https://ria.ru/20220706/prodlenka-1800686670.html

Госдума приняла закон о едином подходе к организации продленки в школах

Госдума приняла закон о едином подходе к организации продленки в школах - РИА Новости, 06.07.2022

Госдума приняла закон о едином подходе к организации продленки в школах

Госдума на пленарном заседании в среду приняла закон, предлагающий установить единый подход к организации групп продленного дня (ГПД) в школах - помимо... РИА Новости, 06.07.2022

2022-07-06T14:48

2022-07-06T14:48

2022-07-06T15:19

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вячеслав володин

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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в среду приняла закон, предлагающий установить единый подход к организации групп продленного дня (ГПД) в школах - помимо присмотра за детьми, на продленке будут подготавливать к занятиям и проводить физкультурно-оздоровительные мероприятия.Закон устанавливает, что в группах продленного дня наряду с присмотром и уходом за обучающимися осуществляются их воспитание, подготовка к учебным занятиям, проводятся физкультурно-оздоровительные и культурные мероприятия, а также могут быть предусмотрены иные виды деятельности.Наряду с изменениями в статью 66 закона об образовании, поправки вносятся в статью 8 - новым положением предусматривается право субъектов РФ на допфинансирование, что, как отмечали ранее авторы инициативы, может снизить размер родительской платы за нахождение ребенка в группах продленного дняРешение об открытии группы продленного дня и режиме пребывания в ней детей принимается школой с учетом мнения совета родителей.Как отмечал ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин, группы продленного дня есть только в трети российских школ - решение об их открытии и порядке организации по-прежнему остается в ведении образовательных учреждений. Как добавлял политик, важно, чтобы федеральные нормы гарантировали создание таких групп в школах, особенно в начальной школе, где они особенно необходимы.

https://ria.ru/20220204/shkola-1771001826.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, госдума рф, общество, вячеслав володин, социальный навигатор, сн_образование