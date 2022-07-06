https://ria.ru/20220706/nukus-1800794758.html
Международные организации получат итоги расследования событий в Нукусе
Международные организации получат итоги расследования событий в Нукусе - РИА Новости, 06.07.2022
Международные организации получат итоги расследования событий в Нукусе
Итоги расследования беспорядков в Нукусе, столице республики Каркакалпакстан, будут доведены до международных организаций, заявил в среду узбекистанский МИД. РИА Новости, 06.07.2022
2022-07-06T19:48
2022-07-06T19:48
2022-07-06T19:48
в мире
узбекистан
каракалпакстан
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ТАШКЕНТ, 6 июл – РИА Новости. Итоги расследования беспорядков в Нукусе, столице республики Каркакалпакстан, будут доведены до международных организаций, заявил в среду узбекистанский МИД.В Нукусе 1 июля прошла незаконная демонстрация из-за вносимых поправок в конституцию Узбекистана. По данным местных властей, была задержана группа организаторов беспорядков, которая пыталась захватить органы власти региона. Позднее президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев ввел в Каракалпакстане режим чрезвычайного положения с 3 июля по 2 августа, а также комендантский час с 19.00 мск до 5.00 мск на указанный период. Третьего июля в ходе селектора с участием Мирзиеева было отмечено, что обстановка в Каракалпакии стабилизировалась и возвращается в нормальное русло."В настоящее время ведутся следственные мероприятия по событиям в Каракалпакстане… Итоги расследования будут доведены до сведения соответствующих международных организаций", - говорится в заявлении на сайте МИД.В ведомстве отметили, что Узбекистан, будучи участником международных договоров в области прав человека, привержен полному соблюдению принципов прозрачного, независимого и беспристрастного расследования, а также обеспечению гарантии надлежащей правовой процедуры и справедливого судебного разбирательства."Все предпринимаемые правительством Узбекистана действия по стабилизации ситуации в Каракалпакстане осуществляются в рамках правового поля и направлены, в первую очередь, на недопущение угрозы жизни и здоровью людей", - добавили в МИД.Ранее МВД Узбекистана сообщало, что общественный порядок в Каракалпакстане восстановлен, в ходе волнений погибло 18 человек, пострадало - 243, задержано - 516. Четвертого июля узбекистанский парламент решил сохранить статус Каракалпакстана, предполагающий его суверенитет, на чем настаивали протестующие.
https://ria.ru/20220706/nukus-1800792615.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, узбекистан, каракалпакстан
Международные организации получат итоги расследования событий в Нукусе
Ташкент пообещал довести до международных организаций итоги расследования событий в Нукусе
ТАШКЕНТ, 6 июл – РИА Новости. Итоги расследования беспорядков в Нукусе, столице республики Каркакалпакстан, будут доведены до международных организаций, заявил в среду узбекистанский МИД.
В Нукусе 1 июля прошла незаконная демонстрация из-за вносимых поправок в конституцию Узбекистана
. По данным местных властей, была задержана группа организаторов беспорядков, которая пыталась захватить органы власти региона. Позднее президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев
ввел в Каракалпакстане
режим чрезвычайного положения с 3 июля по 2 августа, а также комендантский час с 19.00 мск до 5.00 мск на указанный период. Третьего июля в ходе селектора с участием Мирзиеева было отмечено, что обстановка в Каракалпакии стабилизировалась и возвращается в нормальное русло.
"В настоящее время ведутся следственные мероприятия по событиям в Каракалпакстане… Итоги расследования будут доведены до сведения соответствующих международных организаций", - говорится в заявлении на сайте МИД.
В ведомстве отметили, что Узбекистан, будучи участником международных договоров в области прав человека, привержен полному соблюдению принципов прозрачного, независимого и беспристрастного расследования, а также обеспечению гарантии надлежащей правовой процедуры и справедливого судебного разбирательства.
"Все предпринимаемые правительством Узбекистана действия по стабилизации ситуации в Каракалпакстане осуществляются в рамках правового поля и направлены, в первую очередь, на недопущение угрозы жизни и здоровью людей", - добавили в МИД.
Ранее МВД Узбекистана сообщало, что общественный порядок в Каракалпакстане восстановлен, в ходе волнений погибло 18 человек, пострадало - 243, задержано - 516. Четвертого июля узбекистанский парламент решил сохранить статус Каракалпакстана, предполагающий его суверенитет, на чем настаивали протестующие.