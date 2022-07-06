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В Норвегии опровергли связь между пропуском груза и риском разрыва договора - РИА Новости, 06.07.2022
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В Норвегии опровергли связь между пропуском груза и риском разрыва договора
В Норвегии опровергли связь между пропуском груза и риском разрыва договора - РИА Новости, 06.07.2022
В Норвегии опровергли связь между пропуском груза и риском разрыва договора
Решение о пропуске через норвежскую границу груза для российского Баренцбурга на Шпицбергене является результатом работы дипломатов двух стран и не связано с... РИА Новости, 06.07.2022
2022-07-06T16:13
2022-07-06T16:19
в мире
россия
норвегия
константин косачев
вячеслав володин
шпицберген
совет федерации рф
госдума рф
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МУРМАНСК, 6 июл — РИА Новости. Решение о пропуске через норвежскую границу груза для российского Баренцбурга на Шпицбергене является результатом работы дипломатов двух стран и не связано с заявлением России о возможности денонсации или приостановления договора между Россией и Норвегией о разграничении морских пространств и сотрудничестве в Баренцевом море, сообщила представитель МИД Норвегии Ане Лунде телеканалу NRK.В среду стало известно, что контейнеры с продуктами и оборудованием для российского поселения на архипелаге Шпицберген после длительного простоя на границе из-за запрета Норвегии пропускать грузы на свою территорию все же отправлены на архипелаг."Это стало результатом обычных контактов на уровне посольств между норвежскими и российскими дипломатами. Мы поддерживали контакт с посольством в Осло через российский МИД и через аппарат губернатора Шпицбергена. Мы рады, что этот вопрос разрешился благоприятным образом. Надеемся, рада и российская сторона", - сказала Лунде.Она также пояснила, что решение не связано с тем, что российская сторона подняла вопрос о денонсации или приостановления договора между Россией и Норвегией о разграничении морских пространств и сотрудничестве в Баренцевом море."Мы были озабочены тем, чтобы люди в Баренцбурге были обеспечены всем необходимым", - добавила Лунде. По ее словам, норвежский транспорт забрал контейнеры с границы ещё 2 июля, а 5 они уже были погружены на судно, которое отправилось на Шпицберген.Двадцать тонн продуктов и оборудования для Баренцбурга были остановлены в конце мая на КПП Стурскуг между Норвегией и Россией. Позже Норвегия отклонила заявку РФ на пропуск грузов для поселков России на Шпицбергене через этот КПП. Вице-спикер Совфеда Константин Косачев заявил после этого, что своим решением норвежские власти нарушили Парижский договор 1920 года, согласно которому стороны, в том числе Норвегия и Россия, признают суверенитет Норвегии над Шпицбергеном, но на условии, что ввоз грузов страны-участницы соглашения не будет подвергаться ограничениям.Во вторник спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил комитету палаты по международным делам изучить вопрос денонсации или приостановления договора между Россией и Норвегией о разграничении морских пространств и сотрудничестве в Баренцевом море.
https://ria.ru/20220603/norvegiya-1792855782.html
https://ria.ru/20220706/dogovor-1800568327.html
https://ria.ru/20220608/gaubitsa-1793902146.html
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в мире, россия, норвегия, константин косачев, вячеслав володин, шпицберген, совет федерации рф, госдума рф
16:13 06.07.2022 (обновлено: 16:19 06.07.2022)
 
В Норвегии опровергли связь между пропуском груза и риском разрыва договора

МИД Норвегии: решение пропустить груз в Баренцбург не связано с риском денонсации договора

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкСухогруз
Сухогруз - РИА Новости, 1920, 06.07.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МУРМАНСК, 6 июл — РИА Новости. Решение о пропуске через норвежскую границу груза для российского Баренцбурга на Шпицбергене является результатом работы дипломатов двух стран и не связано с заявлением России о возможности денонсации или приостановления договора между Россией и Норвегией о разграничении морских пространств и сотрудничестве в Баренцевом море, сообщила представитель МИД Норвегии Ане Лунде телеканалу NRK.
В среду стало известно, что контейнеры с продуктами и оборудованием для российского поселения на архипелаге Шпицберген после длительного простоя на границе из-за запрета Норвегии пропускать грузы на свою территорию все же отправлены на архипелаг.
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"Это стало результатом обычных контактов на уровне посольств между норвежскими и российскими дипломатами. Мы поддерживали контакт с посольством в Осло через российский МИД и через аппарат губернатора Шпицбергена. Мы рады, что этот вопрос разрешился благоприятным образом. Надеемся, рада и российская сторона", - сказала Лунде.
Она также пояснила, что решение не связано с тем, что российская сторона подняла вопрос о денонсации или приостановления договора между Россией и Норвегией о разграничении морских пространств и сотрудничестве в Баренцевом море.
"Мы были озабочены тем, чтобы люди в Баренцбурге были обеспечены всем необходимым", - добавила Лунде. По ее словам, норвежский транспорт забрал контейнеры с границы ещё 2 июля, а 5 они уже были погружены на судно, которое отправилось на Шпицберген.
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Во вторник спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил комитету палаты по международным делам изучить вопрос денонсации или приостановления договора между Россией и Норвегией о разграничении морских пространств и сотрудничестве в Баренцевом море.
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