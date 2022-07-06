14:26 06.07.2022 (обновлено: 15:30 06.07.2022)
СК предъявил обвинение генералам по делу о превышении полномочий
СК просит арестовать генералов МВД Умнова, Абакумова и Семенова за превышение полномочий
Автомобиль Следственного комитета. Архивное фото
МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Следствие предъявило обвинение фигурантам дела о злоупотреблении полномочиями в полиции Петербурга, им грозит до 10 лет лишения свободы, сообщили РИА Новости в Басманном суде Москвы.
"Умнову Сергею Павловичу, Копьёвой Елене Викторовне, Семенову Алексею Станиславовичу, Абакумову Ивану Васильевичу предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 285 УК РФ", - сказали в суде.
Согласно обвинению, допущенные злоупотребления повлекли тяжкие последствия. Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы.
Следствие просит арестовать их на 2 месяца.
В среду МВД сообщило, что уголовное дело по статье 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями) было возбуждено Следственным комитетом в июне 2020 года. Среди фигурантов дела - помощник главы МВД и бывший начальник петербургского главка МВД генерал-лейтенант Сергей Умнов, экс-замначальника главка генерал-майор в отставке Иван Абакумов и руководитель УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области генерал-майор Алексей Семенов.
По данным следствия, с 2016 по 2020 годы должностные лица из числа руководящего состава ГУМВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области приобретали в личное пользование имущество на средства фонда содействия программам главка.
14 февраля, 09:14В Сибири чиновница пойдет под суд за превышение полномочий