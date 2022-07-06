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Госдума приняла закон о едином подходе к организации продленки в школах
Госдума приняла закон о едином подходе к организации продленки в школах - РИА Новости, 06.07.2022
Госдума приняла закон о едином подходе к организации продленки в школах
Госдума на пленарном заседании в среду приняла закон, предлагающий установить единый подход к организации групп продленного дня (ГПД) в школах - помимо... РИА Новости, 06.07.2022
2022-07-06T14:48
2022-07-06T14:48
2022-07-06T15:19
россия
госдума рф
общество
вячеслав володин
социальный навигатор
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в среду приняла закон, предлагающий установить единый подход к организации групп продленного дня (ГПД) в школах - помимо присмотра за детьми, на продленке будут подготавливать к занятиям и проводить физкультурно-оздоровительные мероприятия.Закон устанавливает, что в группах продленного дня наряду с присмотром и уходом за обучающимися осуществляются их воспитание, подготовка к учебным занятиям, проводятся физкультурно-оздоровительные и культурные мероприятия, а также могут быть предусмотрены иные виды деятельности.Наряду с изменениями в статью 66 закона об образовании, поправки вносятся в статью 8 - новым положением предусматривается право субъектов РФ на допфинансирование, что, как отмечали ранее авторы инициативы, может снизить размер родительской платы за нахождение ребенка в группах продленного дняРешение об открытии группы продленного дня и режиме пребывания в ней детей принимается школой с учетом мнения совета родителей.Как отмечал ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин, группы продленного дня есть только в трети российских школ - решение об их открытии и порядке организации по-прежнему остается в ведении образовательных учреждений. Как добавлял политик, важно, чтобы федеральные нормы гарантировали создание таких групп в школах, особенно в начальной школе, где они особенно необходимы.
https://ria.ru/20220204/shkola-1771001826.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, госдума рф, общество, вячеслав володин, социальный навигатор, сн_образование
14:48 06.07.2022 (обновлено: 15:19 06.07.2022)
Госдума приняла закон о едином подходе к организации продленки в школах
Госдума приняла закон о едином подходе к организации групп продленного дня в школах
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в среду приняла закон, предлагающий установить единый подход к организации групп продленного дня (ГПД) в школах - помимо присмотра за детьми, на продленке будут подготавливать к занятиям и проводить физкультурно-оздоровительные мероприятия.
Закон устанавливает, что в группах продленного дня наряду с присмотром и уходом за обучающимися осуществляются их воспитание, подготовка к учебным занятиям, проводятся физкультурно-оздоровительные и культурные мероприятия, а также могут быть предусмотрены иные виды деятельности.
Наряду с изменениями в статью 66 закона об образовании, поправки вносятся в статью 8 - новым положением предусматривается право субъектов РФ
на допфинансирование, что, как отмечали ранее авторы инициативы, может снизить размер родительской платы за нахождение ребенка в группах продленного дня
Решение об открытии группы продленного дня и режиме пребывания в ней детей принимается школой с учетом мнения совета родителей.
Как отмечал ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин
, группы продленного дня есть только в трети российских школ - решение об их открытии и порядке организации по-прежнему остается в ведении образовательных учреждений. Как добавлял политик, важно, чтобы федеральные нормы гарантировали создание таких групп в школах, особенно в начальной школе, где они особенно необходимы.