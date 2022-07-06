https://ria.ru/20220706/nukus-1800794758.html

Международные организации получат итоги расследования событий в Нукусе

Международные организации получат итоги расследования событий в Нукусе - РИА Новости, 06.07.2022

Международные организации получат итоги расследования событий в Нукусе

Итоги расследования беспорядков в Нукусе, столице республики Каркакалпакстан, будут доведены до международных организаций, заявил в среду узбекистанский МИД. РИА Новости, 06.07.2022

2022-07-06T19:48

2022-07-06T19:48

2022-07-06T19:48

в мире

узбекистан

каракалпакстан

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/13/1564954781_0:0:2000:1126_1920x0_80_0_0_fcbe7fd737b3f5e66b8ee828e704dcfc.jpg

ТАШКЕНТ, 6 июл – РИА Новости. Итоги расследования беспорядков в Нукусе, столице республики Каркакалпакстан, будут доведены до международных организаций, заявил в среду узбекистанский МИД.В Нукусе 1 июля прошла незаконная демонстрация из-за вносимых поправок в конституцию Узбекистана. По данным местных властей, была задержана группа организаторов беспорядков, которая пыталась захватить органы власти региона. Позднее президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев ввел в Каракалпакстане режим чрезвычайного положения с 3 июля по 2 августа, а также комендантский час с 19.00 мск до 5.00 мск на указанный период. Третьего июля в ходе селектора с участием Мирзиеева было отмечено, что обстановка в Каракалпакии стабилизировалась и возвращается в нормальное русло."В настоящее время ведутся следственные мероприятия по событиям в Каракалпакстане… Итоги расследования будут доведены до сведения соответствующих международных организаций", - говорится в заявлении на сайте МИД.В ведомстве отметили, что Узбекистан, будучи участником международных договоров в области прав человека, привержен полному соблюдению принципов прозрачного, независимого и беспристрастного расследования, а также обеспечению гарантии надлежащей правовой процедуры и справедливого судебного разбирательства."Все предпринимаемые правительством Узбекистана действия по стабилизации ситуации в Каракалпакстане осуществляются в рамках правового поля и направлены, в первую очередь, на недопущение угрозы жизни и здоровью людей", - добавили в МИД.Ранее МВД Узбекистана сообщало, что общественный порядок в Каракалпакстане восстановлен, в ходе волнений погибло 18 человек, пострадало - 243, задержано - 516. Четвертого июля узбекистанский парламент решил сохранить статус Каракалпакстана, предполагающий его суверенитет, на чем настаивали протестующие.

https://ria.ru/20220706/nukus-1800792615.html

узбекистан

каракалпакстан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, узбекистан, каракалпакстан