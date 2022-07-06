16:01 06.07.2022 (обновлено: 19:01 06.07.2022)
Володин намекнул США на возможность возвращения Аляски
Спикер Госдумы Володин намекнул США на возможность возвращения Аляски в состав России
Председатель Госдумы России Вячеслав Володин. Архивное фото
МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. США должны помнить, что России есть что возвращать — например, Аляску, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
"Порядочность — не слабость, нам есть чем ответить. Америка пускай всегда помнит, там есть часть территории — Аляска. Вот когда они начинают пытаться распоряжаться нашими ресурсами за границей, прежде, чем это делать, подумают, что нам тоже есть что возвращать", — подчеркнул он.
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Парламентарий отметил, что накануне он поручил рассмотреть возможность денонсации договора с Норвегией, а уже сегодня Осло разрешил пропускать ранее задержанные контейнеры.
"Представляете, если бы мы еще и поручили, — глядишь, и Америка бы начала рыбу поставлять куда положено", — заключил Володин.
В конце апреля Норвегия ввела ограничения для российских автоперевозчиков, что привело к блокированию на границе критически важных товаров для поселений на Шпицбергене.
Позднее Осло отклонил заявку на пропуск грузов для российских поселков на архипелаге. Как заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев, это решение нарушило Парижский договор от 1920 года, по которому стороны признают суверенитет Норвегии над Шпицбергеном, но при условии отсутствия ограничений на ввоз грузов.
Во вторник Володин поручил комитету Госдумы по международным делам изучить вопрос денонсации или приостановления договора между Россией и Норвегией о разграничении морских пространств и сотрудничестве в Баренцевом море.
В итоге власти Норвегии 6 июля пропустили на Шпицберген контейнеры с продуктами и оборудованием для российских поселений после длительного простоя на границе.