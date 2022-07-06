Алиханов объяснил позицию Берлина по транзиту прагматизмом немцев

"Мне кажется, что немцы всегда были достаточно прагматичными людьми, потому и высказываются. Они прагматичные, понимают, что никакого обхода санкций транзит калининградский не подразумевает, что это торговля внутри страны, что они в принципе не должны на нее никак влиять и речь о том, что это не блокада, - игра слов. Конечно, это блокада по ряду важных товаров для нас и строительной отрасли, это блокада, как ни называй", - заявил Алиханов РИА Новости.