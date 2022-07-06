https://ria.ru/20220706/tengiz-1800620261.html
В Казахстане на нефтяном месторождении прогремел взрыв
В Казахстане на нефтяном месторождении прогремел взрыв - РИА Новости, 06.07.2022
В Казахстане на нефтяном месторождении прогремел взрыв
Взрыв прогремел в среду на крупнейшем в Казахстане нефтяном месторождении Тенгиз в Атырауской области (на западе страны), двое рабочих погибли, еще трое... РИА Новости, 06.07.2022
2022-07-06T11:21
2022-07-06T11:21
2022-07-06T12:31
в мире
казахстан
нефть
атырауская область
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АЛМА-АТА, 6 июл - РИА Новости. Взрыв прогремел в среду на крупнейшем в Казахстане нефтяном месторождении Тенгиз в Атырауской области (на западе страны), двое рабочих погибли, еще трое получили травмы, сообщила пресс-служба полиции региона.Начато расследование по статье "Нарушение правил охраны труда".Месторождение Тенгиз разрабатывается компанией Тенгизшевройл (ТШО). ТШО было создано в 1993 году правительством Казахстана и американской нефтяной корпорацией Chevron для разработки этого месторождения. Chevron принадлежит 50% ТШО, "Казмунайгазу" - 20%, ExxonMobil - 25% и LukArco (структура "Лукойла") - 5%.В 2021 году объемы добычи сырой нефти на месторождении составили 26,6 миллиона тонн (212 миллионов баррелей).В настоящее время компания завершает реализацию проекта будущего расширения – проекта управления устьевым давлением (ПБР – ПУУД). Этот проект поможет ТШО увеличить добычу сырой нефти примерно на 12 миллионов тонн в год.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, казахстан, нефть, атырауская область
11:21 06.07.2022 (обновлено: 12:31 06.07.2022)
В Казахстане на нефтяном месторождении прогремел взрыв
В Казахстане двое рабочих погибли из-за взрыва на нефтяном месторождении Тенгиз
АЛМА-АТА, 6 июл - РИА Новости. Взрыв прогремел в среду на крупнейшем в Казахстане нефтяном месторождении Тенгиз в Атырауской области (на западе страны), двое рабочих погибли, еще трое получили травмы, сообщила пресс-служба полиции региона.
"В Жылыойском районе на месторождении Тенгиз произошел взрыв трубы, в результате которого погибли двое рабочих 1985 года рождения. Медицинская помощь оказывается трем рабочим, получившим различные телесные повреждения", - говорится в сообщении полиции.
Начато расследование по статье "Нарушение правил охраны труда".
Месторождение Тенгиз разрабатывается компанией Тенгизшевройл (ТШО). ТШО было создано в 1993 году правительством Казахстана
и американской нефтяной корпорацией Chevron
для разработки этого месторождения. Chevron принадлежит 50% ТШО, "Казмунайгазу
" - 20%, ExxonMobil
- 25% и LukArco (структура "Лукойла
") - 5%.
В 2021 году объемы добычи сырой нефти на месторождении составили 26,6 миллиона тонн (212 миллионов баррелей).
В настоящее время компания завершает реализацию проекта будущего расширения – проекта управления устьевым давлением (ПБР – ПУУД). Этот проект поможет ТШО увеличить добычу сырой нефти примерно на 12 миллионов тонн в год.