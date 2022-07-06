https://ria.ru/20220706/rastrata-1800617728.html

СК попросил заочно арестовать политолога Юрия Пивоварова

СК попросил заочно арестовать политолога Юрия Пивоварова - РИА Новости, 06.07.2022

СК попросил заочно арестовать политолога Юрия Пивоварова

Следствие просит заочно выдать санкцию на арест научного руководителя Института научной информации по общественным наукам (ИНИОН) РАН Юрия Пивоварова по делу о... РИА Новости, 06.07.2022

2022-07-06T11:15

2022-07-06T11:15

2022-07-06T11:15

россия

происшествия

российская академия наук

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Следствие просит заочно выдать санкцию на арест научного руководителя Института научной информации по общественным наукам (ИНИОН) РАН Юрия Пивоварова по делу о растрате, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Екатерина Буравцова."В суд поступило ходатайство о заочном избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Пивоварова Юрия Сергеевича", - сказала она.Срок ареста следствие просит установить на два месяца с момента экстрадиции или задержания.Ему заочно предъявлено обвинение по статье 160 УК РФ (присвоение или растрата), он объявлен в международный розыск.72-летний Пивоваров - академик РАН, доктор политических наук.

https://ria.ru/20220705/arest-1800351005.html

россия

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2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, происшествия, российская академия наук, следственный комитет россии (ск рф)