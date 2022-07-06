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Голландские фермеры привезли танк на экологический митинг - РИА Новости, 06.07.2022
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Голландские фермеры привезли танк на экологический митинг
Голландские фермеры привезли танк на экологический митинг - РИА Новости, 06.07.2022
Голландские фермеры привезли танк на экологический митинг
Фермеры в Нидерландах привезли танк на митинг против введения более жестких мер по ограничению выбросов азота в окружающую среду. Видео прибытия боевой машины... РИА Новости, 06.07.2022
2022-07-06T23:48
2022-07-06T23:55
в мире
нидерланды
экология
протесты
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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Фермеры в Нидерландах привезли танк на митинг против введения более жестких мер по ограничению выбросов азота в окружающую среду. Видео прибытия боевой машины на акцию протеста опубликовал в Twitter голландский журналист Кин Бексте.Такую реакцию фермеров спровоцировала экологическая политика Нидерландов, направленная на сокращение выбросов в атмосферу загрязняющих веществ. По мнению работников сельскохозяйственной отрасли, она может привести к банкротству большого числа ферм в стране и существенному сокращению поголовья скота.Ранее СМИ сообщали, что фермеры заблокировали доступ к десяткам распределительных центров крупных супермаркетов Albert Heijn, Jumbo и Lidle, а также перекрыли тракторами несколько дорожных магистралей. В результате таких действий возник дефицит продуктов, и в магазинах на границе с Германией появились "прогалины" на полках с хлебобулочными и кондитерскими изделиями, овощами и мороженым. Продуктовые сети понесли убытки на десятки миллионов евро из-за блокады распределительных центров, сотни фермеров были оштрафованы полицейскими.
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в мире, нидерланды, экология, протесты
23:48 06.07.2022 (обновлено: 23:55 06.07.2022)
 
Голландские фермеры привезли танк на экологический митинг

В Сети появилось видео, где голландские фермеры привезли танк на экологический митинг

© AP Photo / Peter DejongФермеры заблокировали доступ к распределительному центру супермаркета в Нидерландах
Фермеры заблокировали доступ к распределительному центру супермаркета в Нидерландах - РИА Новости, 1920, 06.07.2022
© AP Photo / Peter Dejong
Фермеры заблокировали доступ к распределительному центру супермаркета в Нидерландах
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Фермеры в Нидерландах привезли танк на митинг против введения более жестких мер по ограничению выбросов азота в окружающую среду. Видео прибытия боевой машины на акцию протеста опубликовал в Twitter голландский журналист Кин Бексте.
Такую реакцию фермеров спровоцировала экологическая политика Нидерландов, направленная на сокращение выбросов в атмосферу загрязняющих веществ. По мнению работников сельскохозяйственной отрасли, она может привести к банкротству большого числа ферм в стране и существенному сокращению поголовья скота.
Ранее СМИ сообщали, что фермеры заблокировали доступ к десяткам распределительных центров крупных супермаркетов Albert Heijn, Jumbo и Lidle, а также перекрыли тракторами несколько дорожных магистралей. В результате таких действий возник дефицит продуктов, и в магазинах на границе с Германией появились "прогалины" на полках с хлебобулочными и кондитерскими изделиями, овощами и мороженым. Продуктовые сети понесли убытки на десятки миллионов евро из-за блокады распределительных центров, сотни фермеров были оштрафованы полицейскими.
Колонны из грузовиков и тракторов: фермеры протестуют в Нидерландах
5 июля, 13:08
Колонны из грузовиков и тракторов: фермеры протестуют в НидерландахФермеры в Нидерландах заблокировали доступ к десяткам распределительных центров различных супермаркетов в знак протеста против экологической политики правительства. Участники акций также перекрыли несколько дорожных магистралей. Полиция останавливала фермеров на тракторах и штрафовала.
 
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