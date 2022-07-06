https://ria.ru/20220706/tank-1800822158.html

Голландские фермеры привезли танк на экологический митинг

Голландские фермеры привезли танк на экологический митинг - РИА Новости, 06.07.2022

Голландские фермеры привезли танк на экологический митинг

Фермеры в Нидерландах привезли танк на митинг против введения более жестких мер по ограничению выбросов азота в окружающую среду. Видео прибытия боевой машины... РИА Новости, 06.07.2022

2022-07-06T23:48

2022-07-06T23:48

2022-07-06T23:55

в мире

нидерланды

экология

протесты

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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Фермеры в Нидерландах привезли танк на митинг против введения более жестких мер по ограничению выбросов азота в окружающую среду. Видео прибытия боевой машины на акцию протеста опубликовал в Twitter голландский журналист Кин Бексте.Такую реакцию фермеров спровоцировала экологическая политика Нидерландов, направленная на сокращение выбросов в атмосферу загрязняющих веществ. По мнению работников сельскохозяйственной отрасли, она может привести к банкротству большого числа ферм в стране и существенному сокращению поголовья скота.Ранее СМИ сообщали, что фермеры заблокировали доступ к десяткам распределительных центров крупных супермаркетов Albert Heijn, Jumbo и Lidle, а также перекрыли тракторами несколько дорожных магистралей. В результате таких действий возник дефицит продуктов, и в магазинах на границе с Германией появились "прогалины" на полках с хлебобулочными и кондитерскими изделиями, овощами и мороженым. Продуктовые сети понесли убытки на десятки миллионов евро из-за блокады распределительных центров, сотни фермеров были оштрафованы полицейскими.

https://ria.ru/20220705/niderlandy-1800368579.html

нидерланды

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, нидерланды, экология, протесты