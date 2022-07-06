https://ria.ru/20220706/tengiz-1800620261.html

В Казахстане на нефтяном месторождении прогремел взрыв

В Казахстане на нефтяном месторождении прогремел взрыв - РИА Новости, 06.07.2022

В Казахстане на нефтяном месторождении прогремел взрыв

Взрыв прогремел в среду на крупнейшем в Казахстане нефтяном месторождении Тенгиз в Атырауской области (на западе страны), двое рабочих погибли, еще трое... РИА Новости, 06.07.2022

2022-07-06T11:21

2022-07-06T11:21

2022-07-06T12:31

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казахстан

нефть

атырауская область

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АЛМА-АТА, 6 июл - РИА Новости. Взрыв прогремел в среду на крупнейшем в Казахстане нефтяном месторождении Тенгиз в Атырауской области (на западе страны), двое рабочих погибли, еще трое получили травмы, сообщила пресс-служба полиции региона.Начато расследование по статье "Нарушение правил охраны труда".Месторождение Тенгиз разрабатывается компанией Тенгизшевройл (ТШО). ТШО было создано в 1993 году правительством Казахстана и американской нефтяной корпорацией Chevron для разработки этого месторождения. Chevron принадлежит 50% ТШО, "Казмунайгазу" - 20%, ExxonMobil - 25% и LukArco (структура "Лукойла") - 5%.В 2021 году объемы добычи сырой нефти на месторождении составили 26,6 миллиона тонн (212 миллионов баррелей).В настоящее время компания завершает реализацию проекта будущего расширения – проекта управления устьевым давлением (ПБР – ПУУД). Этот проект поможет ТШО увеличить добычу сырой нефти примерно на 12 миллионов тонн в год.

https://ria.ru/20220627/akaba-1798533090.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, казахстан, нефть, атырауская область