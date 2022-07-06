https://ria.ru/20220706/postavki-1800767001.html

Эксперт: Южную Корею ждут последствия в случае поставки оружия Украине

Эксперт: Южную Корею ждут последствия в случае поставки оружия Украине - РИА Новости, 06.07.2022

Эксперт: Южную Корею ждут последствия в случае поставки оружия Украине

Южная Корея пока не выработала какую-то четкую позицию по конфликту на Украине и может сохранять нейтралитет, но не станет напрямую предоставлять Украине... РИА Новости, 06.07.2022

2022-07-06T17:57

2022-07-06T17:57

2022-07-06T18:13

в мире

южная корея

юн сок ель

украина

россия

оон

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151584/95/1515849547_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_5583636698a4b0a6e238e20605b2e005.jpg

СЕУЛ, 6 июл – РИА Новости. Южная Корея пока не выработала какую-то четкую позицию по конфликту на Украине и может сохранять нейтралитет, но не станет напрямую предоставлять Украине вооружения из-за возможного ответа России, косвенные поставки не исключены, хотя в правительстве вряд ли осознают все последствия такого шага, считает профессор южнокорейского университета Хансин Ли Хэ Ен."На данный момент, я полагаю, что Южная Корея не сможет предоставить Украине напрямую вооружения, как того хочет США и сама Украина", - заявил профессор.В то же время, по его словам, нельзя исключать экспорт вооружений в Польшу и затем в Украину. Ранее Администрация программы оборонных закупок Южной Кореи одобрила начало диалога с компанией Hanwha Defense по поводу экспорта пулеметов K4 в Польшу."Для Южной Кореи это стало бы доказательством (помощи Украине – ред.), которое можно предоставить, красивой картинкой", - пояснил эксперт.Но такая ситуация также может привести для Южной Кореи к серьезным нежелательным последствиям, считает эксперт. Например, не исключено, что Россия могла бы "зеркально ответить" на такие действия и передать какие-то вооружения или технологии КНДР."Я с самого начала войны на Украине считал, что предоставление Киеву оружия было привело бы к плохим последствиям… Например, Россия может начать активно выступать за ослабление санкций против Северной Кореи или заблокировать санкции против КНДР в ООН, молча попустительствовать (действиям Пхеньяна – ред.)… Поэтому правительство Юн Сок Еля сейчас не может предоставить Украине вооружения, как бы ни хотело", - пояснил Ли Хэ Ен, добавив, что позиция администрации президента Юн Сок Ёля по этому вопросу все же "консервативная", хотя политик и выступает за укрепление альянса с США.Для Южной Кореи ситуация крайне "чувствительная", она не может напрямую отказать в помощи и с точки зрения нового правительства "сохранять баланс" сложно, при этом "есть сомнения", что соответствующая политика в новом правительстве хорошо проработана."Середины нет… Представленная в южнокорейских СМИ информация тоже очень "однобокая" и отражает позицию западных медиа", - добавил профессор.На данный момент Южная Корея сохраняет позицию, что помощь Украине будет оказываться гуманитарная и не будет включать оружие. МИД Республики Корея сообщал, что косвенные способы предоставления вооружений также на данным момент не рассматриваются.

https://ria.ru/20220705/pomosch-1800495191.html

https://ria.ru/20220521/ucheniya-1789888355.html

южная корея

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, южная корея, юн сок ель, украина, россия, оон