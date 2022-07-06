https://ria.ru/20220706/pesnya-1800568144.html

Захарова ответила на условия Госдепа для встречи Лаврова и Блинкена

Захарова ответила на условия Госдепа для встречи Лаврова и Блинкена - РИА Новости, 06.07.2022

Захарова ответила на условия Госдепа для встречи Лаврова и Блинкена

Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала в своем Telegram-канале заявления Госдепа об условиях встречи госсекретаря США Энтони Блинкена и... РИА Новости, 06.07.2022

2022-07-06T07:21

2022-07-06T07:21

2022-07-06T14:39

бритни спирс

нед прайс

мария захарова

сергей лавров

энтони блинкен

сша

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в мире

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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала в своем Telegram-канале заявления Госдепа об условиях встречи госсекретаря США Энтони Блинкена и министра иностранных дел Сергея Лаврова строчками из песни певицы Бритни Спирс и своего собственного произведения.Ранее официальный представитель Госдепа Нед Прайс заявил, что США хотели бы, чтобы "Россия дала повод для двусторонней встречи" Лаврова и Блинкена, но пока для нее неподходящее время. Со своей стороны в российском МИД заявляли, что подготовка встречи министров на полях заседания G20 в Индонезии не готовится."Нед, это твое заявление похоже на слова из песни Бритни Спирс "Baby One More Time" ("Еще раз, милый". — Прим. ред.)", — написала Захарова, процитировав несколько строчек из песни.В указанном отрывке исполнитель сетует, что "одиночество убивает" его. Далее в тексте говорится: "Когда я не с тобой, схожу с ума, подай мне знак, сделай это еще раз".Захарова ранее сообщила РИА Новости, что впервые написала текст для композиции "June Song", которую исполнила молодая российская певица Люся Чеботина. Она отметила, что это ее первая песня на английском.В 2020 году состоялась премьера песни на стихи Захаровой "До предела", которую исполнили Максим Фадеев и Валерия. Клип собрал более 21 миллиона просмотров на YouTube.Также песни на стихи Захаровой исполняли Зара ("Для тебя, любимый"), Айна Гетагазова ("Лезгинка") и Александр Коган ("Я ищу тебя").

https://ria.ru/20220701/rusofobiya-1799669869.html

https://ria.ru/20220625/pesnya-1798046072.html

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бритни спирс, нед прайс, мария захарова, сергей лавров, энтони блинкен, сша, россия, в мире