичному обвинению.Ранее МВД сообщило, что СК возбудил уголовное дело в июне 2020 года по признакам преступления, предусмотренного статьей 285 УК России ("Злоупотребление должностными полномочиями").По данным правоохранительных органов, с 2016 по 2020 год несколько должностных лиц из числа руководящего состава ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области допускали злоупотребления должностными полномочиями в виде приобретения на средства фонда "Содействие программам ГУВД СПб и ЛО" имущества для личного использования.Сейчас фигурантами уголовного дела стали помощник министра внутренних дел России генерал-лейтенант Сергей Умнов, начальник УГИБДД ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области генерал-майор Алексей Семенов и бывший заместитель начальника ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти генерал-майор в отставке Иван Абакумов.
https://ria.ru/20220706/mvd-1800762413.html
https://ria.ru/20210302/kriminal-1599564498.html
https://ria.ru/20220213/sud-1772560458.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство внутренних дел рф (мвд россии), происшествия, россия, москва, санкт-петербург, следственный комитет россии (ск рф), угибдд, ленинградская область
21:14 06.07.2022 (обновлено: 23:44 06.07.2022)
Суд арестовал помощника главы МВД Умнова
Суд арестовал помощника главы МВД Сергея Умнова по делу о злоупотреблениях полномочиями
МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Басманный районный суд Москвы арестовал помощника министра внутренних дел России Сергея Умнова, обвиняемого в злоупотреблении полномочиями, передает корреспондент РИА Новости.
"Суд постановил: ходатайство следователя удовлетворить, избрать меру пресечения в виде заключения под стражу", — огласила решение судья.
Свое решение она мотивировала наличием многолетнего стажа обвиняемого в правоохранительных органах — он знаком с методами следствия и на свободе может попытаться противодействовать ему, скрыться и согласовать позицию с соучастниками.
Также судья указала на подтверждение причастности к преступлению — показания свидетелей и доказательства.
Защита в ответ заявила об истечении сроков давности и положительных характеристиках обвиняемого.
Заседание прошло в закрытом режиме, чтобы защитить данные свидетелей обвинения и не допустить разглашения информации по следствию. Срок расследования по делу установили до 5 октября.
Кроме того, суд арестовал генерал-майора в отставке, бывшего заместителя начальника ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Ивана Абакумова, начальника УГИБДД ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Алексея Семенова и судебного пристава Елену Копьеву по аналогичному обвинению.
Ранее МВД сообщило, что СК возбудил уголовное дело в июне 2020 года по признакам преступления, предусмотренного статьей 285 УК России ("Злоупотребление должностными полномочиями").
По данным правоохранительных органов, с 2016 по 2020 год несколько должностных лиц из числа руководящего состава ГУ МВД России по Санкт-Петербургу
и Ленинградской области
допускали злоупотребления должностными полномочиями в виде приобретения на средства фонда "Содействие программам ГУВД СПб и ЛО" имущества для личного использования.
Сейчас фигурантами уголовного дела стали помощник министра внутренних дел России генерал-лейтенант Сергей Умнов, начальник УГИБДД
ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области генерал-майор Алексей Семенов и бывший заместитель начальника ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти генерал-майор в отставке Иван Абакумов.