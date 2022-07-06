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СК попросил заочно арестовать политолога Юрия Пивоварова - РИА Новости, 06.07.2022
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СК попросил заочно арестовать политолога Юрия Пивоварова
СК попросил заочно арестовать политолога Юрия Пивоварова - РИА Новости, 06.07.2022
СК попросил заочно арестовать политолога Юрия Пивоварова
Следствие просит заочно выдать санкцию на арест научного руководителя Института научной информации по общественным наукам (ИНИОН) РАН Юрия Пивоварова по делу о... РИА Новости, 06.07.2022
2022-07-06T11:15
2022-07-06T11:15
россия
происшествия
российская академия наук
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Следствие просит заочно выдать санкцию на арест научного руководителя Института научной информации по общественным наукам (ИНИОН) РАН Юрия Пивоварова по делу о растрате, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Екатерина Буравцова."В суд поступило ходатайство о заочном избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Пивоварова Юрия Сергеевича", - сказала она.Срок ареста следствие просит установить на два месяца с момента экстрадиции или задержания.Ему заочно предъявлено обвинение по статье 160 УК РФ (присвоение или растрата), он объявлен в международный розыск.72-летний Пивоваров - академик РАН, доктор политических наук.
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Екатерина Зайцева
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россия, происшествия, российская академия наук, следственный комитет россии (ск рф)
11:15 06.07.2022
 
СК попросил заочно арестовать политолога Юрия Пивоварова

СК попросил выдать санкцию на арест политолога Юрия Пивоварова по делу о растрате

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 06.07.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Следствие просит заочно выдать санкцию на арест научного руководителя Института научной информации по общественным наукам (ИНИОН) РАН Юрия Пивоварова по делу о растрате, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Екатерина Буравцова.
"В суд поступило ходатайство о заочном избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Пивоварова Юрия Сергеевича", - сказала она.
Избрание меры пресечения ректору РАНХиГС Владимиру Мау - РИА Новости, 1920, 05.07.2022
5 июля, 12:33
Ректор РАНХиГС Мау обжаловал домашний арест
Срок ареста следствие просит установить на два месяца с момента экстрадиции или задержания.
Ему заочно предъявлено обвинение по статье 160 УК РФ (присвоение или растрата), он объявлен в международный розыск.
72-летний Пивоваров - академик РАН, доктор политических наук.
 
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