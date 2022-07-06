Рейтинг@Mail.ru
Захарова ответила на условия Госдепа для встречи Лаврова и Блинкена - РИА Новости, 06.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220706/pesnya-1800568144.html
Захарова ответила на условия Госдепа для встречи Лаврова и Блинкена
Захарова ответила на условия Госдепа для встречи Лаврова и Блинкена - РИА Новости, 06.07.2022
Захарова ответила на условия Госдепа для встречи Лаврова и Блинкена
Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала в своем Telegram-канале заявления Госдепа об условиях встречи госсекретаря США Энтони Блинкена и... РИА Новости, 06.07.2022
2022-07-06T07:21
2022-07-06T14:39
бритни спирс
нед прайс
мария захарова
сергей лавров
энтони блинкен
сша
россия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/04/1776434362_0:199:3072:1926_1920x0_80_0_0_806cd22f8cee9abee7951cc10aae6b90.jpg
МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала в своем Telegram-канале заявления Госдепа об условиях встречи госсекретаря США Энтони Блинкена и министра иностранных дел Сергея Лаврова строчками из песни певицы Бритни Спирс и своего собственного произведения.Ранее официальный представитель Госдепа Нед Прайс заявил, что США хотели бы, чтобы "Россия дала повод для двусторонней встречи" Лаврова и Блинкена, но пока для нее неподходящее время. Со своей стороны в российском МИД заявляли, что подготовка встречи министров на полях заседания G20 в Индонезии не готовится."Нед, это твое заявление похоже на слова из песни Бритни Спирс "Baby One More Time" ("Еще раз, милый". — Прим. ред.)", — написала Захарова, процитировав несколько строчек из песни.В указанном отрывке исполнитель сетует, что "одиночество убивает" его. Далее в тексте говорится: "Когда я не с тобой, схожу с ума, подай мне знак, сделай это еще раз".Захарова ранее сообщила РИА Новости, что впервые написала текст для композиции "June Song", которую исполнила молодая российская певица Люся Чеботина. Она отметила, что это ее первая песня на английском.В 2020 году состоялась премьера песни на стихи Захаровой "До предела", которую исполнили Максим Фадеев и Валерия. Клип собрал более 21 миллиона просмотров на YouTube.Также песни на стихи Захаровой исполняли Зара ("Для тебя, любимый"), Айна Гетагазова ("Лезгинка") и Александр Коган ("Я ищу тебя").
https://ria.ru/20220701/rusofobiya-1799669869.html
https://ria.ru/20220625/pesnya-1798046072.html
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/04/1776434362_151:0:2882:2048_1920x0_80_0_0_8546d648eb917fa7dda01ea3fc839d78.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
бритни спирс, нед прайс, мария захарова, сергей лавров, энтони блинкен, сша, россия, в мире
07:21 06.07.2022 (обновлено: 14:39 06.07.2022)
 
Захарова ответила на условия Госдепа для встречи Лаврова и Блинкена

Захарова ответила Госдепу об условиях встречи Лаврова и Блинкена словами из своей песни

© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
© Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала в своем Telegram-канале заявления Госдепа об условиях встречи госсекретаря США Энтони Блинкена и министра иностранных дел Сергея Лаврова строчками из песни певицы Бритни Спирс и своего собственного произведения.
Ранее официальный представитель Госдепа Нед Прайс заявил, что США хотели бы, чтобы "Россия дала повод для двусторонней встречи" Лаврова и Блинкена, но пока для нее неподходящее время. Со своей стороны в российском МИД заявляли, что подготовка встречи министров на полях заседания G20 в Индонезии не готовится.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 01.07.2022
1 июля, 18:24
Захарова назвала Эстонию полигоном Британии по распространению русофобии
"Нед, это твое заявление похоже на слова из песни Бритни Спирс "Baby One More Time" ("Еще раз, милый". — Прим. ред.)", — написала Захарова, процитировав несколько строчек из песни.
В указанном отрывке исполнитель сетует, что "одиночество убивает" его. Далее в тексте говорится: "Когда я не с тобой, схожу с ума, подай мне знак, сделай это еще раз".

"А я отвечу своими словами из "June Song" (автор текста — Захарова. — Прим. ред.): Июнь подошел к концу, твоя власть слабеет, я улечу от этой лжи", — продолжила она, процитировав строчки из своей англоязычной песни.

Захарова ранее сообщила РИА Новости, что впервые написала текст для композиции "June Song", которую исполнила молодая российская певица Люся Чеботина. Она отметила, что это ее первая песня на английском.
В 2020 году состоялась премьера песни на стихи Захаровой "До предела", которую исполнили Максим Фадеев и Валерия. Клип собрал более 21 миллиона просмотров на YouTube.
Также песни на стихи Захаровой исполняли Зара ("Для тебя, любимый"), Айна Гетагазова ("Лезгинка") и Александр Коган ("Я ищу тебя").
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 25.06.2022
25 июня, 09:12
Захарова рассказала, почему впервые написала песню на английском языке
 
Бритни СпирсНед ПрайсМария ЗахароваСергей ЛавровЭнтони БлинкенСШАРоссияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала