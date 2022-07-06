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Госдума приняла закон о снятии бюрократической нагрузки с учителей - РИА Новости, 06.07.2022
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Госдума приняла закон о снятии бюрократической нагрузки с учителей
Госдума приняла закон о снятии бюрократической нагрузки с учителей - РИА Новости, 06.07.2022
Госдума приняла закон о снятии бюрократической нагрузки с учителей
Госдума на пленарном заседании в среду приняла закон о снятии излишней бюрократической нагрузки с учителей, которым вводится прямой запрет возложения на них... РИА Новости, 06.07.2022
2022-07-06T14:53
2022-07-06T15:18
общество
госдума рф
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в среду приняла закон о снятии излишней бюрократической нагрузки с учителей, которым вводится прямой запрет возложения на них работы по подготовке документов за пределами утвержденного Минпросвещения перечня.Ранее депутаты Госдумы от "Единой России" подготовили законопроект, призванный снизить бюрократическую нагрузку на учителей, благодаря новым нормам школы смогут перейти на электронный документооборот, что снимет часть бумажной работы с педагогов.Кроме того, регионы получат право определять отдельные перечни документации для школ, такое решение должно будет официально согласовываться с Минпросвещения.В ЕР отмечали, что сейчас российская система образования является самой забюрократизированной среди 36 мировых систем. Так, на заполнение планов и отчетов учителя тратят более 15 рабочих часов из 46. Основной причиной такой нагрузки является отсутствие законодательного ограничения на запрос документации с учителя, пояснили в партии.
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общество, госдума рф, единая россия, россия, министерство просвещения россии (минпросвещения россии), сн_образование, социальный навигатор
14:53 06.07.2022 (обновлено: 15:18 06.07.2022)
 
Госдума приняла закон о снятии бюрократической нагрузки с учителей

Госдума приняла закон о снятии излишней бюрократической нагрузки с учителей

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкУчитель с документами
Учитель с документами - РИА Новости, 1920, 06.07.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в среду приняла закон о снятии излишней бюрократической нагрузки с учителей, которым вводится прямой запрет возложения на них работы по подготовке документов за пределами утвержденного Минпросвещения перечня.
Ранее депутаты Госдумы от "Единой России" подготовили законопроект, призванный снизить бюрократическую нагрузку на учителей, благодаря новым нормам школы смогут перейти на электронный документооборот, что снимет часть бумажной работы с педагогов.
Кроме того, регионы получат право определять отдельные перечни документации для школ, такое решение должно будет официально согласовываться с Минпросвещения.
В ЕР отмечали, что сейчас российская система образования является самой забюрократизированной среди 36 мировых систем. Так, на заполнение планов и отчетов учителя тратят более 15 рабочих часов из 46. Основной причиной такой нагрузки является отсутствие законодательного ограничения на запрос документации с учителя, пояснили в партии.
Дети в школе - РИА Новости, 1920, 06.07.2022
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Госдума приняла закон о едином подходе к организации продленки в школах
 
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