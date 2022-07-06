https://ria.ru/20220706/postavki-1800767001.html
Эксперт: Южную Корею ждут последствия в случае поставки оружия Украине
Эксперт: Южную Корею ждут последствия в случае поставки оружия Украине - РИА Новости, 06.07.2022
Эксперт: Южную Корею ждут последствия в случае поставки оружия Украине
Южная Корея пока не выработала какую-то четкую позицию по конфликту на Украине и может сохранять нейтралитет, но не станет напрямую предоставлять Украине... РИА Новости, 06.07.2022
2022-07-06T17:57
2022-07-06T17:57
2022-07-06T18:13
в мире
южная корея
юн сок ель
украина
россия
оон
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СЕУЛ, 6 июл – РИА Новости. Южная Корея пока не выработала какую-то четкую позицию по конфликту на Украине и может сохранять нейтралитет, но не станет напрямую предоставлять Украине вооружения из-за возможного ответа России, косвенные поставки не исключены, хотя в правительстве вряд ли осознают все последствия такого шага, считает профессор южнокорейского университета Хансин Ли Хэ Ен."На данный момент, я полагаю, что Южная Корея не сможет предоставить Украине напрямую вооружения, как того хочет США и сама Украина", - заявил профессор.В то же время, по его словам, нельзя исключать экспорт вооружений в Польшу и затем в Украину. Ранее Администрация программы оборонных закупок Южной Кореи одобрила начало диалога с компанией Hanwha Defense по поводу экспорта пулеметов K4 в Польшу."Для Южной Кореи это стало бы доказательством (помощи Украине – ред.), которое можно предоставить, красивой картинкой", - пояснил эксперт.Но такая ситуация также может привести для Южной Кореи к серьезным нежелательным последствиям, считает эксперт. Например, не исключено, что Россия могла бы "зеркально ответить" на такие действия и передать какие-то вооружения или технологии КНДР."Я с самого начала войны на Украине считал, что предоставление Киеву оружия было привело бы к плохим последствиям… Например, Россия может начать активно выступать за ослабление санкций против Северной Кореи или заблокировать санкции против КНДР в ООН, молча попустительствовать (действиям Пхеньяна – ред.)… Поэтому правительство Юн Сок Еля сейчас не может предоставить Украине вооружения, как бы ни хотело", - пояснил Ли Хэ Ен, добавив, что позиция администрации президента Юн Сок Ёля по этому вопросу все же "консервативная", хотя политик и выступает за укрепление альянса с США.Для Южной Кореи ситуация крайне "чувствительная", она не может напрямую отказать в помощи и с точки зрения нового правительства "сохранять баланс" сложно, при этом "есть сомнения", что соответствующая политика в новом правительстве хорошо проработана."Середины нет… Представленная в южнокорейских СМИ информация тоже очень "однобокая" и отражает позицию западных медиа", - добавил профессор.На данный момент Южная Корея сохраняет позицию, что помощь Украине будет оказываться гуманитарная и не будет включать оружие. МИД Республики Корея сообщал, что косвенные способы предоставления вооружений также на данным момент не рассматриваются.
https://ria.ru/20220705/pomosch-1800495191.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, южная корея, юн сок ель, украина, россия, оон
17:57 06.07.2022 (обновлено: 18:13 06.07.2022)
Эксперт: Южную Корею ждут последствия в случае поставки оружия Украине
Эксперт Ли Хэ Ен: Южную Корею ждут серьезные последствия в случае поставки оружия Украине
СЕУЛ, 6 июл – РИА Новости. Южная Корея пока не выработала какую-то четкую позицию по конфликту на Украине и может сохранять нейтралитет, но не станет напрямую предоставлять Украине вооружения из-за возможного ответа России, косвенные поставки не исключены, хотя в правительстве вряд ли осознают все последствия такого шага, считает профессор южнокорейского университета Хансин Ли Хэ Ен.
"На данный момент, я полагаю, что Южная Корея
не сможет предоставить Украине
напрямую вооружения, как того хочет США
и сама Украина", - заявил профессор.
В то же время, по его словам, нельзя исключать экспорт вооружений в Польшу
и затем в Украину. Ранее Администрация программы оборонных закупок Южной Кореи одобрила начало диалога с компанией Hanwha Defense по поводу экспорта пулеметов K4 в Польшу.
"Для Южной Кореи это стало бы доказательством (помощи Украине – ред.), которое можно предоставить, красивой картинкой", - пояснил эксперт.
Но такая ситуация также может привести для Южной Кореи к серьезным нежелательным последствиям, считает эксперт. Например, не исключено, что Россия
могла бы "зеркально ответить" на такие действия и передать какие-то вооружения или технологии КНДР.
"Я с самого начала войны на Украине считал, что предоставление Киеву
оружия было привело бы к плохим последствиям… Например, Россия может начать активно выступать за ослабление санкций против Северной Кореи или заблокировать санкции против КНДР в ООН
, молча попустительствовать (действиям Пхеньяна
– ред.)… Поэтому правительство Юн Сок Еля
сейчас не может предоставить Украине вооружения, как бы ни хотело", - пояснил Ли Хэ Ен, добавив, что позиция администрации президента Юн Сок Ёля по этому вопросу все же "консервативная", хотя политик и выступает за укрепление альянса с США.
Для Южной Кореи ситуация крайне "чувствительная", она не может напрямую отказать в помощи и с точки зрения нового правительства "сохранять баланс" сложно, при этом "есть сомнения", что соответствующая политика в новом правительстве хорошо проработана.
"Середины нет… Представленная в южнокорейских СМИ информация тоже очень "однобокая" и отражает позицию западных медиа", - добавил профессор.
На данный момент Южная Корея сохраняет позицию, что помощь Украине будет оказываться гуманитарная и не будет включать оружие. МИД Республики Корея сообщал, что косвенные способы предоставления вооружений также на данным момент не рассматриваются.