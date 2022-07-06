07:21 06.07.2022 (обновлено: 14:39 06.07.2022)
Захарова ответила на условия Госдепа для встречи Лаврова и Блинкена
Захарова ответила Госдепу об условиях встречи Лаврова и Блинкена словами из своей песни
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
© Пресс-служба МИД РФ
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала в своем Telegram-канале заявления Госдепа об условиях встречи госсекретаря США Энтони Блинкена и министра иностранных дел Сергея Лаврова строчками из песни певицы Бритни Спирс и своего собственного произведения.
Ранее официальный представитель Госдепа Нед Прайс заявил, что США хотели бы, чтобы "Россия дала повод для двусторонней встречи" Лаврова и Блинкена, но пока для нее неподходящее время. Со своей стороны в российском МИД заявляли, что подготовка встречи министров на полях заседания G20 в Индонезии не готовится.
"Нед, это твое заявление похоже на слова из песни Бритни Спирс "Baby One More Time" ("Еще раз, милый". — Прим. ред.)", — написала Захарова, процитировав несколько строчек из песни.
В указанном отрывке исполнитель сетует, что "одиночество убивает" его. Далее в тексте говорится: "Когда я не с тобой, схожу с ума, подай мне знак, сделай это еще раз".
"А я отвечу своими словами из "June Song" (автор текста — Захарова. — Прим. ред.): Июнь подошел к концу, твоя власть слабеет, я улечу от этой лжи", — продолжила она, процитировав строчки из своей англоязычной песни.
Захарова ранее сообщила РИА Новости, что впервые написала текст для композиции "June Song", которую исполнила молодая российская певица Люся Чеботина. Она отметила, что это ее первая песня на английском.
В 2020 году состоялась премьера песни на стихи Захаровой "До предела", которую исполнили Максим Фадеев и Валерия. Клип собрал более 21 миллиона просмотров на YouTube.
Также песни на стихи Захаровой исполняли Зара ("Для тебя, любимый"), Айна Гетагазова ("Лезгинка") и Александр Коган ("Я ищу тебя").